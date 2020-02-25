支持企业脱困发展 协力应对疫情挑战

疫情来袭，不少企业陷入经营困境，经济在短期受冲击较大。消费方面，疫情爆发以来消费规模大幅度减少，全国零售和餐饮企业销售额相比去年出现断崖式下跌，春运客流量同比下降45%。投资方面，企业无法按时开工，生产订单被迫取消，投资出现明显下滑，节后三周六大电厂发电日耗同比降幅超过35%。进出口方面，服务贸易、出口贸易、外商投资等均受到一定程度影响，短期外贸压力不小。在做好疫情防控的同时，如何帮助企业脱困发展，是当前的重中之重，刻不容缓。

支持企业脱困发展，政策重心是什么？

重大疫情面前，需要更好地发挥政府作用，准确研判当前形势和未来走势，把好政策的方向盘，增强政策的针对性和有效性。

其一，让中小企业活下去是当务之急。中小企业尽管规模不大，但地位至关重要。其数量占我国企业总数的99%以上，贡献了50%以上的税收、创造了60%以上的国内生产总值、完成了70%以上的发明专利、提供了80%以上的就业岗位，“稳住了中小企业，也就稳住了中国经济的基本盘”。因此，如何帮助中小企业渡过难关，让它们“活下去”，是雪中送炭，更是当务之急。

其二，经济、疫情两手抓，顺利复工是关键。近期中央多次提出，要做到“疫情防控”和“经济增长”两手抓，确保今年的各项任务目标都要完成。能否顺利复工复产，使企业生产经营尽快恢复，将是完成各项任务目标的关键。目前多数省市已陆续开始复工复产，根据交通运输部发布的数据，目前农民工返程仅约8000万人次，占预计的农民工返程客运量比重不足三成，根据铁路部门统计，目前务工客流仅有51%完成出行。而且，农民工返程也并不意味着直接复工复产，可能还需要两周的居家隔离。因此，怎样破解复工难题，推动顺利有序复工复产，是接下来的施策关键。

其三，化危为机，加快培育经济新动能。许多行业在遭受疫情负面冲击的同时，也有不少新动能、新机会、新行业走上了前台，迎来了机遇和利好，诸如在线服务、数字经济等。同时在战“疫”中暴露出的短板和不足，也蕴藏着潜在的发展机遇和改进空间，比如应急物资供应链条上，上下游“信息孤岛”效应明显，下游市场信息无法快速精准地反馈到上游生产环节，导致生产企业不能及时满足一线的应急需求，从而造成市场供需的明显错配。另外，以智慧农业为代表的多数行业企业信息化、自动化程度较低，大量潜在的产能尚未得到有效释放。因此，以疫情应对为契机，如何化危为机，加快培育新动能，补齐发展短板，同样是一次重大机遇和挑战。

疫情当前的几点建议

为支持受疫情影响的企业尽快渡过难关，中央和地方政府陆续出台了一系列紧急措施。目前，发改委、财政部、中国人民银行等经济主管部门已连续印发了20余个相关政策文件，超过25个省级地方政府出台了相关指导意见，在金融支持、房租减免、稳定就业等多个方面提出了明确规定和扶持措施。这些政策的不断落实，对缓解疫情带来的负面冲击意义重大，且已逐渐显现出积极效果。未来更多应对措施有望陆续出台，结合已出台的政策举措以及当前政策重心，提出如下几点政策建议。

第一，减负，让中小企业轻装上阵。全国各地许多中小企业受疫情影响停工停产、延迟复工，在没有产生新增收入的同时，还要负担停工期间的人工、房租等固定成本支出，以及库存积压、物料变质等带来的损失和资金占用，对于利润较薄、抗风险能力较弱的普通中小企业来说，无疑是严峻的生死考验。为此，除了要严格落实中央明确的更大规模减税降费政策外，要支持地方探索企业公积金制度改革。要降低企业房租、用能等成本，对承租国有企业经营性房产的企业，疫情期间给予一定比例的房租减免优惠。通过所得税抵扣等方式，鼓励房产出租业主给予承租企业租金减免。对企业生产经营所需的用电、用气、用水等，实行“欠费不停供”，允许疫情结束后一段时间内再由企业补缴。

第二，输血，引导中小企业造血自救。面对疫情冲击，休闲农业、康养旅游、线下娱乐、劳动密集型制造业等行业中小企业，资金链、供应链、市场等面临较大压力，亟需政策输血抢救，进而增强恢复造血功能。为此，除了落实已出台的一系列金融扶持政策外。要多元化拓宽融资渠道，鼓励保险、信托、私募等金融机构设立产业发展投资基金、开发适合的金融产品等，进一步拓宽中小企业融资渠道。要完善财政补贴方式。要强化财政资金精准扶持。鼓励各地统筹安排专项资金，对保供类农产品生产、加工、冷链物流等企业的建设项目，给予优先扶持。支持饲料加工企业尽快恢复生产供应，减少生猪等养殖企业因饲料供应受阻造成的损失。

第三，保供，切实保障复工企业要素供给。目前，疫情防控仍是第一要务。从有关复工监测情况来看，当前企业复工复产偏慢主要受制于部分地区交通管制、农民工返程延滞、农民工就业意愿不强等多个因素。为此，要在做好疫情防控的前提下，一方面，在疫情风险可控地区，适当降低交通管制级别，并支持企业尽快复工复产，尽量降低疫情带来的经济冲击。另一方面，着力保障复工企业的人力资源供应，通过本地挖潜、线上招聘、财政激励等方式满足阶段性用工需求。对于提前复工的企业职工，通过协调周转用房、协议安排酒店、免费班车接送等方式，妥善解决职工住宿交通困难。同时，可以根据企业上年度实际缴纳的失业保险费给予一定比例返还等方式，支持企业不裁员少裁员。

第四，育能，加快培育新业态新动能。重点针对疫情爆发以来催生和孕育的在线服务、数字经济、智慧农业等新业态给予优先扶持，全面提升企业管理信息化和智能自动化水平。要加大企业创新研发支持力度。除增加财政直接补贴外，通过降本减负、引入科技创新产业基金等方式，对创新性企业给予重点优先扶持。要鼓励加强国际交流合作。通过加大国际高端人才引进力度、促进知识产权保护、鼓励技术引进和合作研发等方式，加强技术交流与合作，有效利用全球创新资源。

（作者系国家发改委城市和小城镇改革发展中心副研究员）

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