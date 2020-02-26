中国企业对一带一路国家投资合作较快增长

本报北京2月25日电 （记者王珂）商务部合作司负责人24日介绍，1月，我国境内投资者共对全球137个国家和地区的1117家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资575.7亿元人民币，同比下降7.7%。对外承包工程新签合同额1082.5亿元人民币，同比增长74.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员1.9万人，1月末在外各类劳务人员97.2万人。

对“一带一路”国家投资合作较快增长。1月，我国企业对“一带一路”沿线的47个国家非金融类直接投资15.9亿美元，同比增长19.5％。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额92.3亿美元，占同期总额的59％，同比增长123.5%。

对外投资结构持续多元。1月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业和采矿业等传统投资领域，占比分别为39.9％、14.9％、10.2％和9％。流向第三产业65.1亿美元，同比增长4.3％，占比78.3％。

对外承包工程新签大项目增多。1月，新签合同额在5000万美元以上的项目52个，合同总额140.6亿美元，占新签合同总额的89.8％。其中，上亿美元项目31个，较上年同期增加18个，主要集中在交通运输建设、电力工程建设和石油化工等领域。

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