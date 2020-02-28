90个铁路重点工程项目复工

2月27日，《经济参考报》记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，国铁集团坚持疫情防控和复工两手抓，积极组织铁路重点工程建设。统筹做好铁路重点工程施工现场疫情防控、人员组织、施工组织和安全质量监管工作，有序组织在建铁路工程项目复工。截至2月26日，已有90个铁路重点工程项目、2817个工点复工，19.9万人进场施工。同时，积极推进川藏铁路、成渝中线高铁、成西高铁等重大项目前期工作，争取早日开工建设。

国铁集团主动对接地方政府和企业复工复产安排，有序组织开行务工专列。截至2月26日，全国铁路开行务工专列115列，包车厢458辆次，运送12.3万人。2月20日以来，铁路旅客发送量企稳回升，日均增长6万人左右。

在运送各类防控人员和物资方面，截至2月26日，已累计运送防控人员329批、9140人；装运防控保障物资9421批、18.1万吨。

为适应疫情防控需要，回应广大旅客诉愿，提升旅客购票体验，国铁集团决定，自2月28日起，进一步优化电子客票退票手续。对于已领取报销凭证的电子客票或使用现金购买的电子客票，旅客可先行在网上办理退票，再于180天内到任一车站完成退款等相关手续。（记者 王璐）

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