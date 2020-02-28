天津 力促全产业链协同复工复产

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“人员排查到位、防控措施到位、安全生产到位”“疫情防控的关口没有撤销，而是进一步下沉到了社区门口、厂区门口。”……在指导监督企业有效落实疫情防控措施和安全生产措施的同时，天津正加大各方服务保障力度，分区分级精准推进，以点带面，整体推动产业链、供应链、物流链协同复工复产。

戴好安全帽和口罩，中铁二十局集团有限公司津石高速公路十一标项目部工人们分散作业、一刻不停……

2月23日一早，京津冀交通一体化重大项目——津石高速天津东段工程复工。建成后，该公路将成为雄安新区最便捷的出海通道和天津港通过河北省快速连接中西部腹地区域的重要交通干线。

天津分区分级精准推进，从重点企业入手，以点带面，整体推动产业链、供应链、物流链协同复工复产。截至2月24日，天津4674家规模以上工业企业共复工2893家，复工率达61.9%。工业200强企业中193家复工，其中92家外资企业全部复工。

“一组两员”入企驻厂服务

为了推动安全有序、分区分级复工复产，天津落实“一企一策”，把可能的疫情隐患消除在复工之前。“人员排查到位、防控措施到位、安全生产到位，准备不足绝不许仓促开工。”天津市有关负责人强调。

“我公司天津本地员工占相当大比重，且春节期间绝大多数没有外出。因此，我们首先以天津本地员工为基础，开单班运行；同时开辟专用公寓，组织外地员工隔离观察14天后再行上岗。”天津一汽丰田汽车有限公司副总经理陈黎明告诉记者，恢复生产，大前提是确保安全。一汽丰田还组建了外地员工返津管理志愿者团队，开发了防疫风险监控APP，第一时间掌握中日双方干部员工的健康状态。在班车、食堂等重点区域，一方面增加班车数量，降低乘坐人员的密集度；另一方面改造食堂，增加格挡，保证员工分时、分区用餐。

据悉，天津宝坻区和市内6区为高风险区，武清区为中风险区，其他区为低风险区。在低风险地区全面推进复工复产；中风险地区尽快有序实现复工复产。

位于低风险区的天津九州大地饲料有限公司，是畜禽饲料生产企业，属于“三个必需行业”。在对厂区、办公区进行消毒后，企业已于2月1日复工；工人们经过严格的消毒、体温测量和登记统计后进入厂区，生产秩序井然。

“我们抽调市级机关干部下沉一线，与区级机关和街镇干部组成复工复产推进组，深入企业驻厂服务，当好解决问题、落实政策的服务员和督促企业疫情防控主体责任落地的指导员。”天津市工业和信息化局局长尹继辉表示，“一组两员”驻区服务专班重点指导监督推进全市规模以上工业200强企业，以及50个市级重大工业项目的复工复产，抓好天津“惠企21条”的落实，简化程序、加快进度，帮助中小企业应对疫情、脱困发展。

“菜篮子”“米袋子”保供稳价

疫情发生以来，“菜篮子”供应是否充足、价格是否稳定，关系百姓基本民生保障。

2月24日，记者在韩家墅农贸批发市场看到：黄瓜3.5元/斤、芹菜2.1元/斤、鸡蛋3.1元/斤、西红柿6元/斤、富士苹果3.5元/斤。每天，天津实时动态播报的，除了新冠肺炎病例确诊数、治愈出院数，还有重要商品批发价格监测情况。

“保供稳价是我们近来一直在着力做的事，天津百姓的日常生活有保障。”天津市农业农村委主任沈欣说，目前每天新播种蔬菜2000亩左右，抢种速生菜1.1万亩。预计2月底，全市蔬菜在田面积可达15.5万亩，月上市量将达4.8万吨左右，并对1100万只蛋鸡、600万只肉鸡给予一次性养殖补助，确保全市“菜篮子”供给。

“我们通过财政资金引导带动作用，鼓励蔬菜产品保供基地扩大速生叶菜生产规模，对油菜、生菜等7种速生叶菜，按照每亩800元标准给予生产补贴。”天津市财政局二级巡视员王春霞说，天津市紧急启动特殊时期“菜篮子”蔬菜保供基地生产补贴项目，鼓励蔬菜产品保供基地通过专业化育苗单位进行蔬菜苗种繁育，按照育苗单位实际生产的种苗量给予补贴，预计补贴种苗1亿株，可较大程度地提高蔬菜生产效率和质量。与此同时，为保障 “米袋子”供应充足，天津市下达涉农区农业支持保护补贴资金3.6亿元，对小麦、玉米、水稻等种粮农民，每亩补贴95元。

沈欣表示，目前已建立8个复工复产服务组分片包干，“第一批200家企业已开工131家；第二批102家企业计划3月初之前开工；第三批74家企业计划3月中旬开工。”

天津还将在技术指导、春种春管、农机作业、水产养殖等方面加强服务。“春季农业生产所需种子、农药基本备齐，化肥、农膜已备60%，能够满足4月底前春耕生产需要。”沈欣说。

“点对点”“门对门”畅通运输

“随着统筹疫情防控和经济社会发展双战双赢的推进，自2月23日零时起，除保留宝坻区9处高速公路出入口、16处公路卡口外，其余高速公路、国省道检疫站全部撤销，逐步恢复正常交通秩序。农村地区严禁私自设置公路隔离设施和封路断路等阻碍通行行为，保障路网畅通。”天津交通运输委主任王魁臣说，目标是打通大动脉、畅通微循环、货运零障碍。

天津作为港口城市，是物流的起点和源头，冻品进口约占全国40%。“保税港区冷链企业在市场需求未完全复苏、产业链不完整的情况下，克服困难实现了100%复工。防疫期间，保税港区冷链企业累计出货3000吨，发往全国各地，保障疫情期间民生需求。”天津东疆保税港区发改局局长钟晓勇告诉记者。

天津市交通运输委制订了《关于加强疫情防控做好错峰返程运输的工作措施》，建立了“返津人员信息登记系统”和“直达定制包车平台”，组织交通集团等运输企业，提供“点对点”“门对门”直达交通服务，避免乘坐公共交通工具可能造成的感染。“无论市内市外，无论大中小企业，无论用工规模多少，只要行业企业有需求，我们就及时提供直通车、通勤包车等定制服务，为复工复产提供运输保障。”天津市道路运输局道路运输处处长张家琨说。

“高速路、国道省道的关口撤销了，疫情防控的关口没有撤销，而是进一步下沉到了社区门口、厂区门口。”天津市委主要领导强调，要进一步落实责任，建立厂区到住家的两点一线清晰轨迹，加大服务保障力度，确保复工复产企业安全顺利生产经营。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 06 版）

(责编：庄红韬、杨曦)