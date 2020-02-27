重大工程 加速复工复产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月23日，江西省九江市都昌县新妙湖特大桥建设施工现场，中铁十九局建设者在施工作业。
2月24日，乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程各个作业点已全面复工，工人正在对500千伏龙海变电站3号电容器组支柱上的螺栓进行检查固定。
2月23日，在贵州省毕节市七星关区田坝镇盘挪河村，工人在夹岩水利枢纽工程施工现场作业。
2月24日，粤港澳大湾区深中通道建设工地上，施工人员在伶仃洋大桥西锚碇地连墙开槽施工。
2月18日，国家重点项目福平铁路复工，施工人员正在进行梁体安装前的准备工作。
2月20日，江西赣州南河大桥拓宽改造施工现场，工人在电焊作业。
版式设计：张丹峰
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】