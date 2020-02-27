人民网>>财经

稳住农业基本盘，咱底气足足的！（坚定信心迎“大考”⑧）

本报记者 高云才 赵永平 王 浩

2020年02月27日08:18  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　安徽省六安市农科院在做好疫情防控的同时，组织农技专家走进田间地头，指导农民做好小麦、油菜等农作物的春季田间管理和病虫害防治，保障在地农作物丰收。
　　陈 力摄

　　“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。”习近平总书记近日对全国春季农业生产工作这样强调。

　　这些年，“乡村振兴”鼙鼓劲擂，我国农业农村发展持续稳中向好。当前，尽管疫情仍未散去，但是各地春耕生产的战鼓早已敲响，大江南北，“保供给、保增收”蹄疾步稳。布谷催春的啼声、农机隆隆的马达声、农人耘田的笑声都在告诉我们：稳住农业基本盘，咱底气足足的！

　　

　　“会”种地到“慧”种地—— 

　　智慧新农具显“神通”，大国农业根基牢

　　“布谷飞飞劝早耕，舂锄扑扑趁春晴。”

　　一夜春雨，绿油油的小麦开始分蘖。浙江省诸暨市沿江新村的粮食生产功能区，种粮大户陈沿耿忙前忙后。“镇压壮苗、肥水一体化灌溉、扶持弱苗，都用农机，合作社里还有监测苗情的无人机呢！”陈沿耿一脸自豪。

　　自豪的岂止陈沿耿一人，从“会”种地到“慧”种地，中国农业现代化正迈出铿锵步伐：

　　——生产方式转变。

　　“喷药、除草、施肥，农业机器人可能干了！”河北省磁县天道益农农机专业合作社理事长王淑芹，用上了装有智能终端装备的植保机器人。

　　“好家伙，一下子种了5万多亩！”黑龙江省克山县河南乡仁发村村民李凤玉感喟。过去家里承包20来亩地就累得贼死。他能“鸟枪换炮”，靠的是合作社132台现代化农机！

　　战疫情，春耕备耕，智慧新农具尽情施展。农业农村部预计，今年投入春季农业生产的植保无人机超过3万台，“北斗”定位无人驾驶拖拉机及配套精准作业农机具超过2万台套，投入各类农机具预计达到2000万台（套）以上。新农具让广大农民轻松种田、科学种田。

　　——生产效率提升。

　　河北推广的“互联网+农机作业”，一天可喷药600亩，效率是人工作业的10倍，实现减药20%左右；在新疆尉犁县棉田，耕地、平地、覆膜、播种等作业，由“智能拖拉机”高效精准完成，每千米作业误差控制在2.5厘米左右……

　　“农机一小步，农业一大步。”农业农村部农机化司司长张兴旺表示，这个跨越表明，农业生产的重要短板正在快速补齐。

　　藏粮于地。严守18亿亩耕地红线，完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的“两区”划定任务。这些硬杠杠，为保障粮食等重要农产品有效供给提供了基础支撑。

　　藏粮于技。全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，主要农作物自主选育品种提高到95%以上，不折不扣做到了“中国粮，中国种”。

　　像抓粮食生产一样抓生猪生产，全国猪肉产能持续恢复。湖南吉首市出台18项优惠政策，仅众合农牧科技公司的万头母猪养殖智能化项目，就年出栏仔猪25万头。

　　“农业生产基本面持续向好，我们有能力、有底气牢牢端稳饭碗，保障重要农产品供需平衡。”农业农村部负责人的话掷地有声。

　　“有没有”转向“好不好”——

　　绿色成为主基调，高质量发展后劲足

　　山东滨州市沾化区马营四村种粮大户王强一度心急如焚：1500多亩麦子等着下肥呢，可偏偏碰上了疫情。

　　化解春耕生产难题，各部门联手行动——

　　没等多久，支农司机将农资送到了门口；随之，服务来了！区里组织“线上春耕”，在手机上点一点，服务送到田头；技术问题也解决了——打开技术服务APP，就有农技专家现场答疑。“整地、起垄、浇水、施肥，咱自己一点没费劲。”王强笑逐颜开。

　　一手防疫情，一手忙春耕。农民朋友们信心满满：

　　——政策托底，精准施策解难题。

　　“地里种什么？价格怎么样？”春耕之前，山东无棣县双堠村杜青林就有了答案：“优质麦有补贴，跟公司签了订单，咱挣的是放心钱。”

　　稳粮促增收。今年政策公布早，资金下拨快，扶持力度只增不减。针对疫情影响，多部门出台措施，许多农资企业开展 “点对点”生产、配送，确保农资进村入店。数据显示，全国玉米种子供种总量16.4亿公斤，氮肥可供应量1300多万吨，农药库存量9.3万吨，农资供应保障有力。

