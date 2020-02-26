目送3辆装满货物的集装箱车驶出工厂，青岛福生食品有限公司总经理钟玉华长舒了一口气。

福生公司是日商独资企业，上世纪末就扎根山东胶州市，主要从事冷冻蔬菜、海鲜产品加工，产品七成出口、三成内销，用工近2000人。

今年订单不少，已经排到7月份。可新冠肺炎疫情袭来，眼瞅着日子一天天过去，复工时间一推再推。

“保险起见，推迟复工理所当然。”但随着违约风险加大，钟玉华有点急了，“不按时交货，商誉受损咋办？”

“推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产”，得知这一消息，钟玉华心头一喜。让他没有想到的是，相关部门的动作比想象中快。

简单的电话沟通之后，胶州市胶东街道党工委副书记于洲带领指导组入驻福生公司，帮助企业防疫，推动复工复产。于洲带来500个口罩为企业应急，街道提供了一台2.5万元的热成像测温仪。厂区每天消毒3次，废弃口罩集中收集后进行无害化处理。

“最难的还是员工返岗，需要逐个摸排。”钟玉华说。福生公司的一线员工，有山东本地的，还有河南、安徽等省的。指导组与公司商议决定，先让胶州本地员工返岗。“本地员工基本无远距离出行，感染风险相对低，摸底也快。”于洲说。

经过细致核查，家住胶东街道小姜戈庄村的杨德华返岗上班。进出村居、工厂大门，杨德华都要测温、登记进出时间，进出车间还得消毒。指导组积极协调村居、企业双向反馈核查情况，确保员工流动“两点一线”。

“一个人至少摸排3次，确认没问题才能返岗。”于洲说，2月11日以来，福生公司返岗员工千余人。

企业生产逐渐恢复，更多的好消息接踵而至。

山东省近日出台19条措施，助力外商投资企业加快复工复产。

2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出：“要继续优化营商环境，做好招商、安商、稳商工作，增强外商长期投资经营的信心。”反复读了好几遍，钟玉华彻底安下心来，“我们对在这里长期经营充满信心。”

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 11 版）

(责编：庄红韬、杨曦)