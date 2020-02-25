市场监管总局：已查办4500多家企业、下线20多万只价格异常口罩

人民网北京2月25日电 （邢郑） 2月25日上午，国务院联防联控机制就“维护市场秩序 支持复工复产”举行新闻发布会。会上国家市场监督管理总局副局长唐军表示，对哄抬口罩价格的，我们及时查处。截止到昨天，已经查办了4500多家企业；电商平台，下线了20多万只价格异常的口罩，涉及到36000多户门店。

据唐军介绍，“三保”行动从1月29日正式启动，专项行动开展以来，截止到昨天已经有7324户企业参加到这个行动中来，包含生产企业、流通企业，特别是电商平台、商场超市、连锁便利店，龙头企业基本上都参加，以及其旗下拥有的门店有20多万户，遍及大中小城市和农村。行动开展以来，效果是明显的。

就保价格来讲，一方面市场监管部门在发挥作用。对哄抬口罩价格的，市场监管部门做到了及时查处。截止到24日，已经查办了4500多家企业。对于其他的医疗防护用品和关系民生的重要商品，现在正在立案的有11000多家，查出的都及时曝光。企业自觉地采取行动，电商平台也把好价格关，据初步了解，参加到我们这个行动中的电商平台，下线了20多万只价格异常的口罩，涉及到36000多户门店。保质量的企业自觉进行商品质量的把关，严把进货渠道，发现不合格的产品及时召回，及时处理。

唐军海表示，保供应方面也是积极响应复工复产，目前在参加“三保”行动的企业中，超市行业开工复业的已经达到98.9%，食品行业复工复产超过了70%。电商平台加强信息统筹和交易撮合，及时准确连接供需两端，有力保障了有效供给。

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