一位驻企联络员的职责

“你们两位，等一等！口罩要遮住鼻子和嘴巴，不是挂在下巴上，请马上戴好！”

机器轰鸣，艾英只好扯着嗓子喊。被“点名”的员工有些不好意思，赶紧拉上口罩，把口鼻遮严实。

这里是位于湖南省长沙县榔梨街道的长沙博能科技有限公司，担任县委统战部副部长、县工商联党组书记的艾英是驻企防疫联络员。也怪不得他着急，那两名员工属于公司质检部，每天要进行例行质量检查，一圈走下来，几乎要接触车间所有员工，有时候还得聊上几句。

早在2月10日复工时，公司就明文规定：员工须正确佩戴口罩作业，若不遵守，予以处罚。

担心他们被处罚，艾英有点心软。但企业复工复产，防疫丝毫不能马虎。思考再三，艾英还是决定向公司管理层通报。

事后，艾英又找到这两名员工，诚恳解释：“处罚不是目的，是为了大家的安全……”

在防疫环节“找茬”，找到整改办法，这是长沙县赋予驻企防疫联络员的职责之一。

2月11日，湖南省委明确要求各地向复工企业派驻防疫联络员。长沙县迅速集结了472名机关科级干部，组成18个驻企防疫联络组。翌日，分赴全县规模以上工业企业等，开展“组团式”精准服务。

报到当天，艾英就发现了问题：返岗员工141人，但只有一名保安员负责测量体温。上下班高峰期，等待测温的员工常在门口排长队，造成人员聚集。

隐患反馈后，企业立马改进，上下班高峰期增设了体温检测点。

这些天，艾英每天都在“找茬”，把生产车间、员工宿舍和食堂检查了个遍，查找漏洞，督促及时消毒、安全就餐。

“搞生产经营，企业在行，但防控疫情经验不足。多亏了驻企防疫联络员，我们心里才踏实。”博能公司总经理助理陈露说。

今年3月到5月，博能公司有22个项目要交货，其中还有4个海外项目。受疫情影响，90多名家在外省的技术工人未能到岗，导致产能只有过去的1/3，许多订单将不能如期交货。

博能公司提出，能否尽快把40多名骨干力量接回来，在长沙县集中隔离无恙后返岗。艾英第一时间对接长沙县相关部门，上报企业诉求，最终促成这批员工陆续返回湖南。

驻企10多天，艾英不敢懈怠，“值守在企业，既‘找茬’，又‘添柴’助力。”

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 11 版）

(责编：庄红韬、杨曦)