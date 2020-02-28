原标题：陕西所有贫困县(区)“脱贫摘帽”

华商报讯（记者 付启梦）2月27日，陕西省政府官网发布公告：经省政府批复同意，印台区等29个贫困县（区）正式退出贫困县序列。至此，陕西全部56个贫困县（区）实现“脱贫摘帽”，区域性整体贫困基本解决。

29个退出的贫困县（区）为：铜川市印台区、耀州区，渭南市白水县，榆林市佳县、清涧县、子洲县，汉中市南郑区、城固县、洋县、勉县、西乡县、略阳县、镇巴县、宁强县，安康市汉滨区、平利县、旬阳县、石泉县、紫阳县、白河县、汉阴县、宁陕县、岚皋县，商洛市商州区、洛南县、山阳县、丹凤县、商南县、柞水县。

自党中央发出打赢脱贫攻坚战总号令以来，陕西省委、省政府认真贯彻落实习近平总书记在延安主持召开陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会上的重要讲话和一系列扶贫工作重要论述，坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务、头等大事和第一民生工程，认真落实精准扶贫精准脱贫基本方略。

全省贫困人口由2011年底的592万人减少到2019年底的18.34万人，贫困发生率由21.40%下降到0.75%。继2017年底延长县等4个县（区）和2018年底周至县等23个县退出之后，2019年底铜川市印台区等29个贫困县（区）脱贫摘帽，至此，陕西所有贫困县（区）首次实现“见底清零”。

这一目标的实现，意味着陕西所有贫困县、贫困村将全部摘掉贫困帽子，全省96.2%的贫困人口实现脱贫，区域性整体贫困基本解决，全省脱贫攻坚取得决定性胜利。

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