合力推动旅游业尽快复苏（生活漫步）

疫情给旅游业带来冲击，但人们的旅游需求不会消失。旅游企业如果能在这段时间内积蓄能量，就能为疫情过后的复苏打下坚实基础

近日，在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，旅游行业也陆续复工复产，一些地方先后出台了一些政策措施。比如，浙江提出积极稳妥推进旅游景区疫情防控和有序开放，安徽推出多项举措指导支持文旅业复工复产，山西出台若干措施帮助企业解决难题……这些举措不仅激发旅游企业复工复产的积极性，也增强了行业共渡难关的信心。

新冠肺炎疫情给旅游业带来很大影响。酒店机票退订、景区景点停业、旅游演艺取消，本应是传统旅游黄金期的春节，成了少见的“寒冬”。但也要看到，疫情对旅游业的影响是阶段性、暂时性的，不会改变中国旅游产业的良好发展趋势。

去年，我国旅游产业规模稳步增长，前三季度国内旅游人数达45.97亿人次，同比增长8.8%。疫情给旅游业带来冲击，但人们的旅游需求不会消失。旅游企业如果能在这段时间内积蓄能量，就能为疫情过后的复苏打下坚实基础。

旅游业属于微利行业，旅游企业大多是中小企业，其运转维持高度依赖游客带来的现金流。当前，有关部门在做好抗击疫情工作的同时，要积极采取有力措施，帮助旅游企业减少经营压力。日前，文化和旅游部出台政策，决定向旅行社暂退部分旅游服务质量保证金，以支持旅行社积极应对当前经营困难。对于很多旅行社来说，这无疑是一场及时雨。

当然，把疫情影响降到最低，旅游企业更应主动作为。如何立足自身实际，瞄准行业变化，深挖市场潜力是旅游企业的基本功。在防控疫情的同时，要调整好状态，努力闯出一条转型升级的路子来。

人们的旅游需求不断升级，旅游业拥抱互联网、大数据也在不断提速。为此，很多企业创新复工复产的形式。比如通过互联网开展旅游产品的预售，通过在线直播的方式对产品进行促销推广；也有一些企业、景区开启“线上旅游”模式，推出在线看美景、看展览、看演出；还有些旅游企业，通过“云课堂”对从业者开展业务培训，为行业转型升级储备更多人才……这些积极尝试，充分体现了旅游企业的积极性和主动性，有助于尽快战胜疫情挑战、重现发展活力。

春天来了，花会盛开，旅游市场也必将再次迎来熙熙攘攘的热闹场景。我们期待，在相关政策支持下，经过多年发展壮大的中国旅游业面对疫情展现出十足韧性，从而减少疫情带来的影响，为人们的美好生活带来更多精彩。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 19 版）

(责编：杨光宇、曹昆)