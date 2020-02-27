国家发改委下达57亿元文化旅游领域中央预算内投资

新华社北京2月27日电（记者安蓓）记者27日了解到，国家发展改革委于近日下达《“十三五”时期文化旅游提升工程》2020年第一批中央预算内投资，共安排57亿元，支持485个公共文化服务设施、国家文化和自然遗产保护利用设施、旅游基础设施和公共服务设施建设项目。
至此，“十三五”时期已累计安排文化旅游提升工程中央预算内投资278亿元，包括文化项目共61亿元，遗产项目共97亿元，旅游项目共120亿元。
国家发改委有关负责人表示，疫情虽然给文化旅游行业带来了一个“休克期”，但通过中央预算内投资的积极投入，推动项目抓紧开工建设，对于提振行业信心、提升服务能力和水平、进一步满足疫情结束后人民群众对文化旅游活动的集中需求、充分释放文化旅游业在拉动经济复苏方面的巨大潜力和强大动能等，具有十分积极的作用。下一步，国家发改委将会同相关部门，强化项目监督检查工作力度，坚持按月调度，确保项目按期完成年度建设内容，打造一批文化旅游精品工程。
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