岗位稳得住 重新忙起来（全面强化稳就业举措①）

图①：张梦钰在家中办公。

受访者供图

图②：洪水河（右）在车间督导生产。

本报记者 刘晓宇摄

图③：王汉申在工作。

崔 引摄

开栏的话

各地各部门在有序复工复产的过程中，要全面强化稳就业举措，减负、稳岗、扩就业并举，针对部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾，支持多渠道灵活就业，做好高校毕业生就业工作。

目前，各地正在有序复工复产，劳动者能否顺利返岗？企业有没有出现裁员的情况？各地在稳定就业方面出台了哪些措施？从今天起，本版推出“全面强化稳就业举措”系列报道，敬请关注。

推动有序复工复产，怎么确保劳动者安全健康返回工作岗位？一时不能返岗，如何实现居家办公？企业想了哪些办法，恢复生产、稳定用工？记者进行了探访。

浙江 务工人员王汉申

坐上专列，顺利返岗复工

“宁波，我回来了！”2月18日晚8点10分，从安徽阜阳开往浙江宁波的首趟“宁波欢迎你”返岗专列G9383次列车，载着598名阜阳籍务工人员缓缓驶入宁波站。走出车厢，王汉申不由发出感叹。

王汉申今年58岁，1994年就从老家阜阳来到宁波，如今是宁波加德轻纺织品有限公司的毛坯站理布员。他对记者说：“宁波是我的第二故乡，今天总算回来了。”

受疫情影响，春节后王汉申就一直在阜阳老家等公司通知。“晚回去一天就少赚一天钱，在家呆得心里空落落的。”王汉申有点心急。

2月17日上午，他接到同事电话，听说宁波市政府协调免费专列接员工返岗，王汉申立马就答应了。随后，在阜阳人社局的协调下，他在村里办理了相关手续，领了通行证，“从办理手续到返回宁波，用时不到一天。”如今踏上返岗路，王汉申竖起大拇指称赞道。

“在两地政府的通力配合下，才实现了本次务工人员的集体返岗。”宁波市人社局相关负责人说，为了实现“包车返岗”，宁波和阜阳两地政府来了一次“接力跑”，“宁波企业负责人要先将阜阳籍员工信息提供给宁波市就业管理中心，然后传给阜阳市人社局，由阜阳方面协调各部门帮助员工所在乡镇、街道办理出村手续，再以村为单位逐一派大巴车将大家接到火车站。”

不仅如此，想要顺利返岗，王汉申还需要申请“健康码”。通过支付宝、微信填写相关个人信息，经由大数据分析，生成红黄绿的三色码。拿到绿码，王汉申告诉记者：“这样才能返回宁波，红码或黄码则需要居家隔离。凭码返回宁波，自己图个安心。”

2月20日，经过核酸检测和24小时隔离，王汉申已重返工作岗位。他向记者介绍，理布员的日常工作就是跟布匹打交道，干得好一个月能有6000元，如今顺利复工，收入有了保障，王汉申总算放了心。

眼下，公司车间内的大部分机器已恢复生产，员工们戴好口罩正忙碌在生产线上。

“公司从2月17日正式复工，截至目前，已有160名员工顺利返岗。”公司总经理吴臻琦告诉记者，防疫复工两手抓，公司在防疫方面也做好了充分准备，“公司规定每天对办公室、车间进行两遍消毒，食堂要实行分餐制，现在员工进出公司不仅要凭借绿码，也要测量体温。”

西安 上班族张梦钰

线上沟通，居家安稳办公

“张梦钰签到，大家早啊！”早上8点半，面对电脑，张梦钰通过视频与同事们见面。两周多前她便开启了“云上班”模式，“在家工作一点也不能放松”张梦钰说。

张梦钰是西安银行互联网金融部的产品运营人员，居家上班不能闲，每天视频打卡上下班，网上沟通处理工作，“不能跟同事当面交流，一开始还担心影响工作进度，没想到在家办公也很高效。”

用上远程办公软件，约会议方便多了。张梦钰说，“搁以前，这个外出，那个有事，现在实现每个人日程表共享，软件还实现了‘一键约会议’，被邀请人只要点击接受就行，省不少心。”

“最值得‘点赞’的是共享文档功能。”每天张梦钰和同事们会在共享文档上更新自己的工作进度，“不仅修改记录留痕，甚至我在文档上敲字的同时都能看到哪位同事正在对文档进行修改，整体进度实时更新，一目了然。”

每天张梦钰还要上报自己的身体状况，一开始是通过微信上报，如果忘了报，相关负责人会督促。张梦钰说，“后来公司在企业微信平台开发了‘防疫每日自我上报’小程序，每天有自动提醒，没有上报的人会被机器人在群里提醒，后台精准统计。”

为了满足公司各部门远程工作的要求，技术部门承担着不小的压力。在复工前两天，技术部门紧急升级了远程会议和远程办公系统，支持全公司员工远程办公。该公司技术部门相关负责人说，“受疫情影响，线上业务量几乎占到了100%，每天公司内部视频会议就在70场以上。一开始微信办公平台只允许9人同时开会，微信语音群聊上限是9个人，协调升级后，可支持300人视频会议。”

“前两天我们还开通了视频直播功能，让沟通更加密切顺畅，不少分支行还用它来做员工培训。疫情虽然给工作带来不便，但也倒逼我们开发更多的应用功能，应对不同的工作需求。”技术部门相关负责人介绍。

望着窗外稀稀落落的人和车，张梦钰期盼着疫情尽快过去，“虽然跟同事朋友可以网上‘见面’，但还是希望尽快结束‘宅’生活，重新拥抱熟悉的烟火气！”

福建 企业管理者洪水河

不裁一人，争取全面复产

一条江水蜿蜒东去，千亩蘑菇种植园分列两岸，绿意掩映下，种植园里人影若隐若现，一筐筐刚刚采摘的蘑菇正在被迅速运到厂区，分拣、清洗、腌制、装罐……2月19日，一个上午过去，这一批蘑菇将会被制成速食罐头，远销日本、欧洲，同时带有蘑菇鸡肉的自热米饭也正在批量出厂，即将运往抗疫一线。

这里是福建漳州九龙江畔，罐头生产的龙头企业紫山集团坐落于此。

“受疫情影响，方便食品销量暴增，我们从2月8日起就想方设法复工了，在严格采取防疫措施的前提下，紧急调整生产线，全力保障自热米饭、自热面的供应。”集团总经理洪水河说。干净整洁的车间里，数十名工人正在分拣、清洗蘑菇，快速而熟练。

“最近我们都在学自热米饭的配菜制作，这比以前单纯的罐头封装可难多啦！”工人陈大哥来自漳州龙海市，复工前一天，洪水河就亲自给他打电话，请陈大哥第二天开始上班，“这有啥犹豫的，给抗疫前线供餐，值！”由于订单量剧增，陈大哥几乎每个晚上都要加班两个小时，十几天下来，加班费也多了近2000块。

早上8点，车间生产线刚刚启动，洪水河就在办公室里待不住了，穿好防护服、戴好口罩、经过一道道消毒程序，直奔车间，“每天都要来车间看看，食品关乎大家的健康，大意不得。”面对着海量的订单，洪水河心里略显着急，但看着生产线有条不紊，悬着的心又稍稍放下些，“车间里都是在这儿工作好几年的老伙计了，从罐头生产线转到自热米饭生产线，一教就会，放心！”

复工近两周，已经有850多人返岗工作，其余尚在外省老家的350多人也将在疫情缓解后返厂，“员工一个都不能裁，现在日产3万多份方便食品、50多吨罐头，发挥产能75%，等大家都回来了，我相信能全面复产！”谈起生产计划，洪水河信心满满。

不久前，洪水河接到漳州市政府通知，市里出台18条措施支持企业渡过难关，提出“返还不裁员企业的50%失业保险费”以及“给予企业春节用工奖补”，洪水河着实高兴了几天。“稳生产，保用工，这就是我们闽商的责任！”洪水河说。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 14 版）

(责编：庄红韬、杨曦)