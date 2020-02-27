工信部将推三方面举措助力中小企业复工复产

人民网北京2月27日电 （记者车柯蒙）“中小企业复工复产率稳步提高，目前已经超过了30%。”今日，工业和信息化部副部长张克俭在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍说。

同时，张克俭表示，根据对220万使用云平台的中小企业监测数据显示，随着一系列帮扶政策的落地实施，中小企业复工率虽整体仍然不高，但是也出现了几个积极的变化：

一是复工率在稳步提高。2月26日复工率为32.8%，比23日提高了3.2个百分点。

二是制造业中小企业在大企业产业链的带动下，复工率提高较快。2月26日的复工率达到了43.1%，比23日提高了6.2个百分点。同时，在线办公、在线教育等在线服务优势凸显，信息传输、软件和信息技术服务业的中小企业复工率超过了40%。

三是各省份中小企业复工率均稳步提升，多数每日升幅在1个百分点左右。目前有7个省份中小企业的复工率超过了40%。

“疫情导致中小企业的订单减少、开工延后、成本增加、资金紧张，中小企业面临资金链和供应链的双重压力。”张克俭表示，下一步，工信部将充分发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用，会同各成员单位共同抓好以下三方面的工作：

一是尽快推进分区分级精准复工复产。要压实地方政府责任，推动各地建立企业应对疫情专项帮扶机制，工作下沉、服务上门，为中小企业复工复产提供必要的防疫物资保障，精简不必要的复工复产审批、备案手续，分类分批推进中小企业有序复工复产。近日，工信部将向部分重点省市派出复工复产联络员，跟踪了解重点行业、重点企业复工复产的情况，帮助解决存在的问题，特别是需要跨部门、跨地域解决的问题。

二是切实减轻疫情期间中小企业的负担。会同各部门切实抓好已经出台的财税、金融、社保等方面优惠政策的落实，继续清理政府部门和国有大型企业拖欠的中小企业账款，减轻中小企业资金压力。

三是发挥大型企业的龙头作用。带动产业链上下游的中小企业协同开展疫情防控和生产恢复。加强新一代信息技术的推广应用，推进企业上云以及云计算服务资源的开放共享，支持企业在线工作，推广协同研发、远程运营、在线服务等新模式新业态。?

(责编：车柯蒙、孙阳)