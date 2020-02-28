消费“马车”，跑得更欢！（坚定信心迎“大考”⑨）

面对疫情冲击，作为中国经济的最大引擎，消费这驾马车还能跑起来吗？

答案是肯定的！在互联网高度发达的中国，足不出户“买买买”已不是什么难事。从高速运转的物流系统到持续激增的网上订购，从重新拟定的消费清单到及时调整销售方式的线下商家……越来越多的信息显示，疫情对中国消费的影响，属于短期而非长期，影响局部而非整体。

伴随复工复产步伐加快，生活回归正常。中国消费者还是那么爱生活、爱购物，甚至酝酿着更丰富更有新意的消费计划。中国市场，还是那个全球最活跃、最具想象力的市场！

加班加点，电商忙起来

网上淘货、直播带货、线上拼单、电子支付……中国网民数量及网络零售交易额近年稳居全球第一。疫情冲击下，互联网顺势成为广大消费者和商家的“避风港”。

——消费的旺盛活力，体现在一个个壮观而奇妙的“大场面”。

走进京东集团位于上海的一个无人分拣中心，只见偌大平台上，300多个红色扁圆状的机器人托着小件货物快速移动，每秒可跑3米。别看这些机器人“跑得急”，却总能巧妙地相互避开。到了目的地，机器人将货物倒进对应的格口，然后装车运走，送往用户家中。无人、智能、高效、快捷，满负荷运转的分拣机器人，勾勒出中国消费的红火图景。

据京东超市米面粮油负责人艾国辉介绍，1月20日至2月17日期间，京东超市在国内共销售8.59万吨米面杂粮、8.5万吨生鲜产品、3245万升食用油、4.8亿片婴儿纸尿裤……与此同时，京东生鲜平台上的蔬菜、苹果、车厘子等生鲜产品销售额同比呈现三位数增长。“很多同事春节假期一天都没休息，每天手机电脑多屏办公。微信、咚咚、电话全天在线，响个不停。”艾国辉说。

——消费的旺盛活力，体现在一个个平凡而忙碌的“小身影”。

近段时间，多点Dmall驻重庆百货涪陵商场的拣货员王建华每天忙得不可开交。王建华告诉记者：“这些天经常连吃饭都顾不上，可能是我职业生涯中最忙的日子吧！每天8点左右进场备货，干到深夜才下班。直接来卖场购物的人少了，但网上订单数量增长了两三倍，很多消费者下一个单就是一大串商品。比如，平时一个订单的货一只袋子就能装满，现在东西多了，要四五只袋子才够用。有时候，一个订单得花上我1个小时才能备齐呢！”

商家纷纷创新线下服务。多点Dmall合伙人刘桂海介绍，近期公司联合物美集团倡议在全国推出无接触式社区抗疫提货站。提货站全程避免人员聚集和接触，正在北京、天津、银川等地迅速铺开。

疫情倒逼新业态、新模式加速成长。在5G、人工智能、大数据、区块链等新技术推动下，在线教育、在线医疗、在线办公等新业态快速发展，无人零售、无接触配送、标准化生鲜套餐等新模式层出不穷。不仅顺应了防疫期间的民生需要，也为经济高质量发展开拓了新空间。

该买照买，消费劲头足

消费的旺盛活力，更来自中国消费者乐观积极的心态。

看！有的消费者借助网络，将疫情对自己生活的影响拒于“千里之外”。

24岁的河北姑娘刘曼曼，不久前刚入职某互联网公司。面对疫情对线下活动的影响，她果断转向了线上。“单位还没要求返岗，我就在衡水老家远程上班。为了工作时间段补充能量，我网购了不少零食，比如蛋黄酥、螺蛳粉、低卡面包、五谷粉、黑麦片等。同时，为了在家中增加运动量，我还在网上买了羽毛球拍，和妹妹一起锻炼。”刘曼曼说，现在让家人少去商场和超市，她通过“京东到家APP”“每日优鲜”等生鲜电商买东西。“对我来说，是不是去线下消费并不重要，线上购物完全可以满足我的日常生活需求。”

还有不少人先填满“购物车”，准备对暂未满足的需求来个“疫后补偿”。

“最近一直‘宅’在家里，我很想念喜茶、雪冰、海底捞，特别是三里屯那家超级好吃的炸鸡店！”在北京读大学的许子健告诉记者，他以前每周至少逛一两次街，平时也爱去咖啡馆自习。受疫情影响，不仅出门餐饮消费大受限制，自己喜欢的新潮耳机、电纸书、时尚服装、护理用品等线上供货及线下配送也不像往常通畅。许子健透露，他已经把几大购物APP里的“购物车”填得满满当当，还预留出至少5000元的美食预算，就等着疫情结束后集中兑现，把防疫期间“损失”的口福找补回来。

记者发现，几乎所有采访对象都信心满满，认定消费必将“回归正轨”。

54岁的方锦宏在江苏一家中小企业工作，平时爱旅游爱唱歌爱看电影。“疫情防控需要大家尽量待在家里，娱乐消费几乎停摆。等返岗后，可能一段时间内我对外出娱乐消费还会比较谨慎，防范风险。不过放远一点看，相信疫情不会改变我和朋友们的生活方式，消费升级的潮流也不会改变。”方锦宏说。

“景区开放”“商场正常营业”“海淘平台大促”“云发布会推出新品”……这几天，一个个好消息相继传来，激发着人们的消费热情，为生活增色添彩！

趋势不变，升级潜力大

中国是个大国，韧性强，潜力大，回旋余地大。新冠肺炎疫情对消费确实带来了短期影响，但中国经济有足够的实力和底气来化解这次冲击，回归中期平稳，实现长期向好。

——中国消费市场基础雄厚。国家发改委副主任宁吉喆指出，2019年，中国大陆总人口达到14亿人，中等收入群体规模世界最大，是全球最具成长性的消费市场。最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%，比资本形成总额高26.6个百分点。同时，消费发展进入新阶段，居民消费能力快速提升，消费升级态势更加明显，中高端消费需求不断释放，服务消费较为活跃。宁吉喆预计，城镇化水平进一步提高，将为投资增长和消费扩容创造巨大空间。

——政策精准发力提振信心。商务部提出，支持商贸流通企业创新经营服务模式，加快步行街改造提升，推动服务消费提质扩容，释放新兴消费潜力，发展便利店和菜市场；人社部、财政部等部门出台“减、免、缓”等措施，阶段性减免企业社保费、医保费和缓缴住房公积金，确保居民就业及收入稳定；浙江、福建、山东、四川、广东等地纷纷行动，科学有序推进企业复工复产，推动商品生产及物资供应链逐步恢复……从中央到地方，有针对性的硬招实招接连推出，成为扩大消费、对冲疫情影响的利器。

——消费升级带来全新机遇。眼下，敏锐的企业正在以此次疫情为契机，主动寻找新商机。联想集团董事长杨元庆说，疫情带来多方面潜在机遇，如在线办公、在线教育、在线医疗和零接触的无人智慧零售等生活方式正在快速崛起；减少对人工依赖的生产线自动化趋势可能会受疫情驱动进一步强化；快递、物流需求潜力将进一步扩张；高清视频、VR娱乐等将更为流行。新兴消费风生水起，增势喜人，中国消费升级的步伐才刚刚开启。

2020年，中国将全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在人民日益增长的美好生活需要面前，新冠肺炎疫情对消费的影响注定只是一时之困。毕竟，再冷的冬雪，也阻挡不了万物蓬勃的春天！

(责编：冯粒、曹昆)