稳住农业基本盘，咱底气足足的！（坚定信心迎“大考”⑧）

安徽省六安市农科院在做好疫情防控的同时，组织农技专家走进田间地头，指导农民做好小麦、油菜等农作物的春季田间管理和病虫害防治，保障在地农作物丰收。

陈 力摄

“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。”习近平总书记近日对全国春季农业生产工作这样强调。

这些年，“乡村振兴”鼙鼓劲擂，我国农业农村发展持续稳中向好。当前，尽管疫情仍未散去，但是各地春耕生产的战鼓早已敲响，大江南北，“保供给、保增收”蹄疾步稳。布谷催春的啼声、农机隆隆的马达声、农人耘田的笑声都在告诉我们：稳住农业基本盘，咱底气足足的！

“会”种地到“慧”种地——

智慧新农具显“神通”，大国农业根基牢

“布谷飞飞劝早耕，舂锄扑扑趁春晴。”

一夜春雨，绿油油的小麦开始分蘖。浙江省诸暨市沿江新村的粮食生产功能区，种粮大户陈沿耿忙前忙后。“镇压壮苗、肥水一体化灌溉、扶持弱苗，都用农机，合作社里还有监测苗情的无人机呢！”陈沿耿一脸自豪。

自豪的岂止陈沿耿一人，从“会”种地到“慧”种地，中国农业现代化正迈出铿锵步伐：

——生产方式转变。

“喷药、除草、施肥，农业机器人可能干了！”河北省磁县天道益农农机专业合作社理事长王淑芹，用上了装有智能终端装备的植保机器人。

“好家伙，一下子种了5万多亩！”黑龙江省克山县河南乡仁发村村民李凤玉感喟。过去家里承包20来亩地就累得贼死。他能“鸟枪换炮”，靠的是合作社132台现代化农机！

战疫情，春耕备耕，智慧新农具尽情施展。农业农村部预计，今年投入春季农业生产的植保无人机超过3万台，“北斗”定位无人驾驶拖拉机及配套精准作业农机具超过2万台套，投入各类农机具预计达到2000万台（套）以上。新农具让广大农民轻松种田、科学种田。

——生产效率提升。

河北推广的“互联网+农机作业”，一天可喷药600亩，效率是人工作业的10倍，实现减药20%左右；在新疆尉犁县棉田，耕地、平地、覆膜、播种等作业，由“智能拖拉机”高效精准完成，每千米作业误差控制在2.5厘米左右……

“农机一小步，农业一大步。”农业农村部农机化司司长张兴旺表示，这个跨越表明，农业生产的重要短板正在快速补齐。

藏粮于地。严守18亿亩耕地红线，完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的“两区”划定任务。这些硬杠杠，为保障粮食等重要农产品有效供给提供了基础支撑。

藏粮于技。全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，主要农作物自主选育品种提高到95%以上，不折不扣做到了“中国粮，中国种”。

像抓粮食生产一样抓生猪生产，全国猪肉产能持续恢复。湖南吉首市出台18项优惠政策，仅众合农牧科技公司的万头母猪养殖智能化项目，就年出栏仔猪25万头。

“农业生产基本面持续向好，我们有能力、有底气牢牢端稳饭碗，保障重要农产品供需平衡。”农业农村部负责人的话掷地有声。

“有没有”转向“好不好”——

绿色成为主基调，高质量发展后劲足

山东滨州市沾化区马营四村种粮大户王强一度心急如焚：1500多亩麦子等着下肥呢，可偏偏碰上了疫情。

化解春耕生产难题，各部门联手行动——

没等多久，支农司机将农资送到了门口；随之，服务来了！区里组织“线上春耕”，在手机上点一点，服务送到田头；技术问题也解决了——打开技术服务APP，就有农技专家现场答疑。“整地、起垄、浇水、施肥，咱自己一点没费劲。”王强笑逐颜开。

一手防疫情，一手忙春耕。农民朋友们信心满满：

——政策托底，精准施策解难题。

“地里种什么？价格怎么样？”春耕之前，山东无棣县双堠村杜青林就有了答案：“优质麦有补贴，跟公司签了订单，咱挣的是放心钱。”

稳粮促增收。今年政策公布早，资金下拨快，扶持力度只增不减。针对疫情影响，多部门出台措施，许多农资企业开展 “点对点”生产、配送，确保农资进村入店。数据显示，全国玉米种子供种总量16.4亿公斤，氮肥可供应量1300多万吨，农药库存量9.3万吨，农资供应保障有力。

——调优结构，绿色生产成为主基调。

不用肥、不喷药，这样种水稻行吗？陕西汉中市南郑区裕丰农机服务专业合作社郑富俊，在当地第一个“吃起螃蟹”，“除草用人工，施肥种紫云英，产量稍低点，可绿色水稻价儿好，一斤能买到7块多！”

多的调下去，少的调上来，一场农业供给侧结构性改革向纵深推进。田野里的加减法，换来产业布局的一手好牌，去年全国调减非优势区水稻、玉米面积，大豆、薯类、优质饲草等短缺品种补位，粮改饲面积达到1500万亩。今年中央一号文件提出，继续调整优化农业结构，增加优质绿色农产品供给。

——调顺体系，标准化生产成趋势。

从几毛钱到几十元，一颗柚子凭啥大翻身？“靠的是全程标准化。”广东梅州梅县区梅盛专业合作社负责人杨守胜揭晓答案。

“统一品种、管理、回收，以工业化思维谋农业，把原字号做成精品，一亩地多挣七八百元。”在河南正阳县熊寨镇的花生田里，农民李合林掰着指头算他的增收账。

看全国，农民合作社达到220.7万家、联合社达到1万多家。新型主体带动新品种更新换代，农业科技进步贡献率达58.3%，推进减肥减药，确保“舌尖上的安全”。从“有没有”向“好不好”，农业不断向优、向绿升级，发展后劲更加充足。

“才下枝头，就上餐桌”——

新模式打通产销链，新动能更强劲

——农田连车间，产业链不断延伸。

“做馒头要强筋的，做饼干要弱筋的，分不清哪行？”河南永城市侯庄村种粮大户侯建理快人快语， “1020亩优质强筋麦，全走的专用订单，每斤高两毛钱。”

增收账背后，是从“粮仓”到“厨房”的全产业链。在河南，一颗麦粒“吃干榨净”，变身几百种产品，全国每两个速冻水饺，有一个来自这里。

——新业态打通产销瓶颈，“才下枝头，就上餐桌。”

“您有新订单。”提示音此起彼伏，在山东平度崔家集镇扶贫农创体，10多个营销经理人忙得团团转。樱桃小番茄保鲜期短，他们线上接单、线下运输，一天往青岛发货2万多斤。

“云买菜”让产销无缝衔接。在河北固安县顺斋瓜菜种植专业合作社里，社员们分菜、净菜、装筐不停忙碌，“电商销售，农超对接，销售不是难题，合作社年产蔬菜5万多吨。” 合作社理事长张顺斋坦言。

阿里巴巴全面启动“爱心助农”计划，淘宝宣布设立10亿爱心助农基金，帮助滞销农产品打开销路；拼多多“抗疫农货”专区上线首日，农产品订单量突破了600万单……

日前农业农村部会同相关部门，调度近2000家农民合作社，将他们的产品信息分批公布在网上，成立全国农产品产销对接公益服务联盟，促进产销精准对接；商务部出台措施，鼓励优先销售贫困地区农产品。

——上游企业复产复工，带动效应明显。

“玉米只够9天，豆粕只剩1天。”清点完库存，山东青岛田润产业一体化公司办公室主任李峰紧张起来。

种苗、饲料、养殖、屠宰……养殖产业链环环相扣。当地积极组织上游企业复工，打出组合拳。“现在，每天60吨饲料送到1000多养殖户手里，基本上可满足需要。”李峰介绍。

截至2月17日，全国9711家饲料企业，已有6384家开工复产，开工率为66%。“尽管与常年同期比仍有差距，但随着运输环节的疏通，肉类产品供应将更有保障。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示。

政策帮扶，科技助力，如今的农业，不再止于耕田养殖，随着产业链条延伸，应对市场风险能力更强了。以君乐宝为例，春节以来，君乐宝奶粉天天满负荷生产，已向各地发货50多万箱。 “粮头食尾”“农头工尾”带动，到2020年，全国粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食加工转化率达到88%。农业快步迈向高质量，一批批农产品告别“洗剪吹”，新产业新业态竞相发展，田野不断集聚新动能。

民为国基，谷为民命。这个春天，一项项好政策落进田野，乡村大地激荡着亿万农民的追梦力量。我们坚信，把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实，就能稳住农业基本盘。

我们能！一定能！！

(责编：庄红韬、杨曦)