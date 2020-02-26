“宅在家”也能享受金融服务

用户手机里的银行APP。

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网上转账、在家缴费、随心查询、远程核实……新冠肺炎疫情发生以来，不少商业银行、支付清算机构快速响应疫情防控要求，充分发挥线上优势，提供“非接触式服务”。

“宅在家少出门”，也是为最终打赢疫情防控阻击战做贡献。灵活而丰富的电子渠道金融服务，有效满足日常支付需求、减少人们的外出频次。

“不用出门，真方便！”

“妈，您点击这里，按照提示，输入密码，就好了。”

“这么简单呀！‘咻’的一下就转过去了，不用出门，真方便！”

在女儿的全程指导下，湖北的张阿姨第一次使用手机银行完成了一笔转账，还学会了查询理财产品。

全国正处于疫情防控阻击战的关键阶段，为有效阻断病毒传播渠道，减少非必要的接触，多家银行推广完善线上业务，手机银行服务不断线，提供金融、生活等多种线上服务。

例如，中国建设银行重庆市分行为470余名客户经理开通“云工作理财室”，通过“云工作理财室”在线服务以及微信、电话等线上渠道，客户经理和客户不用见面，就能为客户做好防疫期间网点营业时间、重点投资理财产品发行、兑付、延期及外汇业务办理等各类业务信息提示。

中国光大银行济南分行还针对老年人使用手机不方便的实际情况，推出了专门服务老年人的“简爱”版手机银行，通过放大字体、简化页面等，让老年人也能安心享受线上金融服务。

中国银保监会近日发布的《中国银保监会办公厅关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》指出，各银行保险机构要积极推广线上业务，强化网络银行、手机银行、小程序等电子渠道服务管理和保障，优化丰富“非接触式服务”渠道，提供安全便捷的“在家”金融服务。

“绿色通道”极速审批

银保监会的《通知》还指出，在有效防控风险的前提下，探索运用视频连线、远程认证等科技手段，探索发展非现场核查、核保、核签等方式，切实做到应贷尽贷快贷、应赔尽赔快赔。

目前正值企业复工复产的时期，多家金融机构为企业推出“绿色通道”，加快审批授信等，有效服务实体经济。

日前，因快速获得中国银行晋江分行审批授信的4.36亿元资金，斯兰集团战“疫”有了更多底气。原来，斯兰集团承担了为福建泉州市、晋江市两级政府和相关防控应急物资生产企业提供原辅材料采购、调配等服务，在企业年审阶段，中国银行晋江分行主动关心，及时与集团敲定新一年度授信合作方案，在节后各单位都还未恢复正常上班时，通过加强沟通协调，开辟绿色通道，采取“最少人员暴露、最简审核手续”的远程视频审批方式，实现了快速审批授信。

中国光大银行深圳分行同样反应迅速。深圳科兴药业有限公司和广东兆阳生物科技有限公司都是疫情重点防控物资的生产企业，急需融资、扩大产能。了解情况后，光大银行深圳分行启动授信审批绿色通道，从企业提交融资需求到审批结束，全程只用了1个工作日。

防疫期间，多家金融机构推出线上业务办理，提供7×24小时的在线金融服务。例如，平安银行的融资服务可以通过手机在线享受，不仅实现了在线申请、在线审批，部分地区还实现了远程面签、在线提款。

“抗疫专区”一站式服务

除了升级在线服务，加快远程审批，多家手机银行还推出“抗击疫情服务专区”，线上问诊、口罩预约、送药上门、爱心捐助、在线理赔等实用功能满足用户多种需求。

已有多家银行宣布，单位或个人通过银行向湖北疫区防疫专用账户捐款或汇划防疫专用款项，免收一切费用。记者打开中国工商银行的APP，在最显眼的位置就能找到捐款入口，公益捐款7×24小时实时到账。

在农行APP上，线上免费问诊的远程医疗有了渠道。农行与专业线上医疗科技公司联合，通过互联网和人工智能技术，为客户提供预约挂号、在线咨询、远程会诊、电子处方、慢病管理、健康消费、全科专科诊疗等线上线下结合的健康医疗服务。

平安集团还实现了让客户更安心的“零接触理赔”。中国平安旗下保险公司累计完成10余例新冠肺炎的理赔，赔付均在线上完成，不仅第一时间为客户及其家属送去理赔款，更避免了工作人员的外出。

不少业内专家表示，防疫期间，金融机构和客户都意识到线上服务的重要性，这有利于金融机构加大对金融科技的重视和投入，进一步完善各种“非接触式服务”，提升在线金融服务水平。

(责编：杨光宇、曹昆)