人民网>>财经

返岗有保障、居家云上班、企业不裁员——

岗位稳得住 重新忙起来（全面强化稳就业举措①）

本报记者  窦瀚洋  原韬雄  刘晓宇

2020年02月26日07:38  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：张梦钰在家中办公。
　　受访者供图
　　图②：洪水河（右）在车间督导生产。
　　本报记者 刘晓宇摄
　　图③：王汉申在工作。
　　崔 引摄

　　开栏的话

　　各地各部门在有序复工复产的过程中，要全面强化稳就业举措，减负、稳岗、扩就业并举，针对部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾，支持多渠道灵活就业，做好高校毕业生就业工作。

　　目前，各地正在有序复工复产，劳动者能否顺利返岗？企业有没有出现裁员的情况？各地在稳定就业方面出台了哪些措施？从今天起，本版推出“全面强化稳就业举措”系列报道，敬请关注。

　　

　　推动有序复工复产，怎么确保劳动者安全健康返回工作岗位？一时不能返岗，如何实现居家办公？企业想了哪些办法，恢复生产、稳定用工？记者进行了探访。

　　浙江 务工人员王汉申

　　坐上专列，顺利返岗复工

　　“宁波，我回来了！”2月18日晚8点10分，从安徽阜阳开往浙江宁波的首趟“宁波欢迎你”返岗专列G9383次列车，载着598名阜阳籍务工人员缓缓驶入宁波站。走出车厢，王汉申不由发出感叹。

　　王汉申今年58岁，1994年就从老家阜阳来到宁波，如今是宁波加德轻纺织品有限公司的毛坯站理布员。他对记者说：“宁波是我的第二故乡，今天总算回来了。”

　　受疫情影响，春节后王汉申就一直在阜阳老家等公司通知。“晚回去一天就少赚一天钱，在家呆得心里空落落的。”王汉申有点心急。

　　2月17日上午，他接到同事电话，听说宁波市政府协调免费专列接员工返岗，王汉申立马就答应了。随后，在阜阳人社局的协调下，他在村里办理了相关手续，领了通行证，“从办理手续到返回宁波，用时不到一天。”如今踏上返岗路，王汉申竖起大拇指称赞道。

　　“在两地政府的通力配合下，才实现了本次务工人员的集体返岗。”宁波市人社局相关负责人说，为了实现“包车返岗”，宁波和阜阳两地政府来了一次“接力跑”，“宁波企业负责人要先将阜阳籍员工信息提供给宁波市就业管理中心，然后传给阜阳市人社局，由阜阳方面协调各部门帮助员工所在乡镇、街道办理出村手续，再以村为单位逐一派大巴车将大家接到火车站。”

　　不仅如此，想要顺利返岗，王汉申还需要申请“健康码”。通过支付宝、微信填写相关个人信息，经由大数据分析，生成红黄绿的三色码。拿到绿码，王汉申告诉记者：“这样才能返回宁波，红码或黄码则需要居家隔离。凭码返回宁波，自己图个安心。”

　　2月20日，经过核酸检测和24小时隔离，王汉申已重返工作岗位。他向记者介绍，理布员的日常工作就是跟布匹打交道，干得好一个月能有6000元，如今顺利复工，收入有了保障，王汉申总算放了心。

　　眼下，公司车间内的大部分机器已恢复生产，员工们戴好口罩正忙碌在生产线上。

　　“公司从2月17日正式复工，截至目前，已有160名员工顺利返岗。”公司总经理吴臻琦告诉记者，防疫复工两手抓，公司在防疫方面也做好了充分准备，“公司规定每天对办公室、车间进行两遍消毒，食堂要实行分餐制，现在员工进出公司不仅要凭借绿码，也要测量体温。”

　　西安 上班族张梦钰

　　线上沟通，居家安稳办公

　　“张梦钰签到，大家早啊！”早上8点半，面对电脑，张梦钰通过视频与同事们见面。两周多前她便开启了“云上班”模式，“在家工作一点也不能放松”张梦钰说。

　　张梦钰是西安银行互联网金融部的产品运营人员，居家上班不能闲，每天视频打卡上下班，网上沟通处理工作，“不能跟同事当面交流，一开始还担心影响工作进度，没想到在家办公也很高效。”

