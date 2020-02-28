港交所去年净利润93.91亿港元

新华社香港电 （记者李滨彬）香港交易所2月26日公布2019年业绩，2019年，港交所收入及其他收益总额为163.11亿港元，同比增3%；净利润为93.91亿港元，同比增1%，创历史新高。港交所26日股价收报259.80港元，同比跌0.76%。

港交所行政总裁李小加表示，港交所2019年表现不俗。尽管全球政经环境更趋严峻，年内的收入及其他收益及溢利连续第二个财政年度创新高。沪深港通收益丰硕、首次公开招股市场畅旺，再加上投资收益取得不俗回报，抵销了宏观环境下略见回软的现货及衍生产品市场成交量的影响。

尽管市场波动加剧，2019年香港首次公开招股市场集资总额继续称冠全球，年内有数家公司赴港进行全球大型招股集资活动。2019年全年港交所新上市公司183 家，共集资3142亿港元，同比增9%，是2010年以来最高的单一年度集资额。2018年，港交所推出香港市场二十多年来最重大的一次上市制度改革后，香港在不到两年间已成为全球第二大生物科技公司集资中心。

随着中国A股成功纳入MSCI、富时罗素及标普道琼斯指数，2019年，沪深港通的北向交易平均每日成交金额再创417亿元人民币的新高，同比增104%。“债券通”成交量再创新高，平均每日成交金额达107亿元人民币，同比增197%。2019年10月起，港交所将合资格的不同投票权架构公司纳入互联互通机制下的港股通股票范围。证券化衍生产品（衍生权证、牛熊证及界内证）的成交金额连续13年为全球之冠。

李小加说，踏入《战略规划2019-2021》的中段，大家仍坚信港交所具备上佳条件，继续扮演其汇聚各式产品的市场角色兼担当中国连接国际市场的金融门户，也深信港交所的业务定位能够抓紧未来的增长机遇，维持港交所作为极具环球竞争力的交易所地位。

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