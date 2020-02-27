市场监管总局：对困难个体工商户用电、用气实行“欠费不停供”

人民网北京2月27日电 （邢郑） 2月27日下午，国务院联防联控机制就介绍支持中小微企业发展和加大对个体工商户扶持力度有关情况举行新闻发布会，国家市场监督管理总局副局长唐军表示，对存在困难的个体工商户用电、用气实行“欠费不停供”，阶段性降低个体工商户用电、用气成本，发挥工商联、个体劳动者协会等社团组织以及互联网平台的帮扶作用。

据唐军介绍，近日市场监管总局会同有关部门就帮扶个体工商户应对疫情影响的问题提出了政策建议，已经国务院研究通过。目前，我国登记在册的个体工商户8331.3万户，带动就业人口超2亿人。受疫情影响，个体工商户生产经营受到较大冲击。当前，帮助个体工商户解决他们面临的实际困难、尽快有序复工复产，对于稳定就业、保障民生意义重大。

唐军表示，具体的扶持举措有以下几个方面：

一是帮助个体工商户尽快有序复工复产。落实分区分级精准复工复产要求，分业态、分形式有序推动个体工商户复工复产，采取措施保障用工和物流需求。

二是降低个体工商户经营成本。增加定向支持低息贷款，减免和缓缴社保缴费，实行增值税减免政策，减免个体工商户相关检验检测、认证认可费用，鼓励各地结合实际减免个体工商户房租。

三是方便个体工商户进入市场。为个体工商户提供便捷高效服务，进一步释放经营场所资源，依法对个体经营者豁免登记。

四是加大对个体工商户的服务力度。对存在困难的个体工商户用电、用气实行“欠费不停供”，阶段性降低个体工商户用电、用气成本，发挥工商联、个体劳动者协会等社团组织以及互联网平台的帮扶作用。

下一步，市场监管总局将会同有关部门加强工作指导，推动各地结合实际出台具体举措，确保政策落实落地；加强政策宣传解读，让个体工商户广泛知晓，切实享受到政策实惠；各地市场监管部门要主动作为、靠前服务，帮助个体工商户尽快有序复工复产。

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