人民网>>财经

中国企业对一带一路国家投资合作较快增长

2020年02月26日05:28  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京2月25日电　（记者王珂）商务部合作司负责人24日介绍，1月，我国境内投资者共对全球137个国家和地区的1117家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资575.7亿元人民币，同比下降7.7%。对外承包工程新签合同额1082.5亿元人民币，同比增长74.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员1.9万人，1月末在外各类劳务人员97.2万人。

　　对“一带一路”国家投资合作较快增长。1月，我国企业对“一带一路”沿线的47个国家非金融类直接投资15.9亿美元，同比增长19.5％。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额92.3亿美元，占同期总额的59％，同比增长123.5%。

　　对外投资结构持续多元。1月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业和采矿业等传统投资领域，占比分别为39.9％、14.9％、10.2％和9％。流向第三产业65.1亿美元，同比增长4.3％，占比78.3％。

　　对外承包工程新签大项目增多。1月，新签合同额在5000万美元以上的项目52个，合同总额140.6亿美元，占新签合同总额的89.8％。其中，上亿美元项目31个，较上年同期增加18个，主要集中在交通运输建设、电力工程建设和石油化工等领域。

(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved