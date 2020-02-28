丝绸、皮鞋厂家改生产线 浙企火力全开跨界产口罩

这两天，杭州赤霄科技有限公司总经理王暾忙晕了：“今天已经接了50多个电话，全是来咨询自动口罩生产机的事情。”从年初八开始火速研发，20天后产品上线，目前单价40多万元的机器已经有30台订单了。
新冠肺炎疫情暴发以来，口罩已成为紧缺物资。尤其是随着“返工潮”的到来，作为每个人出门的必备物资，口罩更是十分紧缺。对此，浙江企业八仙过海各显神通，开始花式助力口罩的生产。除了赤霄科技，“皮鞋大王”奥康鞋业也火速改造生产线，日产超过3万只口罩支援抗疫一线；作为浙江省组织的9家转产口罩的纺织企业之一，“丝绸大腕”万事利从接到任务到第一批口罩出量，总共只用了五六天时间。
另外，根据企业查询平台天眼查的数据，浙江的口罩企业约占全国的16%，是不折不扣的口罩生产大省。光是最近一年，浙江新增1500多家口罩企业，其中不少是最近刚刚成立的新公司。首席记者 沈积慧 记者 程超 刘永丽
杭州赤霄科技20天研发全自动口罩机 日产10万只口罩 已预订30台
赤霄科技是位于杭州人工智能小镇的一家创业科技企业，主营业务就是基于机器视觉原理的各项产品、系统，以及解决方案和服务。此前，他们公司研发生产的一款机器视觉产品主要用来检测口罩，检测合格后的口罩才能投入市场。
“春节期间，我们服务的客户对口罩检测的需求空前井喷。”王暾说，看到口罩的市场需求这么高，他们从年初八开始紧急进入工作状态。作为政府的抗疫白名单企业，一方面要保障口罩检测机器的正常运作，另一方面他们紧急召集了一支约10人的研发团队，用于研发全自动口罩生产机。
作出这样的决定，除了看中口罩生产的市场需求，也是基于公司自身优势的考虑。“其实我们做机器视觉原理的各项产品，就是首先根据市场调研，获得第一手的行业需求信息，然后依托公司强大的技术实力，进行产品的定向研发，最后在执行力保证下，迅速研发出满足客户需求的产品。”王暾说。
王暾是浙江大学竺可桢学院混合班的荣誉毕业生、美国加州大学伯克利分校的直博生，也是美国劳伦斯伯克利国家实验室的访问学者，对科研有着狂热的爱好。公司50多号人，大部分是高学历的科研人才。目前，他们公司已经推出很多款视觉机器的相关产品。去年，公司还成了阿里云和达摩院的合作企业。
已经做了四五年口罩检测机器，也让他们对口罩生产的全链路非常清楚。“至于市面上的竞争者，大部分应该是主要做自动化机器类的企业，我琢磨了下，我们有领先的技术优势和前期充分市场调研，不怕。”
经过20天的加班加点，上周四全自动口罩机成功上线，可生产市场上紧缺的医用外科口罩和N95口罩，生产效率100片/分钟，日产量10万只，属于一拖一全自动机型。
基于赤霄科技在视觉机器方面的供应生产体系，预订后，25天就可以生产投入市场。
“为响应国家全力抗击疫情的号召，阿里云战略合作伙伴&政府抗疫白名单企业——赤霄科技已推出高效全自动口罩机，现火热预订中。”上周，王暾发了一条朋友圈，后面直接留了自己的电话，没想到这可把他忙惨了。“早知道应该直接留销售联系方式的。”王暾说，“一天要接50-60个电话，目前已经预订了30台，40多万元一台，从现在情况来看，我们的生产能力是30-40台。”
“皮鞋大王”奥康鞋业 改造生产线 首批10万只口罩赠一线
火速研发的全自动口罩机，只是浙江企业在行动中的一个案例。
