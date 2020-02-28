丝绸、皮鞋厂家改生产线 浙企火力全开跨界产口罩

原标题：万事利、奥康都改生产线产口罩了仅本周全省就新增数十家口罩企业还有企业火速研发全自动口罩机浙企火力全开跨界产口罩！

这两天，杭州赤霄科技有限公司总经理王暾忙晕了：“今天已经接了50多个电话，全是来咨询自动口罩生产机的事情。”从年初八开始火速研发，20天后产品上线，目前单价40多万元的机器已经有30台订单了。

新冠肺炎疫情暴发以来，口罩已成为紧缺物资。尤其是随着“返工潮”的到来，作为每个人出门的必备物资，口罩更是十分紧缺。对此，浙江企业八仙过海各显神通，开始花式助力口罩的生产。除了赤霄科技，“皮鞋大王”奥康鞋业也火速改造生产线，日产超过3万只口罩支援抗疫一线；作为浙江省组织的9家转产口罩的纺织企业之一，“丝绸大腕”万事利从接到任务到第一批口罩出量，总共只用了五六天时间。

另外，根据企业查询平台天眼查的数据，浙江的口罩企业约占全国的16%，是不折不扣的口罩生产大省。光是最近一年，浙江新增1500多家口罩企业，其中不少是最近刚刚成立的新公司。首席记者 沈积慧 记者 程超 刘永丽

杭州赤霄科技20天研发全自动口罩机 日产10万只口罩 已预订30台

赤霄科技是位于杭州人工智能小镇的一家创业科技企业，主营业务就是基于机器视觉原理的各项产品、系统，以及解决方案和服务。此前，他们公司研发生产的一款机器视觉产品主要用来检测口罩，检测合格后的口罩才能投入市场。

“春节期间，我们服务的客户对口罩检测的需求空前井喷。”王暾说，看到口罩的市场需求这么高，他们从年初八开始紧急进入工作状态。作为政府的抗疫白名单企业，一方面要保障口罩检测机器的正常运作，另一方面他们紧急召集了一支约10人的研发团队，用于研发全自动口罩生产机。

作出这样的决定，除了看中口罩生产的市场需求，也是基于公司自身优势的考虑。“其实我们做机器视觉原理的各项产品，就是首先根据市场调研，获得第一手的行业需求信息，然后依托公司强大的技术实力，进行产品的定向研发，最后在执行力保证下，迅速研发出满足客户需求的产品。”王暾说。

王暾是浙江大学竺可桢学院混合班的荣誉毕业生、美国加州大学伯克利分校的直博生，也是美国劳伦斯伯克利国家实验室的访问学者，对科研有着狂热的爱好。公司50多号人，大部分是高学历的科研人才。目前，他们公司已经推出很多款视觉机器的相关产品。去年，公司还成了阿里云和达摩院的合作企业。

已经做了四五年口罩检测机器，也让他们对口罩生产的全链路非常清楚。“至于市面上的竞争者，大部分应该是主要做自动化机器类的企业，我琢磨了下，我们有领先的技术优势和前期充分市场调研，不怕。”

经过20天的加班加点，上周四全自动口罩机成功上线，可生产市场上紧缺的医用外科口罩和N95口罩，生产效率100片/分钟，日产量10万只，属于一拖一全自动机型。

基于赤霄科技在视觉机器方面的供应生产体系，预订后，25天就可以生产投入市场。

“为响应国家全力抗击疫情的号召，阿里云战略合作伙伴&政府抗疫白名单企业——赤霄科技已推出高效全自动口罩机，现火热预订中。”上周，王暾发了一条朋友圈，后面直接留了自己的电话，没想到这可把他忙惨了。“早知道应该直接留销售联系方式的。”王暾说，“一天要接50-60个电话，目前已经预订了30台，40多万元一台，从现在情况来看，我们的生产能力是30-40台。”

“皮鞋大王”奥康鞋业 改造生产线 首批10万只口罩赠一线

火速研发的全自动口罩机，只是浙江企业在行动中的一个案例。

面对日益紧缺的口罩供应情况，在国家的积极号召下，奥康第一时间迅速响应，结合企业完备的供应链及生产优势，决定于奥康国际重庆璧山生产基地内紧急建设无菌生产车间，并挪调两条流水线严格按照卫生防护标准进行一次性口罩生产，为即将到来的返工大潮准备好充足的“战疫粮草”，更为战斗在疫情第一线的基层人员提供必要的防护。

截至目前，车间及流水线已全部升级完成，现已正式投入规模化生产。60名员工严格按照卫生防护标准，日均可生产一次性民用防护口罩3万-5万只。

据了解，口罩将捐赠给璧山区内环卫工作、卡点值守志愿者等基层人员，以及已复工复产但一“罩”难求的民营企业等企业员工，总捐赠口罩10万只。第一批物资已于2月23日同璧山区疫情防控指挥部交接完毕。

“当下，口罩是防控疫情及节后复工最紧缺的防护物资之一。作为有能力、有责任、有担当的社会企业，我们理应贡献出自己的力量，聚合医疗资源，支援前线，共同打赢这场防控物资的保供攻坚战。”奥康投资控股董事长王振滔表示。

另外，自新冠肺炎疫情发生以来，奥康国际一直在为这场没有硝烟的战争尽绵薄之力。早在2月1日，王振滔慈善基金会便向温州“火神山”医院——温医大附二院瓯江口院区捐赠1000万元，用于购买200台负压吸引器、200台监护仪、20余台无创呼吸机等紧缺医疗物资。

服装生产线改造成口罩生产线 万事利的真丝口罩也要上市了

2月9日起，浙江省组织了9家纺织企业转产口罩，万事利就是其中一家。

接到任务后，万事利紧急召回本地的管理人员和一线技术、生产工人，对原来的服装生产车间进行改造。同时，丝绸数码团队24小时不间断地联系口罩原料厂家和口罩专业生产设备，在最短的时间内达到产能要求。

从接到任务到口罩打样、改造生产线、采购原料、培训员工，以及第一批口罩出量，总共只用了五六天时间。“12日打样完成，14日质检，16日出量。”万事利的一位负责人说，16日当天，因为受疫情影响工人还没有完全复工，所以相对量比较少，大概出了2.5万只口罩。

除了改造和开辟口罩生产线，为了响应省里的号召，万事利还联动产业链上其他8家服装企业，改造原来的服装生产线，加入口罩生产的行列。目前，万事利已经成为省内日均口罩产量最高的企业之一。

“等3月份采购的新设备到位之后，产能还会进一步提升。”万事利的相关负责人透露。除了生产一次性民用医用口罩，在积累了口罩生产的经验之后，万事利顺势开辟真丝口罩生产线。

“虽然做口罩只是临时任务，但不排除未来会研发更多集功能性、健康性于一体的真丝口罩等新产品，改善大家佩戴体验。”万事利丝绸文化股份有限公司董事长李建华说。

一次性医用口罩，主要功能是防范疫情，相对来说舒适度和美观性比较差，不过3月份即将上市的真丝口罩，更美观和亲肤。这款口罩采用的是插片的设计，每天只要更换里面的插片就可以，非常方便。此外，夏天还会推出防晒功能的真丝口罩。

一年时间浙江新增1500多家口罩企业

这个春节，“霸气浙商直接买了海外一家口罩厂”的新闻被人们津津乐道。其实在口罩生产这件事情上，浙江可是不折不扣的大省，在一企业信息查询平台上，以“口罩”为关键词，搜索发现全国共有338878家，而浙江省则占了约16%，有6220多家。

面对疫情，浙江省在这个月初出台了口罩管理10条意见，支持其他口罩生产企业出口转内销，支持民用口罩生产企业提升转产医用口罩，支持有条件的生产企业转向口罩生产。

除了奥康、万事利等知名企业转产口罩外，浙江企业家们的行动也非常迅速，近一年来，浙江新增口罩企业1553家，其中有不少企业的成立日期为2020年2月份，还有企业这周刚刚注册成立，本周就新增数十家口罩企业。

(责编：冯粒、曹昆)