农发行支持粮棉油企业复工复产

本报北京2月26日电 （记者朱隽）中国农业发展银行近日出台实施优惠利率、减费让利等8项措施，全力支持粮棉油生产加工企业复工复产。从1月25日至2月18日，农发行已累计投放粮棉油信贷资金超过130亿元。
据介绍，农发行主动对接企业需求，开通“绿色”通道，对粮棉油信贷企业原则上实行基准利率。对受疫情影响地区的客户，一律减免人民币结算、国际结算、银团贷款、委托贷款、企业债券承销、资产证券化、企业理财等五大类46项收费，切实减轻企业负担。对有发展前景但受到疫情影响暂时困难的粮棉油企业，通过贷款展期、调整还款计划、再融资、下调贷款利率、调整贷款期限等方式进行支持，做到不抽贷、不压贷，帮助企业渡过难关。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】