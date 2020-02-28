陕西所有贫困县(区)“脱贫摘帽”

华商报讯（记者 付启梦）2月27日，陕西省政府官网发布公告：经省政府批复同意，印台区等29个贫困县（区）正式退出贫困县序列。至此，陕西全部56个贫困县（区）实现“脱贫摘帽”，区域性整体贫困基本解决。
29个退出的贫困县（区）为：铜川市印台区、耀州区，渭南市白水县，榆林市佳县、清涧县、子洲县，汉中市南郑区、城固县、洋县、勉县、西乡县、略阳县、镇巴县、宁强县，安康市汉滨区、平利县、旬阳县、石泉县、紫阳县、白河县、汉阴县、宁陕县、岚皋县，商洛市商州区、洛南县、山阳县、丹凤县、商南县、柞水县。
自党中央发出打赢脱贫攻坚战总号令以来，陕西省委、省政府认真贯彻落实习近平总书记在延安主持召开陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会上的重要讲话和一系列扶贫工作重要论述，坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务、头等大事和第一民生工程，认真落实精准扶贫精准脱贫基本方略。
全省贫困人口由2011年底的592万人减少到2019年底的18.34万人，贫困发生率由21.40%下降到0.75%。继2017年底延长县等4个县（区）和2018年底周至县等23个县退出之后，2019年底铜川市印台区等29个贫困县（区）脱贫摘帽，至此，陕西所有贫困县（区）首次实现“见底清零”。
这一目标的实现，意味着陕西所有贫困县、贫困村将全部摘掉贫困帽子，全省96.2%的贫困人口实现脱贫，区域性整体贫困基本解决，全省脱贫攻坚取得决定性胜利。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】