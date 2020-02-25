疫情对经济社会影响总体可控

本报北京2月24日电 （记者王俊岭）24日，国务院新闻办举行统筹疫情防控和经济社会发展工作发布会，国家发改委、财政部、工信部等相关部门负责人就当前宏观经济热点问题做出回应。
据国家发改委秘书长丛亮介绍，当前企业复工复产已取得积极进展，大型企业相对中小企业复工复产进度快，上游行业和资本技术密集型企业相对下游行业和劳动密集型企业进度快。全国规模以上工业企业复工率逐步提高，其中浙江已超过90%，江苏、山东、福建、辽宁、广东、江西已超过70%。从重点行业看，钢铁企业复工率为67.4%，有色金属企业复工率为86.3%。特别是关系国计民生的重点领域企业正在加快复工复产，相关企业正在加班加点、开足马力生产，口罩企业产能利用率已达到110%，全国粮食应急加工能力复产率已超过70%，煤矿产能恢复率达到76%，铁路装车数已恢复到节前正常水平的95%左右，民航、港口、水运均正常运营。
丛亮指出，新冠肺炎疫情确实对经济运行带来了较大冲击，从开始对春节假期消费和相关服务业的影响，到后来迟滞企业复工复产，一些企业特别是中小企业生产经营遇到了较大困难。同时也要看到，这次疫情对经济社会的影响是短期的，总体上是可控的，不会改变中国经济长期向好的基本面。
“随着疫情防控成效的逐步显现，在政策措施的有效对冲下，我们有信心、有能力、也有条件将疫情的影响降到最低，保持经济社会平稳健康发展。”丛亮强调，只要我们众志成城、团结奋斗，落实好中央经济工作会议各项部署，积极扩大国内有效需求，着力做好政策对冲，2020年经济社会发展各项目标任务是可以实现的。
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