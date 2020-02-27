原标题：疫情之下，住宿餐饮、文化旅游、体育赛事等领域如何应对？

新华社北京2月26日电 题：疫情之下，住宿餐饮、文化旅游、体育赛事等领域如何应对？

新华社记者熊丰、温竞华、田晓航

疫情影响之下，住宿餐饮、文体旅游等行业受到冲击较大。住宿餐饮业如何加速恢复、如何防止景区开放后出现扎堆、重大体育赛事将如何举办？26日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，相关部门对这些问题进行了回应。

2月26日，国务院联防联控机制在北京召开新闻发布会，邀请商务部服贸司司长冼国义、文化和旅游部市场管理司司长刘克智、体育总局经济司副司长彭维勇，介绍加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况。 新华社记者 潘旭 摄

住宿餐饮业如何渡过难关？在原有支持政策基础上正研究振兴举措

从监测情况看，目前餐饮住宿业正在逐步复工。商务部重点联系的20家大型连锁餐饮企业复工率已经达到57%；住宿业的复工率也已经达到50%以上。

住宿餐饮业在拉动内需、扩大就业和促进国民经济发展等方面发挥着重要作用。据统计，2019年住宿餐饮业营业收入超过5万亿元，吸纳就业人员超过2600万人。疫情发生以后，住宿餐饮商户歇业率高，客源萎缩，资金紧张，营业收入大幅下降。

记者了解到，国家出台了一系列的支持政策，帮助住宿餐饮业渡过难关。主要包括对疫情防控期间住宿餐饮企业等生活服务收入免征增值税；对湖北以外的中小企业免征2-4月养老、失业、工伤保险费，对大型企业减半征收；对湖北省的企业免征2-6月养老、失业、工伤保险费；缓交住房公积金；2-6月电价降低5%；对受疫情影响较大的住宿餐饮等行业，金融机构不得盲目抽贷、断贷、压贷等。

商务部服贸司司长冼国义表示，疫情不会改变住宿餐饮等生活服务业快速发展、持续升级的趋势，疫情结束后，预计住宿餐饮会迅速恢复。商务部还在研究疫情结束后振兴餐饮业的举措。

记者了解到，疫情在给企业带来经营压力的同时，也迫使企业进行自我“进化升级”。

一些企业自己单独开发数字化平台，或与电商平台合作，或通过互联网进行业务拓展、客户沟通、订单达成、物流和配送管理，生活服务业的数字化程度得到了较大提升，加速由线下向线上发展。如餐饮业的复工主要以外卖的方式，武汉市25日一天餐饮外卖的数量达到13万单。

同时，在消费者普遍担忧交叉感染的背景下，无接触服务方式不断涌现。一些餐饮外卖平台和餐饮企业及时推出了“无接触的配送”“安心送”“移动食堂”“大厨直播带货”等服务。

“这些模式创新和业务调整，有利于行业自救和发展，也反映了生活服务业信息化、品质化、便利化、融合化发展的新趋势。”冼国义说。

文旅领域如何纾困解难？多方面出台扶持政策

疫情期间，我国加强文化活动管控和旅游经营活动管控，旅游业受到严重影响。如何为文旅企业纾困解难？文化和旅游部日前决定向符合条件的旅行社暂退部分旅游服务质量保证金。截至2月25日，全国共3.52万家旅行社提出暂退保证金，占旅行社总数的90%，应退保证金总额达80亿元，目前已退还34.62亿元。

“从反馈情况看，政策有效地舒缓了企业现金流的压力。”文化和旅游部市场管理司司长刘克智说。

此外，文化和旅游部还协同各部门从资金支持、税费减免、降低成本等方面扶持文旅行业，出台了延长旅游企业2020年度亏损的结转年限，对提供文化体育、旅游娱乐等服务所取得的收入免征增值税等政策。

随着各行业复产复工，近期各地景区也逐步开放，有的景区甚至出现了扎堆出游的情况，引发一些担忧。对此，刘克智说，旅游景区人员聚集性强、流动性大，恢复开放应当坚持分区分级的原则，不宜搞“一刀切”。疫情高风险地区应暂缓开放，疫情中风险和低风险地区开放由当地党委政府决定。

那么，公共文化机构又将怎样恢复开放？文化和旅游部日前印发相关指南要求，疫情高风险地区的公共图书馆、文化馆（站）继续闭馆，中低风险地区恢复开馆工作。“国家文物局也将印发相关指导意见，优先保障配合国家重大建设项目的基本建设、考古和抢救性文物保护工程复工复业。”刘克智说。

疫情发生后，部分中国游客滞留海外，他们的情况也牵动着国人的心。刘克智说，在外交、民航、海关等部门协调下，文化和旅游部正安排境外团队游客陆续有序返回。据统计，1月24日在境外的团队游客达到25万；截至25日，仅余不到90人。

“滞留境外的中国游客面临着经济和心理的多方面压力，面对他们希望回国的迫切诉求，我们要做的就是尽全力安排他们回国。”刘克智说。

重大体育赛事如何举办？延期或易地

多项赛事延期，体育场所挂牌歇业，体育用品制造业企业延期开工……疫情也给体育行业带来不小的冲击。

国家体育总局经济司副司长彭维勇说，众多国际赛事，如亚洲室内田径锦标赛、国际泳联跳水世界杯系列赛以及东京奥运会部分项目的资格预选赛等，都延期或者易地举办。国内赛事如足球、篮球、排球等职业联赛延期举行，50多场马拉松比赛也受到了影响。

健身休闲业、体育培训业、体育场馆服务业受到冲击，冰雪产业尤为明显。彭维勇介绍，多座滑雪场出现客流量断崖式下滑甚至关闭，遭遇了“最短的营业”“最少的客流量”和“最差的市场表现”，损失很大。

如何帮助体育行业熬过“寒冬”？彭维勇说，国家体育总局积极开展国家体育消费城市试点工作，鼓励各地创新支持政策，包括加大政府采购力度，利用体育产业引导资金，安排专项帮扶资金等。同时，鼓励企业创新发展，利用大数据、云计算、人工智能、5G、区块链等新技术，培育数字体育、在线健身、线上培训等新业态。

针对滑雪场经营困难，一系列“硬核”举措正在实施：实施“百城千冰”计划，加大冰雪场馆建设力度，普及青少年的冰雪运动；指导各地体育部门精准施策，如对旅游滑雪场给予专项补助；创新滑雪场四季运营的产品结构和运营模式。

备受瞩目的2022年冬奥会正在紧锣密鼓筹备之中，受疫情影响有多大？

“目前绝大多数场馆以及其他基础设施建设顺利复工，计划编制、系统开发、桌面推演等内部工作正在加紧推进。”彭维勇表示，筹备工作正有序推进。

(责编：冯粒、曹昆)