　　用上远程办公软件，约会议方便多了。张梦钰说，“搁以前，这个外出，那个有事，现在实现每个人日程表共享，软件还实现了‘一键约会议’，被邀请人只要点击接受就行，省不少心。”

　　“最值得‘点赞’的是共享文档功能。”每天张梦钰和同事们会在共享文档上更新自己的工作进度，“不仅修改记录留痕，甚至我在文档上敲字的同时都能看到哪位同事正在对文档进行修改，整体进度实时更新，一目了然。”

　　每天张梦钰还要上报自己的身体状况，一开始是通过微信上报，如果忘了报，相关负责人会督促。张梦钰说，“后来公司在企业微信平台开发了‘防疫每日自我上报’小程序，每天有自动提醒，没有上报的人会被机器人在群里提醒，后台精准统计。”

　　为了满足公司各部门远程工作的要求，技术部门承担着不小的压力。在复工前两天，技术部门紧急升级了远程会议和远程办公系统，支持全公司员工远程办公。该公司技术部门相关负责人说，“受疫情影响，线上业务量几乎占到了100%，每天公司内部视频会议就在70场以上。一开始微信办公平台只允许9人同时开会，微信语音群聊上限是9个人，协调升级后，可支持300人视频会议。”

　　“前两天我们还开通了视频直播功能，让沟通更加密切顺畅，不少分支行还用它来做员工培训。疫情虽然给工作带来不便，但也倒逼我们开发更多的应用功能，应对不同的工作需求。”技术部门相关负责人介绍。

　　望着窗外稀稀落落的人和车，张梦钰期盼着疫情尽快过去，“虽然跟同事朋友可以网上‘见面’，但还是希望尽快结束‘宅’生活，重新拥抱熟悉的烟火气！”

　　福建 企业管理者洪水河

　　不裁一人，争取全面复产

　　一条江水蜿蜒东去，千亩蘑菇种植园分列两岸，绿意掩映下，种植园里人影若隐若现，一筐筐刚刚采摘的蘑菇正在被迅速运到厂区，分拣、清洗、腌制、装罐……2月19日，一个上午过去，这一批蘑菇将会被制成速食罐头，远销日本、欧洲，同时带有蘑菇鸡肉的自热米饭也正在批量出厂，即将运往抗疫一线。

　　这里是福建漳州九龙江畔，罐头生产的龙头企业紫山集团坐落于此。

　　“受疫情影响，方便食品销量暴增，我们从2月8日起就想方设法复工了，在严格采取防疫措施的前提下，紧急调整生产线，全力保障自热米饭、自热面的供应。”集团总经理洪水河说。干净整洁的车间里，数十名工人正在分拣、清洗蘑菇，快速而熟练。

　　“最近我们都在学自热米饭的配菜制作，这比以前单纯的罐头封装可难多啦！”工人陈大哥来自漳州龙海市，复工前一天，洪水河就亲自给他打电话，请陈大哥第二天开始上班，“这有啥犹豫的，给抗疫前线供餐，值！”由于订单量剧增，陈大哥几乎每个晚上都要加班两个小时，十几天下来，加班费也多了近2000块。

　　早上8点，车间生产线刚刚启动，洪水河就在办公室里待不住了，穿好防护服、戴好口罩、经过一道道消毒程序，直奔车间，“每天都要来车间看看，食品关乎大家的健康，大意不得。”面对着海量的订单，洪水河心里略显着急，但看着生产线有条不紊，悬着的心又稍稍放下些，“车间里都是在这儿工作好几年的老伙计了，从罐头生产线转到自热米饭生产线，一教就会，放心！”

　　复工近两周，已经有850多人返岗工作，其余尚在外省老家的350多人也将在疫情缓解后返厂，“员工一个都不能裁，现在日产3万多份方便食品、50多吨罐头，发挥产能75%，等大家都回来了，我相信能全面复产！”谈起生产计划，洪水河信心满满。

　　不久前，洪水河接到漳州市政府通知，市里出台18条措施支持企业渡过难关，提出“返还不裁员企业的50%失业保险费”以及“给予企业春节用工奖补”，洪水河着实高兴了几天。“稳生产，保用工，这就是我们闽商的责任！”洪水河说。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月26日 14 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved