财税金融社保等政策落地实施（国务院联防联控机制发布会）

“根据第四次全国经济普查的数据显示，截至2018年末，我国中小企业法人单位一共是1807万家，占全部规模企业法人单位的99.8%，中小企业稳则就业稳、经济稳。”工业和信息化部副部长张克俭在2月27日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，各地、各部门陆续出台一系列财税、金融、社保等方面的支持政策，对缓解中小企业困难发挥了重要作用。

●7省份中小企业复工率超过40%

“根据工信部对220万使用云平台的中小企业监测数据显示，随着一系列帮扶政策的落地实施，中小企业复工率出现了积极变化。”张克俭说，一是复工率稳步提高。2月26日复工率为32.8%，比23日提高了3.2个百分点。二是制造业中小企业在大企业产业链的带动下，复工率提高较快。2月26日的复工率达到了43.1%，比23日提高了6.2个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业的中小企业复工率超过40%。三是各省份中小企业复工率均稳步提升。目前有7省份中小企业的复工率超过40%。

工信部将会同有关方面抓好三方面工作：一是尽快推进分区分级精准复工复产，近日，工信部将向部分重点省份派出复工复产联络员，帮助解决存在的问题。二是会同各部门切实抓好已经出台的财税、金融、社保等方面优惠政策的落实。三是发挥大型企业龙头作用，带动产业链上下游的中小企业协同开展疫情防控和生产恢复。加强新一代信息技术的推广应用，推进企业上云以及云计算服务资源的开放共享，支持企业在线工作，推广协同研发、远程运营、在线服务等新模式新业态。

“面对疫情冲击，部分传统劳动密集型中小企业受的影响比较大，而一些‘专精特新’中小企业抗风险能力相对较强，复工复产的速度也比较快。”张克俭说，截至目前，全国2万多家省级“专精特新”中小企业复工率达53.6%。工信部公告的第一批248家专精特新“小巨人”企业复工率已达91.4%，这说明掌握关键核心技术和能力是广大中小企业应对疫情冲击、实现转型发展的法宝。

●房租、增值税等方面扶持个体工商户

“目前，我国登记在册的个体工商户8331.3万户，带动就业人口超2亿。”国家市场监督管理总局副局长唐军说。帮助个体工商户解决实际困难、尽快有序复工复产，对于稳定就业、保障民生意义重大。国务院常务会议坚持问题导向，按照市场化、法治化原则，确定了一系列扶持举措。

——降低经营成本方面，金融机构增加低息贷款，定向支持个体工商户。

——社保方面，个体工商户按单位参保企业职工养老、失业、工伤保险的，参照中小微企业享受减免政策。

——税收方面，自2020年3月1日至5月31日，免征湖北省境内增值税小规模纳税人（含个体工商户和小微企业）增值税，其他地区小规模纳税人征收率由3%降为1%。

——房租方面，各地要制定减免政策，特别是对于租用行政事业单位和国有企业房屋场所的个体工商户，鼓励各地结合实际情况进行租金减免。承租其他经营用房或摊位的，由各地结合实际，出台相关优惠和奖励政策。

——方便个体工商户进入市场方面，要便利登记注册，同时将个体工商户年报时间由6月底之前延长到今年年底。

——加大对个体工商户的服务力度方面，2020年上半年，对受疫情影响无力足额缴纳电、气费用的个体工商户，实行“欠费不停供”措施。

●支农、支小再贷款利率下调

“面对疫情的严峻挑战，人民银行推出了一系列精准有力的应对措施。”中国人民银行副行长刘国强介绍说，一是运用定向工具精准支持保供。设立3000亿元专项再贷款，支持金融机构向疫情防控重点企业提供优惠利率贷款。当前已发放的贷款贴息后，企业实际成本平均为1.28%，低于国务院不超过1.60%的要求。二是保持流动性合理充裕。三是引导整体利率下行。各项措施确保了疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和金融市场平稳运行。

近期人民银行按照国务院常务会议要求，及时部署落实对中小微企业复工复产加大信贷支持。

一是综合运用中期借贷便利、公开市场操作、常备借贷便利等工具，满足金融机构支持企业复工复产的流动性需求，降低社会融资成本。

二是运用结构性货币政策工具，按市场化、法治化原则加大对中小微企业复工复产的支持。近期增加的再贷款、再贴现额度共计5000亿元，这是普惠性的，对符合条件的企业采取市场化方式支持。支农、支小再贷款利率从原来的2.75%下调0.25个百分点至2.5%。

三是统筹发挥金融系统合力，分类引导各类银行发放优惠利率贷款。下一步普惠金融定向降准考核还将释放资金。政策性银行在逆周期调节、支持补短板方面具有积极作用，要通过增加信贷总量投放等支持中小微企业复工复产。地方法人银行是服务当地、支持中小微企业的主力军，央行通过提供低成本资金，引导加大对复工复产普惠型小微企业的贷款投放。

“截至2月26日，银行机构为抗击疫情提供的信贷支持已经超过9535亿元。”中国银行保险监督管理委员会首席风险官肖远企说，保险机构为新冠肺炎疫情专项赔付目前已超7600万元。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)