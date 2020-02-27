疫情防控经费投入超千亿元

本报北京2月26日电 （记者曲哲涵）为全面贯彻落实习近平总书记关于“积极的财政政策要更加积极有为”的重要指示精神，按照党中央、国务院统一部署，连日来各级财政部门继续加大疫情防控经费投入力度。截至2020年2月24日，各级财政累计下达1008.7亿元，统筹用于疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。
2月24日，财政部召开部党组会议，传达学习习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，研究贯彻落实工作。会议强调，各级财政部门要继续加大疫情防控经费保障力度，统筹做好资金调度，优先保障和拨付疫情防控资金，切实保障基层疫情防控支出需求，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控；要抓好已出台财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策的执行，确保尽快落地见效，重点支持一些行业复工复产；要深入分析疫情对经济运行和财政收支的影响，加大宏观政策逆周期调节力度等。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】