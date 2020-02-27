政策跑到受困企业前面!中小企业复工复产率已超30%

人民网北京2月27日电 （记者车柯蒙）第四次全国经济普查的数据显示，截至2018年末，我国中小企业法人单位一共是1807万家，占全部规模企业法人单位的99.8%。疫情当前，中小企业稳则就业稳、经济稳。
近期，党中央、国务院深入分析研判疫情对中小企业的影响，推动各地、各部门陆续出台了一系列财税、金融、社保等方面的支持政策。
例如，财政部阶段性降低小规模纳税人增值税征收率，完善创业担保贷款贴息和融资担保等政策措施。发展改革委阶段性降低企业用电、用气成本。人民银行牵头设立规模为3000亿元的防疫专项再贷款，新增阶段性优惠利率贷款。银保监会鼓励金融机构对中小微企业贷款给予临时性延期还本付息安排，不盲目抽贷、断贷、压贷。市场监管总局加大了对个体工商户扶持力度。工信部提出帮助中小企业有序复工复产共渡难关的六个方面20条措施，召开经验交流电视电话会，总结推广地方复工复产经验，指导全国中小企业复工复产等。
今日，工业和信息化部副部长张克俭在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍说，近期出台的一系列含金量高的政策措施，对缓解中小企业困难发挥了重要作用。监测显示，中小企业复工复产率稳步提高，目前已经超过了30%。
同时，为让各项惠企政策更易于知晓，让国家和地方的政策随时随地可查，工信部梳理形成了“应对新冠肺炎疫情支持中小企业政策库”，联合中国政府网在国务院手机客户端开辟专栏，让广大中小企业能够知晓政策、用足政策、享受红利。
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