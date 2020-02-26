央企多面出手助力端稳就业“饭碗” 

就业是民生之根本，社会稳定之基石。近日召开的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议（下称“会议”）提出，要全面强化稳就业举措。

助力端稳、端好“饭碗”，央企无疑要发挥排头兵的作用。“中央提出‘六稳’，第一位就是稳就业。”国务院国资委宣传局局长、新闻发言人夏庆丰日前在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，一些中央企业的招聘工作都在有序推进之中。国资委和中央企业将采取有力措施，做好用人招聘工作，多措并举为实现稳就业作出积极贡献。

企业复工带动就业

2月24日，中国最大清洁能源集团三峡集团在京通过视频会形式发出开工动员令，宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目，建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。

这是央企在做好“六稳”工作中发挥排头兵和主力军作用的一个缩影。“全力推进复工复产，通过平稳有序的复工复产，使更多的人员回到工作岗位，并通过产业链拉动来带动就业。”夏庆丰称。

2月24日，在做好疫情防控工作的前提下，中国中车四方股份公司启动全面复工。满足复工条件的员工回到生产岗位，“复兴号”动车组、北京19号线等七个项目的地铁车辆等全面恢复生产。多个海外项目正在加快推进，确保如期交付。这个月底开始，即将陆续完成4列出口新加坡地铁车辆的交付。

作为全球第三大汽车减振降噪产品的供应商，中国中车旗下德国博戈公司在华工厂也正在全力复工复产。“目前已安排生产制造、物流岗位近300名员工陆续复工。”中车博戈上海工厂外籍总经理于永介绍称，如果发展顺利，月底复工人数将超过50%，销售收入可完成计划的60%左右。

《经济参考报》记者了解到，中国兵器装备集团所属长安汽车渝北工厂、海外事业发展部、乘用车事业部等15个板块、10余家工厂也已于2月12日相继复工复业，复工率过半。长安汽车全系产品陆续迎来复工后首台产品的下线，包括前线急需的长安凯程医疗救护车，也包括CS75PLUS、欧尚X7等市场热销产品。

据初步统计，中央企业所属2万余户主要生产型子企业开工率超过80%，石油石化、通信、电网、交通运输等行业开工率超过95%，有的已经达到100%，并引领带动一大批上下游其他企业复工复产。

而更多的人员要到岗，离不开交通运输“大动脉”的畅通。会议提出，要鼓励低风险地区的农民工尽快返岗复工，采取“点对点、一站式”直达运输服务。

《经济参考报》记者了解到，在做好疫情防控工作的前提下，中国南方航空公司（下称“南航”）有序推动复工复产，畅通“空中动脉”。截至2月23日，共恢复国内航班2100余班，主要为西南、中南至广、深、华东方向的复工航线。2月1日至2月23日，已累计执行国际航班2079班。

值得一提的是，为满足临时急需的个性化复工航空运输需求，南航“简化流程、快速反应”，为政府、企业提供快捷的复工复产包机绿色通道。目前，南航已收到大量企业复工复产包机需求及部分货运需求，需求主要为各地至广州、深圳、上海、华东方向的国内复工航线，其中约80条正在沟通落实中。南航将快速与需求方保持沟通，全力支持各岗位劳动者安全、迅速地返回工作岗位。

采取灵活多样方式集中招聘

2月25日，中车大同电力机车有限公司面向全日制统招2020年应届毕业生启动春季招聘。提出在疫情未结束之前，对符合公司招聘标准的大学生，采用电话、视频等方式进行面试。

2月22日，中国电子推出以“抗疫情促复产稳就业”为主题的招聘板块，通过蓝信平台、视频招聘、远程面试，动态发布岗位信息，实施“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的线上春风行动。其中，旗下麒麟软件推出了2020年度千人招聘计划，面向全球公开诚聘各类人才；中国电子联合攻关基地则提供十大岗位，计划招募千人。

2月18日，国投集团正式启动“河北雄安新区2020年春风行动网络招聘会”。网络招聘会启动首日，即吸引58家企业发布了140个岗位，计划招聘人数达3640人。

连日来，各央企采取灵活多样的方式集中招聘，给疫情防控期间的就业市场吃下了“定心丸”。

面向毕业生的校园招聘是重点，2020届高校毕业生规模将达到874万人。会议明确，要注重高校毕业生就业工作，统筹做好毕业、招聘、考录等相关工作，让他们顺利毕业、尽早就业。

“做好重点人群就业工作，积极做好高校毕业生、重点少数民族地区高校毕业生就业和退役士兵就业工作。”夏庆丰表示，春节前，大多数央企都已经启动了2020年高校毕业生招聘工作，这之前完成招聘工作的企业都会按照计划推进。同时，国资委将指导央企做好春季招聘工作，不会因疫情变化影响之前既定的招聘安排，确保整体招聘工作稳步推进。

2月20日，长安汽车2020年春季校园招聘活动全面启动。面向全球高校2020年应届毕业生，开设造型设计师、智能化研发工程师、IT互联工程师、市场营销师、运营管理师等诸多岗位。为保障同学们的安全和健康，此次招聘的所有环节将在线进行，大家只需通过“长安汽车招聘”微信公众号与工作人员交流，便可足不出户完成就业。

日前，中建集团也联动36家子企业通过线上招聘会的形式开展春季招聘，面向2020届应届毕业生提供2000多个岗位。

急需岗位优先保障

疫情当前，医疗物资生产企业和服务保障企业全力运转，优先保障抗疫防疫急需岗位的人才招聘工作。

国药集团通过网络平台引进医药、化工、营销、管理等相关专业应届高校毕业生和各界英才加盟国药集团，积极做好集团所属医院医护人员、医药流通人员以及生物、中药、化药生产等防疫急需岗位人员保障；积极落实国家在工资津补贴、社保延缓缴纳、失业保险返还等方面政策，推动医药科研人才队伍建设。

兵器工业集团在迅速收集各下属二级单位招聘需求的基础上发布招聘岗位信息，注重优先发布疫情防控物资和服务保障单位的招聘信息，优先保障其招聘质量和效果。兵器工业集团还与清华大学、北京理工大学、北京航空航天大学、南京理工大学、西北工业大学等重点联系高校加强对口专业毕业学生信息沟通，主动由各二级单位人力资源部门对接对口专业学生，开展非接触式面试。

会议提出，要实施好就业优先政策，根据就业形势变化调整政策力度，减负、稳岗、扩就业并举，抓好社保费阶段性减免、失业保险稳岗返还、就业补贴等政策落地，针对部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾，因地因企因人分类帮扶，提高政策精准性。

“用好国家就业政策。”夏庆丰强调，国家有关部门印发了相关文件，引导用人单位适当推迟高校毕业生报到时间，大力推广网上签约、网上报到、网上改签等网上就业服务，国资委将密切关注中央企业各类企业就业进展情况，按照既定的用人招人安排，努力挖掘用人潜力，多措并举为实现稳就业作出积极贡献。（记者 王璐）

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