　　——调优结构，绿色生产成为主基调。

　　不用肥、不喷药，这样种水稻行吗？陕西汉中市南郑区裕丰农机服务专业合作社郑富俊，在当地第一个“吃起螃蟹”，“除草用人工，施肥种紫云英，产量稍低点，可绿色水稻价儿好，一斤能买到7块多！”

　　多的调下去，少的调上来，一场农业供给侧结构性改革向纵深推进。田野里的加减法，换来产业布局的一手好牌，去年全国调减非优势区水稻、玉米面积，大豆、薯类、优质饲草等短缺品种补位，粮改饲面积达到1500万亩。今年中央一号文件提出，继续调整优化农业结构，增加优质绿色农产品供给。

　　——调顺体系，标准化生产成趋势。

　　从几毛钱到几十元，一颗柚子凭啥大翻身？“靠的是全程标准化。”广东梅州梅县区梅盛专业合作社负责人杨守胜揭晓答案。

　　“统一品种、管理、回收，以工业化思维谋农业，把原字号做成精品，一亩地多挣七八百元。”在河南正阳县熊寨镇的花生田里，农民李合林掰着指头算他的增收账。

　　看全国，农民合作社达到220.7万家、联合社达到1万多家。新型主体带动新品种更新换代，农业科技进步贡献率达58.3%，推进减肥减药，确保“舌尖上的安全”。从“有没有”向“好不好”，农业不断向优、向绿升级，发展后劲更加充足。

　　“才下枝头，就上餐桌”——

　　新模式打通产销链，新动能更强劲

　　——农田连车间，产业链不断延伸。

　　“做馒头要强筋的，做饼干要弱筋的，分不清哪行？”河南永城市侯庄村种粮大户侯建理快人快语， “1020亩优质强筋麦，全走的专用订单，每斤高两毛钱。”

　　增收账背后，是从“粮仓”到“厨房”的全产业链。在河南，一颗麦粒“吃干榨净”，变身几百种产品，全国每两个速冻水饺，有一个来自这里。

　　——新业态打通产销瓶颈，“才下枝头，就上餐桌。”

　　“您有新订单。”提示音此起彼伏，在山东平度崔家集镇扶贫农创体，10多个营销经理人忙得团团转。樱桃小番茄保鲜期短，他们线上接单、线下运输，一天往青岛发货2万多斤。

　　“云买菜”让产销无缝衔接。在河北固安县顺斋瓜菜种植专业合作社里，社员们分菜、净菜、装筐不停忙碌，“电商销售，农超对接，销售不是难题，合作社年产蔬菜5万多吨。” 合作社理事长张顺斋坦言。

　　阿里巴巴全面启动“爱心助农”计划，淘宝宣布设立10亿爱心助农基金，帮助滞销农产品打开销路；拼多多“抗疫农货”专区上线首日，农产品订单量突破了600万单……

　　日前农业农村部会同相关部门，调度近2000家农民合作社，将他们的产品信息分批公布在网上，成立全国农产品产销对接公益服务联盟，促进产销精准对接；商务部出台措施，鼓励优先销售贫困地区农产品。

　　——上游企业复产复工，带动效应明显。

　　“玉米只够9天，豆粕只剩1天。”清点完库存，山东青岛田润产业一体化公司办公室主任李峰紧张起来。

　　种苗、饲料、养殖、屠宰……养殖产业链环环相扣。当地积极组织上游企业复工，打出组合拳。“现在，每天60吨饲料送到1000多养殖户手里，基本上可满足需要。”李峰介绍。

　　截至2月17日，全国9711家饲料企业，已有6384家开工复产，开工率为66%。“尽管与常年同期比仍有差距，但随着运输环节的疏通，肉类产品供应将更有保障。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示。

　　政策帮扶，科技助力，如今的农业，不再止于耕田养殖，随着产业链条延伸，应对市场风险能力更强了。以君乐宝为例，春节以来，君乐宝奶粉天天满负荷生产，已向各地发货50多万箱。 “粮头食尾”“农头工尾”带动，到2020年，全国粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食加工转化率达到88%。农业快步迈向高质量，一批批农产品告别“洗剪吹”，新产业新业态竞相发展，田野不断集聚新动能。

　　民为国基，谷为民命。这个春天，一项项好政策落进田野，乡村大地激荡着亿万农民的追梦力量。我们坚信，把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实，就能稳住农业基本盘。

　　我们能！一定能！！

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved