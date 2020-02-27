央地数万亿基建投资清单加速落地

近期，在确保疫情防控到位的前提下，从中央到地方都在频频部署，强调加大政策调节力度，完成今年经济社会发展目标任务。作为稳增长的重要力量，基建投资按下“加速键”。

《经济参考报》记者获悉，国家发改委、交通运输部、国家能源局等多部委努力扩大有效投资，加快审批、招投标，加大力度有序推动项目复工开工，持续优化滚动项目库。云南、河南等多地也推出数万亿的投资计划清单，一批能源、交通、5G等重点工程启动，预计今年基建投资增速将明显回升。

近日召开的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议提出，要积极扩大国内有效需求，加快在建和新开工项目建设进度，加强用工、用地、资金等要素保障，用好中央预算内投资、专项债券资金和政策性金融，优化投向结构。

2月24日，三峡集团在京通过视频会议发出开工动员令，宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目，建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。

从西藏与四川交界的金沙江上游川藏段梯级电站，到广东的国内首台双套H级燃机项目，再到福建周宁抽水蓄能电站工程……近日中国华电负责建设的一批各省“十三五”重大工程也渐次复工，推动地方社会经济发展，助力打赢精准脱贫攻坚战、蓝天保卫战。

“在全力做好能源供应的同时，近期国家能源局深入分析疫情对能源的影响，督促一些重大能源项目加快复工开工。”国家能源局煤炭司司长鲁俊岭说。

另一大基础设施建设投资的主力军——交通建设投资也按下“加速键”。2月24日，国家发改委基础司组织召开系统视频会议，部署加快推动重大交通项目开工复工各项工作，要求优先保障“十三五”规划内、脱贫攻坚、服务国家重大战略以及提前实施“十四五”规划等重大铁路、公路、水运、机场项目开工复工，要做好用工、材料设备、土地、资金、用能等开工复工要素保障。

在2月25日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部综合规划司副司长范振宇说，目前全国铁路在建重点项目的复工率达到38.9%，公路、水路计划总投资在10亿元以上的重点在建项目复工率为37.2%。其中高速公路、普通国省道的复工率分别达到51.1%、26.4%。福建、山东、江西和云南的复工率超过50%。民航机场建设项目的复工率达到25.9%，比上周提高了8.6个百分点。

推进在建项目加速复工的同时，交通运输部还加快推动新建项目的开工速度。“全国各地正在不断加大前期工作的推进力度，通过积极改进招标方式，采用电子招标等措施，保障工程建设的招投标正常有序开展。”范振宇透露，交通运输部全面推动了“十三五”规划备选项目实施，并提前启动一批符合国家战略、符合规划方向的项目，持续优化滚动项目库。

1月召开的2020年全国交通运输工作会议披露，今年交通运输将完成铁路投资8000亿元，公路水路投资1.8万亿元，民航投资900亿元。交通部近日要求积极促进交通有效投资，努力完成公路水路1.8万亿元年度目标任务，加快推动下达今年第二批投资计划。

北京、福建、河南、云南、江苏等地也列出2020年重大项目投资计划清单，其中基建投资仍是重要部分。云南省在实施“四个一百”重点项目和“补短板、增动力”省级重点前期项目计划的基础上，提出实施基础设施“双十”重大工程，总投资约3.6万亿元，带动固定资产投资持续稳定增长，实现经济社会高质量跨越式发展。

北京市重点工程计划覆盖基础设施、民生改善、高精尖产业三大领域，涉及300个项目，计划完成投资约2523亿元，建安投资约1253亿元。

河南2020年980个重点项目总投资3.3万亿元，其中2020年计划完成投资8372亿元，项目数量、总投资额、年度计划投资额分别较2019年增加7.7%、6.5%、5.5%，助力全面建成小康社会和“十三五”规划顺利收官。

值得注意的是，除了能源、交通等传统基建领域项目，5G通信网络建设、物流体系升级改造建设等“新基建”项目也成为今年的发展重点。

工信部2月22日召开电话会议强调，基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建设计划，加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

《经济参考报》记者了解到，中国移动2020年底5G基站数达到30万个的目标不变，中国联通和中国电信将力争前三季度提前完成全年25万座基站的建设目标。

除了5G网络全覆盖项目，云南的基础设施“双十”重大工程还包括区域医疗中心、多式联运物流网等。北京的重大工程中也包括安贞医院通州院区等22个医疗项目。

“疫情暴露出我们在社会治理、公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域还存在一些短板弱项。短板就是下一步投资增长潜力所在，就是发展空间所在。我们将以更大力度、更加精准地补短板、强弱项，提高经济发展质量和效益。”国家发展改革委秘书长丛亮近日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示。

业内人士和机构预测，在“十三五”规划收官、专项债规模扩大之下，稳增长政策将明显发力，2020年将会保持传统基建项目和新型基建项目并行发力的态势，从政府、市场两方面推进，全年基建投资增速有望明显回升，预计在8%至9%左右。（记者 王璐）

(责编：庄红韬、杨曦)