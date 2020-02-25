市场监管总局：复工复产10条措施推出后初见成效

人民网北京2月25日电 （邢郑） 2月25日上午，国务院联防联控机制就“维护市场秩序 支持复工复产”举行新闻发布会。会上国家市场监督管理总局副局长唐军表示，2月15日市场监管总局出台支持复工复产10条措施。随后，各地市场监管部门立即跟进、迅速对接，狠抓落实，目前初见成效。具体有以下三方面的表现：
一是为复工复产开了方便之门，已为87家“因疫情影响不能按时完成换证”的企业办理了特种设备相关许可证延期和免评审换证，授权10个省市的22家检验检测机构办理项目扩项110多项次。
如北京市为19户防疫产品生产、销售企业加急办理了营业执照和许可证。大力简化办证程序，实施告知承诺后，办理疫情防控期间所需的5类消毒用品原料（包括次氯酸钙、次氯酸钠、漂白粉、乙醇、过氧乙酸）以及保障春耕的2类化肥（包括复肥、磷肥）的产品生产许可证，从之前分别需要30天和10天，压缩至目前的1天。
二是监管更加灵活，组织对定点企业生产的包括防护服在内的紧急医用物资进行抽检，加强质量监督，抽检工作不干扰、不影响企业的正常生产。
对口罩专项抽查工作中，对少数不合格产品生产企业，不是一罚了之、一停了之，而是组织技术专家赴企业开展质量帮扶，帮助企业查找问题原因，拿出解决办法，在不影响企业正常生产经营情况下，确保产品质量。很多省（区、市）优化异常名录管理，建立信用修复机制，为企业融资等创造条件。
三是技术保障及时有力，总局集中公布55家获得国家级资质认定的医疗器械16765批次，已完成检测11089批次，为保证防护用品质量提供了技术支持。
唐军表示，市场监管部门要做企业的贴心人，忧企业之忧，急企业之急，真正为企业排忧解难，这些措施随后回落实落细落到位。
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