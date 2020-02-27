原标题：疫情发生后，IMF、世界银行等仍看好中国经济

新冠肺炎疫情发生后，中国迅速推出一系列举措战“疫”。目前，疫情防控工作取得阶段性成效，全国疫情形势出现积极向好的趋势。国际社会积极评价中国抗击疫情举措，表示对中国经济的光明前景仍充满信心。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前在二十国集团财长和央行行长会议期间表示，中国政府正通过危机应对措施、流动性供应、财政政策和金融支持，努力减轻疫情对经济的负面影响。在上述政策和措施有效防控疫情的情况下，中国经济将在第二季度恢复正常，未来全球经济受影响的程度可能较小，持续时间可能较短。

“中国经济具备战胜风险和挑战的良好条件，长期向好的趋势不会改变。我们对中国经济未来增长保持乐观，并相信经历此次疫情后，中国经济未来发展将变得更加健康。”诺贝尔经济学奖得主罗伯特-默顿日前对中国医务工作者抗击疫情付出的努力，以及中国为世界经济增长所作努力表示肯定和感谢。

经济合作与发展组织中国经济政策研究室专家马吉特-莫娜尔说，中国政府处置疫情的手段及时、有效，虽然短期经济数据会受到疫情影响，但中国经济长期向好的趋势没有改变。“对于中国经济未来的发展，我始终充满信心，同时也坚信中国必将赢得抗击疫情的最终胜利。”

世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉-瓦吉拉表示，中国应对新冠肺炎疫情的措施堪称典范。他认为，疫情对经济的影响是短期的。中国已经慢慢在恢复生产，疫情不会损害中国与世界其他地区的经济关系，不会影响到中国作为世界第二大经济体的地位。

美国经济学者阿纳瓦迪强调，中国在过去的一段时间内展现出可贵的坚持和强大的韧性，随着疫情逐渐得到控制，特别是逐步复工复产，中国经济有望很快恢复。阿纳瓦迪说：“中国在能源、电力和汽车等领域都具备强大的创造力，走在世界的前沿。中国在应对疫情时采取了有力和负责任的措施，这也使我们相信疫情能够得到有效控制。”

非洲进出口银行行长奥拉玛对中国防控疫情和恢复生产的能力充满信心。奥拉玛说：“我并不认为疫情值得担忧，相反，随着疫情在中国逐渐得到有效控制，我们的信心也在不断提升，特别是在中国的很多地方工厂已经开始恢复生产。我们认为最艰难的时期已经逐渐过去，是时候应该向前看了。”

阿联酋迪拜国际金融中心首席商务发展官贾法里同样对中国经济在2020年的前景持乐观态度。贾法里说，中国具有巨大的消费市场和行之有效的政策支持，尽管从短期看疫情会形成干扰，但不会从根本上影响中国经济长期发展势头，而中国也将继续在国际贸易体系中继续扮演重要角色。（经济日报-中国经济网记者 马常艳）

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