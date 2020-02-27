央行再贷款再贴现资金 将向重点领域行业地区倾斜

2月26日，人民银行召开电视电话会议，部署金融支持中小微企业复工复产工作。会议指出，人民银行认真贯彻稳健的货币政策要更加注重灵活适度的要求，在前期已经设立3000亿元疫情防控专项再贷款的基础上，增加再贷款再贴现专用额度5000亿元，同时，下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%。其中，支农、支小再贷款额度分别为1000亿元、3000亿元，再贴现额度1000亿元。2020年6月底前，对地方法人银行新发放不高于LPR加50个基点的普惠型小微企业贷款，允许等额申请再贷款资金。
会议还指出，增加再贷款再贴现专用额度是统筹推进疫情防控和经济社会发展，切实解决企业复工复产迫切问题的重要举措。人民银行系统要把再贷款再贴现快速精准落实到位，为企业有序复工复产提供低成本、普惠性的资金支持，切实解决企业复工复产面临的债务偿还、资金周转和扩大融资等迫切问题。再贷款再贴现资金要向重点领域、行业和地区倾斜，在现有支持领域基础上，重点支持复工复产、脱贫攻坚、春耕备耕、禽畜养殖、外贸行业等资金需求，并加大对受疫情影响较大的旅游娱乐、住宿餐饮、交通运输等行业，以及对防疫重点地区的支持力度。
央行此前专门安排3000亿元专项再贷款，支持金融机构向疫情防控重点企业提供优惠利率贷款，并明确专项再贷款资金投向实行重点企业名单制管理，确保资金精准投向疫情防控重点企业。专项再贷款发放采取“先贷后借”的报销制，保证资金投向更为精准。(记者 张莫)
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