今年出口退税时间将再压缩20%

人民网北京2月27日电（记者 吴秋余）国家税务总局27日举行“便民办税春风行动”新闻发布会，税务总局新闻发言人付树林表示，为缓解出口企业资金压力，支持外贸出口稳定发展，税务总局要求全国各地税务机关深入落实出口企业分类管理办法，大力推行无纸化退税申报，积极推广便利化服务措施，将正常退税业务的平均办理时间提速20%，即从2019年的10个工作日压缩到2020年的8个工作日以内。

付树林介绍，在今年的“便民办税春风行动”中，税务总局从便利出口企业申报、加快出口退税速度等方面入手，提出了疫情防控期间一系列出口退税便利化措施，切实减轻企业办税负担，缓解企业资金压力，来助力抗击疫情和外贸稳定发展。为进一步便利出口企业，税务部门推行“非接触式”申报，企业提交电子数据即可进行退税事项申报，无需提交纸质资料。税务机关办结事项后，会通过网上反馈的方式把办理结果及时告知纳税人。如果企业需要开具纸质证明的，税务机关还可以邮寄送达。此外，出口企业如果受疫情影响，无法在退税申报截止期前申报退税，还可以在申报截止期后，在收齐相关凭证信息的基础上继续申报办理退税。

与此同时，税务部门进一步加快审核进度，推行“非接触式”审核。对于纳税人申报的退税事项，税务机关仅审核其提供的电子数据。审核没有发现问题的，即可办理退税。对于确需调查评估的退税业务，税务机关将采用案头分析、电话约谈等方式开展评估，排除疑点后即可为企业办理退税。对于确需实地核查通过才能办理的退税业务，采取限额内“容缺办理”方式，也就是先予办理退税，疫情防控结束后，再补办核查手续。

付树林表示，下一步，税务总局将继续用足用好出口退税政策措施，不断优化服务，加快退税办理，支持外贸稳定发展。

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