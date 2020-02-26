财政部：继续研究出台阶段性 有针对性的减税降费政策

财政部网站25日消息，2月24日，财政部党组书记、部长刘昆主持召开部党组会议。会议就财政部门全力做好疫情防控资金保障和政策支持各项工作提出了三点要求。

一是要继续加大疫情防控经费保障力度。各级财政部门要统筹做好资金调度，优先保障和拨付疫情防控资金，切实保障基层疫情防控支出需求，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。

二是要抓好已出台财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策的执行，确保尽快落地见效。继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费政策，重点支持一些行业复工复产，帮助中小微企业渡过难关。

三是要深入分析疫情对经济运行和财政收支的影响，加大宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策要更加积极有为。统筹集中财政资金，统筹用于疫情防控、保障重点支出。加大转移支付力度，进一步向受疫情影响较大的地方倾斜，确保基层保工资、保运转、保基本民生。扩大地方政府专项债券发行规模，按照“资金跟着项目走”的原则，指导地方做好项目储备和前期准备工作，尽快形成有效投资。(记者 孙韶华)

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