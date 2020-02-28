商务部：研究出台扩大开放新举措

记者27日从商务部新闻发布会上获悉，商务部将研究推出新的扩大开放政策举措，进一步扩大外资市场准入，增强外商长期投资经营的信心。

商务部外资司司长宗长青透露，下一步，在做好疫情防控的前提下，多措并举，进一步加强对外资企业的服务和支持。一是加强分类指导、精准帮扶，优先保障在全球供应链中有重要影响的外资龙头企业和配套企业复工复产，协调推动汽车、电子等领域外资企业和上下游企业同步复工；二是保护外资企业的合法权益，保障各级政府出台的支持企业应对疫情影响的帮扶政策，对内外资企业同等适用、一视同仁；三是落实国家区域发展战略，推动中西部地区加大承接外资产业转移力度，指导企业用足用好中西部地区鼓励类外资企业减免企业所得税、进口关税等一系列优惠政策，吸引东部沿海成本高的外资企业向中西部转移；四是做好招商、安商、稳商工作，落实好外商投资法及其实施条例和国发23号文等法规政策，持续优化营商环境；五是研究推出新的扩大开放的政策举措，进一步扩大外资市场准入，增强外商长期投资经营的信心。(记者 王文博)

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