人民网>>财经

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微：

化危为机 为高质量发展注入更强动力

2020年02月26日07:52  来源：经济参考报
 

新冠肺炎疫情暴发以来，传统消费需求受到抑制，市场供给恢复仍需一段时间。与此同时，一系列新消费、新产品、新业态、新模式加快涌现，拓展出新的发展空间。如何化危为机，加快促进创新发展，为高质量发展注入更强动力？《经济参考报》记者专访了国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微。

王微表示，疫情对经济的短期影响主要体现在消费需求、生产恢复以及社会预期方面。首先，疫情防控需要避免人口大规模流动和聚集，并采取必要的隔离措施，对传统消费需求释放形成一定抑制，购物、餐饮、旅游、文化、娱乐等方面受到很大影响。其次，疫情对恢复生产和市场供给产生影响。春节假期，大量企业特别是消费性服务企业停止营业，受假期延长、返程人员隔离观察、防护用品短缺等因素影响，短期内大量就业人口返城受限，各类制造企业、服务业复工复产进展不一，市场供给恢复仍需一段时间。此外，疫情对民众心理及社会预期产生一定影响。

不过，王微指出，随着疫情得到逐步控制和企业复产复工步伐加快，进入二季度，我国经济运行将逐步恢复常态，市场供给趋于稳定，城乡居民被压抑的需求将得到快速释放。客观地看，疫情对今年经济增长的影响有限，我国经济仍将呈现稳中向好态势。

值得一提的是，王微指出，疫情倒逼创新发展提速，为高质量发展注入更强动力。“在此次疫情防控过程中，市场的创新热情得到激发，一系列新消费、新产品、新业态、新模式涌现，为进一步实现创新驱动发展，带来了新的机遇和发展空间。”

王微告诉记者，这种创新首先体现在消费进一步线上化。网络购物、网络课堂等发展较为成熟的线上消费呈现高速增长；一些新的线上消费孕育兴起。“随着居民消费习惯的养成和接受度的提高，传统行业的发展模式可能被打破，线上消费内容和场景将不断丰富，消费者对线上渠道的粘性将进一步提高。”王微说。

此外，应用新技术的新型服务方式也在快速涌现，开辟了新的市场空间。在消费领域，无人机送货、无人车载人等新兴服务方式大显身手；在生产领域，针对疫情救治等医务特殊场景和利用5G云端技术，开发出了用于消毒、清洁、测温、巡逻等新型服务机器人，并在一些重点医院投入使用，减少了医护人员的工作量，降低了感染风险。

网上办公、视频会议等新型工作方式也成为新趋势。近期复产复工期间，由于隔离、限制出行等影响，倒逼许多企业和单位转向分散、灵活办公，由此推动了大量网上办公、视频会议、在线交付等新工作方式出现，有效推动了办公效率的提升。

健康消费和健康产业也成为新增长点。人们对健康安全关注度大幅上升，更加注重加强自身防护和提高免疫力，对健康、绿色产品和服务的需求显著增长。居民的风险防范意识也在加强，对健康保险的需求明显上升。例如，春节假期多家电商平台的洗手机、除菌拖把、除菌洗碗机、划船机、健康保险等新兴品类和服务的销售额实现翻番。

在王微看来，此次疫情为创新提供了新的探索机遇和更广阔的发展空间，将推动一系列新消费、新产品、新业态和新模式加快发展，为我国实现创新驱动、结构转型及提升经济运行效率提供支撑。疫情没有改变我国经济社会发展从高速增长向高质量转变的大趋势。

“要化危为机，进一步完善政策和营造良好的创新环境。”王微表示，针对疫情对短期经济运行的影响和倒逼创新发展的新趋势，需要采取更加积极有效的政策措施，加快促进创新发展，为实现战胜疫情和经济社会发展目标双胜利提供新动能。

一是更加注重舆情引导，特别是做好信息公开，尽快恢复民众信心和良好发展预期。

二是鼓励创新和灵活就业，鼓励基于互联网的新业态、新服务的发展；鼓励有利于灵活就业的新型企业发展；鼓励相关药品创新研发；鼓励跨境贸易创新，以更好应对全球疫情变化。

三是加大新型基础设施有效投资。要引导各类资本投向云服务器、5G、超高清视频终端等新型基础设施建设领域，改善信息技术产品和服务的用户体验。加快5G在教育、医疗等公共服务领域的融合应用，形成服务消费和服务业发展联动的乘数效应。加快在社区、写字楼设置快递、外卖无接触取货点或智能取货柜，补齐民生设施短板。

四是提升现代化监管能力，着力服务创新发展。要加快一体化政务服务平台建设，不断提升运用互联网、大数据、人工智能等先进技术手段的能力，提高对远程生产组织方式、在线服务方式的政务服务能力和水平，缩短审批流程。推进线上线下一体化的“互联网＋监管”，推行以远程监管、预警防控为特征的非现场监管，探索多元化的社会共治模式，加强数据有序共享和信息安全保障。(记者 班娟娟)

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved