市场监管总局：针对食品企业各地或探索实施承诺制许可

人民网北京2月25日电 （邢郑） 2月25日上午，国务院联防联控机制就“维护市场秩序 支持复工复产”举行新闻发布会。会上国家市场监督管理总局食品经营司稽查专员陈谞表示，在疫情防控期间，各地市场监管部门可以结合食品安全的风险分级管理，探索实施承诺制许可，对申请食品生产许可的新办企业以及申请食品生产许可变更的企业，需要现场核查的，省级市场监督管理部门可以对低风险食品试点开展告知承诺，对符合条件的实施“先证后查”，就是先发放许可准允生产，然后在30个工作日内再进行现场核查。

据陈谞介绍，在保障食品安全的前提下，各级市场监管部门立足疫情防控的实际，充分发挥职能作用，出台帮扶措施，全力为食品生产经营企业复工复产提供了以下支持：

一是许可可以延长。在疫情防控期间，对食品生产经营许可到期的，各地市场监管部门可以允许其有效期顺延至当地疫情解除，为相对人提供便利。

二是许可可以告知承诺。在疫情防控期间，各地市场监管部门可以结合食品安全的风险分级管理，探索实施承诺制许可，对申请食品生产许可的新办企业以及申请食品生产许可变更的企业，需要现场核查的，省级市场监督管理部门可以对低风险食品试点开展告知承诺，对符合条件的实施“先证后查”，就是先发放许可准允生产，然后在30个工作日内再进行现场核查。

三是许可可以网上办理。各地市场监管部门运用“互联网+”监管，推进食品生产经营许可网上申请受理、审查、发证、查询、公示等全流程的网上办理。同时还在推广食品生产经营许可的电子证书的发放，让企业足不出户就可以办许可，不断提升办事效能。

四是许可可以加速审批。疫情防控以来，为支持食品生产经营主体促生产、保护质量、稳发展、渡难关，各地市场监管部门对食品生产经营许可的申报都在加速审批，努力为企业复工复产创造条件。

总之，市场监管总局将会同社会各方力量，为疫情期间和疫情之后食品行业的全面复苏和进一步创新发展做好充分的准备。

(责编：邢郑、孙阳)