面对日益紧缺的口罩供应情况，在国家的积极号召下，奥康第一时间迅速响应，结合企业完备的供应链及生产优势，决定于奥康国际重庆璧山生产基地内紧急建设无菌生产车间，并挪调两条流水线严格按照卫生防护标准进行一次性口罩生产，为即将到来的返工大潮准备好充足的“战疫粮草”，更为战斗在疫情第一线的基层人员提供必要的防护。
截至目前，车间及流水线已全部升级完成，现已正式投入规模化生产。60名员工严格按照卫生防护标准，日均可生产一次性民用防护口罩3万-5万只。
据了解，口罩将捐赠给璧山区内环卫工作、卡点值守志愿者等基层人员，以及已复工复产但一“罩”难求的民营企业等企业员工，总捐赠口罩10万只。第一批物资已于2月23日同璧山区疫情防控指挥部交接完毕。
“当下，口罩是防控疫情及节后复工最紧缺的防护物资之一。作为有能力、有责任、有担当的社会企业，我们理应贡献出自己的力量，聚合医疗资源，支援前线，共同打赢这场防控物资的保供攻坚战。”奥康投资控股董事长王振滔表示。
另外，自新冠肺炎疫情发生以来，奥康国际一直在为这场没有硝烟的战争尽绵薄之力。早在2月1日，王振滔慈善基金会便向温州“火神山”医院——温医大附二院瓯江口院区捐赠1000万元，用于购买200台负压吸引器、200台监护仪、20余台无创呼吸机等紧缺医疗物资。
服装生产线改造成口罩生产线 万事利的真丝口罩也要上市了
2月9日起，浙江省组织了9家纺织企业转产口罩，万事利就是其中一家。
接到任务后，万事利紧急召回本地的管理人员和一线技术、生产工人，对原来的服装生产车间进行改造。同时，丝绸数码团队24小时不间断地联系口罩原料厂家和口罩专业生产设备，在最短的时间内达到产能要求。
从接到任务到口罩打样、改造生产线、采购原料、培训员工，以及第一批口罩出量，总共只用了五六天时间。“12日打样完成，14日质检，16日出量。”万事利的一位负责人说，16日当天，因为受疫情影响工人还没有完全复工，所以相对量比较少，大概出了2.5万只口罩。
除了改造和开辟口罩生产线，为了响应省里的号召，万事利还联动产业链上其他8家服装企业，改造原来的服装生产线，加入口罩生产的行列。目前，万事利已经成为省内日均口罩产量最高的企业之一。
“等3月份采购的新设备到位之后，产能还会进一步提升。”万事利的相关负责人透露。除了生产一次性民用医用口罩，在积累了口罩生产的经验之后，万事利顺势开辟真丝口罩生产线。
“虽然做口罩只是临时任务，但不排除未来会研发更多集功能性、健康性于一体的真丝口罩等新产品，改善大家佩戴体验。”万事利丝绸文化股份有限公司董事长李建华说。
一次性医用口罩，主要功能是防范疫情，相对来说舒适度和美观性比较差，不过3月份即将上市的真丝口罩，更美观和亲肤。这款口罩采用的是插片的设计，每天只要更换里面的插片就可以，非常方便。此外，夏天还会推出防晒功能的真丝口罩。
一年时间浙江新增1500多家口罩企业
这个春节，“霸气浙商直接买了海外一家口罩厂”的新闻被人们津津乐道。其实在口罩生产这件事情上，浙江可是不折不扣的大省，在一企业信息查询平台上，以“口罩”为关键词，搜索发现全国共有338878家，而浙江省则占了约16%，有6220多家。
面对疫情，浙江省在这个月初出台了口罩管理10条意见，支持其他口罩生产企业出口转内销，支持民用口罩生产企业提升转产医用口罩，支持有条件的生产企业转向口罩生产。
除了奥康、万事利等知名企业转产口罩外，浙江企业家们的行动也非常迅速，近一年来，浙江新增口罩企业1553家，其中有不少企业的成立日期为2020年2月份，还有企业这周刚刚注册成立，本周就新增数十家口罩企业。
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