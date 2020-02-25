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生机勃勃，就是中国的样子(望海楼)

■ 杨 凯

2020年02月25日08:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　大江南北，复工复产有条不紊；神州大地，春耕备耕不误农时。当前，在确保疫情防控到位的同时，中国正在努力恢复正常的经济社会秩序。

　　2月23日，在一场极为关键重要的电视电话会议上，习近平总书记就“统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展”发表重要讲话。他鲜明指出，因为“有党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有强大的动员能力和雄厚的综合实力，有全党全军全国各族人民的团结奋斗”，所以中国“一定能够战胜这场疫情，也一定能够保持我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务”。

　　习近平总书记的重要讲话传递出强烈的中国信心。尽管疫情暂时延缓了发展脚步，但阻挡不了中国人向更美好的未来奔跑。

　　不可否认，复工复产和春耕备耕，将会带来人口加速流动和人员相对集中。这可能加剧外界对中国疫情的担忧。的确，在已经复工的企业中，发生了个别员工确诊新冠肺炎病例；但是，就总体而言，安全和有序始终是当前中国经济社会的基本面貌。

　　这首先是因为最高决策层从实事求是出发，对全国进行了分区分级精准施策。这一策略根据各地疫情形势，划分高、中、低三种风险地区，采取了不同的政策取向，既避免疫情发生可能的扩散，也使得较低风险地区可以尽快全面恢复秩序。目前，通过“点对点、一站式”直达运输服务等途径，许多低风险地区的农民工已经开始返岗复工。在企业层面，一系列迅速出台的减税降费政策有效对冲了压力。各地前期因严控疫情所导致的人流、物流堵点也正在迅速打通。

　　无论是地方政府，还是企业单位，在安全复工方面都采取了相当严格的防控管理措施。远程办公、视频开会、错峰上下班，在当前阶段是非常普遍的做法，信息技术的普遍应用为复工复产提供了充分灵活性。防疫物资产能得到优先保障，疫情刚刚发生时，中国口罩日产量不到2000万片，而最新消息显示很快可以达到日产上亿。各种防疫物资的生产供应在极短时间内倍增，让人们有了比较充分的防护手段，更为整个经济社会良性运转生产出了一道坚韧防线。如果疫情不幸在其他国家和地区爆发，那么这样的产能保障对全球将非常重要。

　　这次疫情，让人们更清晰地看到“人类命运共同体”的深刻含义。公共卫生安全是人类面临的共同挑战。病毒没有国界线的概念，国际航班、海上邮轮都可能成为疾病传播的载体。对此，人类不应画地为牢、取消交往，而应同舟共济、携手应对。世卫组织非常明确地指出中国抗疫行动对世界所作的贡献，中国对日本等国家“山川异域，风月同天”的援助同样心存感激。

　　对全球产业链而言，今天中国扮演着十分重要的角色。疫情短期冲击中国经济，对世界同样产生负面影响，而中国越早重回正轨，越利好世界。中国人民今天所付出的不屈不挠的努力，实际上对全球经济稳定不可或缺。

　　无论是应对疫情，还是发展经济，中国人民都怀有必胜的信念，因为中国在历史上经历过许多磨难，却从未被磨难压垮过。

　　大约60年前，中国战胜了来自血吸虫传染病的威胁，毛泽东为此写下著名的诗篇。他抒发人类战胜疾病的乐观——“借问瘟君欲何往，纸船明烛照天烧”；他更赞美人类通过劳动追求美好的勃勃生机——“天连五岭银锄落，地动三河铁臂摇”。

　　今天，面对更大的公共卫生安全危机，中国人民依然挺身向前。

　　愈挫愈勇，就是中华民族的性格；

　　生机勃勃，就是当代中国的样子！

　　（作者为本报评论员）

(责编：庄红韬、杨曦)
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