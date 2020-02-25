市场监管总局：转产防疫物资企业可当场办理生产许可证

人民网北京2月25日电 （邢郑） 2月25日上午，国务院联防联控机制就“维护市场秩序 支持复工复产”举行新闻发布会。会上国家市场监督管理总局副局长唐军表示，随着企业复工复产，特别是转产防疫用的一些物资，需要办理生产许可证。现在提出，企业如果具备生产条件并承诺在一定时间内把材料补齐，市场监管部门可当场办理生产许可证。

对于现在企业面临很多困难，市场监管部门为了支持企业复工复产，根据企业的急需。据唐军介绍，市场监管部门提出了诸多针对性比较强的措施。具体措施有以下几个方面：

一是针对疫情防控期间要减少人员流动的实际，提出“不见面”办理。市场监管部门加大力度推进网上办理全程电子化，扩大了覆盖面，对包括企业登记注册、食品生产许可以及检验检测机构的资质认定，都实行了网上办理、“不见面”办理。

二是针对企业复工复产涉及到行政许可和强制性认证的问题，提出了告知承诺的办法。随着企业复工复产，特别是转产防疫用的一些物资，需要办理生产许可证。现在提出，企业如果具备生产条件，如果承诺在一定时间内把这些材料补齐，市场监管部门可当场办理生产许可证。

对食品生产企业，在确保食品质量安全的前提下，对少数企业特别是低风险的食品生产企业，实行先发证后检查。

对有些企业已经有了生产许可证，但是到了该延期的期限了，市场监管部门也提出了办理延期手续可以推迟。

三是针对大量外贸出口企业的复工复产提出加快国际标准与国内标准的转换。由于我国制造业产能有相当一部分出口国际市场，产品执行的是国际标准和国外标准，按照现有的规定是不能在国内市场销售的。在这种情况下，我们加强国际标准与国内标准的衔接，挖掘这部分产能的潜力，支持外贸企业复工复产。

四是针对企业信用修复问题提出审慎异常名录管理。现在全国有一批企业纳入异常名录，受到一些限制，包括获得政府采购，包括招投标，也影响融资。“我们提出，你只要把该补的补上，该纠正的纠正，我们就进行信用修复，这样就可以进行正常的生产。”唐军说。

除此之外，唐军还介绍说，还针对其他方面，包括计量标准、认证认可、检验检测，市场监管部门都提出了一系列举措帮助企业解决实际困难。

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