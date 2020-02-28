统计局发布2019年国民经济和社会发展统计公报

人民网北京2月28日电 （杨曦）国家统计局今日发布《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称为《2019年统计公报》）。公报显示，2019年我国经济运行总体平稳、稳中有进，主要预期目标较好实现，全面建成小康社会取得新的重大进展。

国家统计局副局长盛来运表示，《2019年统计公报》用一笔笔沉甸甸的数据，全景展现了新时代全国人民团结奋斗的新成就，谱写了经济社会持续发展的新篇章。在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，中国经济巨轮坚定前行，高质量发展蹄疾步稳，充分彰显了中国经济稳定向好的基本面和中国特色社会主义制度优势，也充分展示了大国经济持续发展的韧性、潜力和活力。

盛来运强调，当前，面对新冠肺炎疫情对我国人民生产生活造成的不利影响，我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信心，同舟共济，按照党中央、国务院决策部署，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，坚决打赢疫情防控的总体战、阻击战，下更大力度做好“六稳”工作，保持经济持续健康发展，确保全面建成小康社会圆满收官！

以下为公报全文：

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，持续打好三大攻坚战，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升，人民生活福祉持续增进，各项社会事业繁荣发展，生态环境质量总体改善，“十三五”规划主要指标进度符合预期，全面建成小康社会取得新的重大进展。

一、综合

初步核算，全年国内生产总值[2]990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为39.0%，第三产业增加值比重为53.9%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，货物和服务净出口的贡献率为11.0%。人均国内生产总值70892元，比上年增长5.7%。国民总收入[3]988458亿元，比上年增长6.2%。全国万元国内生产总值能耗[4]比上年下降2.6%。全员劳动生产率[5]为115009元/人，比上年提高6.2%。

图2 2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重[6]

图3 2015-2019年万元国内生产总值能耗降低率[7]

图4 2015-2019年全员劳动生产率[8]

年末全国大陆总人口140005万人，比上年末增加467万人，其中城镇常住人口84843万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为60.60%，比上年末提高1.02个百分点。户籍人口城镇化率为44.38%，比上年末提高1.01个百分点。全年出生人口1465万人，出生率为10.48‰；死亡人口998万人，死亡率为7.14‰；自然增长率为3.34‰。全国人户分离的人口[9]2.80亿人，其中流动人口[10]2.36亿人。

表1 2019年年末人口数及其构成 指标 年末数（万人） 比重（%） 全国总人口 140005 100.0 其中：城镇 84843 60.60 乡村 55162 39.40 其中：男性 71527 51.1 女性 68478 48.9 其中：0-15岁（含不满16周岁）[11] 24977 17.8 16-59岁（含不满60周岁） 89640 64.0 60周岁及以上 25388 18.1 其中：65周岁及以上 17603 12.6

年末全国就业人员77471万人，其中城镇就业人员44247万人，占全国就业人员比重为57.1%，比上年末上升1.1个百分点。全年城镇新增就业1352万人，比上年少增9万人。年末全国城镇调查失业率为5.2%，城镇登记失业率为3.6%。全国农民工[12]总量29077万人，比上年增长0.8%。其中，外出农民工17425万人，增长0.9%；本地农民工11652万人，增长0.7%。

全年居民消费价格比上年上涨2.9%。工业生产者出厂价格下降0.3%。工业生产者购进价格下降0.7%。固定资产投资价格上涨2.6%。农产品生产者价格[13]上涨14.5%。12月份，70个大中城市新建商品住宅销售价格同比上涨的城市个数为68个，下降的为2个。

表2 2019年居民消费价格比上年涨跌幅度 单位：% 指标 全国 城市 农村 居民消费价格 2.9 2.8 3.2 其中：食品烟酒 7.0 6.7 7.9 衣 着 1.6 1.7 1.2 居 住[14] 1.4 1.3 1.5 生活用品及服务 0.9 0.9 0.8 交通和通信 -1.7 -1.8 -1.4 教育文化和娱乐 2.2 2.3 1.9 医疗保健 2.4 2.5 2.1 其他用品和服务 3.4 3.5 3.1

年末国家外汇储备31079亿美元，比上年末增加352亿美元。全年人民币平均汇率为1美元兑6.8985元人民币，比上年贬值4.1%。

供给侧结构性改革继续深化。全年全国工业产能利用率[15]为76.6%，比上年提高0.1个百分点。其中，黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为80.0%，提高2.0个百分点；煤炭开采和洗选业产能利用率为70.6%，与上年持平。年末商品房待售面积49821万平方米，比上年末减少2593万平方米。其中，商品住宅待售面积22473万平方米，减少2618万平方米。年末规模以上工业企业资产负债率为56.6%，比上年末下降0.2个百分点[16]。全年教育、生态保护和环境治理业固定资产投资（不含农户）分别比上年增长17.7%和37.2%。“放管服”改革持续深化，微观主体活力不断增强。全年新登记市场主体2377万户，日均新登记企业2万户，年末市场主体总数达1.2亿户。全年减税降费超过2.3万亿元。

新动能保持较快发展。全年规模以上工业中，战略性新兴产业[17]增加值比上年增长8.4%。高技术制造业[18]增加值增长8.8%，占规模以上工业增加值的比重为14.4%。装备制造业[19]增加值增长6.7%，占规模以上工业增加值的比重为32.5%。全年规模以上服务业[20]中，战略性新兴服务业[21]企业营业收入比上年增长12.7%。全年高技术产业投资[22]比上年增长17.3%，工业技术改造投资[23]增长9.8%。全年服务机器人产量346万套，比上年增长38.9%。全年网上零售额[24]106324亿元，按可比口径计算，比上年增长16.5%。

区域协调发展扎实推进。分区域看[25]，全年东部地区生产总值511161亿元，比上年增长6.2%；中部地区生产总值218738亿元，增长7.3%；西部地区生产总值205185亿元，增长6.7%；东北地区生产总值50249亿元，增长4.5%。全年京津冀地区生产总值84580亿元，比上年增长6.1%；长江经济带地区生产总值457805亿元，增长6.9%；长江三角洲地区生产总值237253亿元，增长6.4%。

脱贫攻坚成效明显。按照每人每年2300元（2010年不变价）的农村贫困标准计算，年末农村贫困人口551万人，比上年末减少1109万人[26]；贫困发生率[27]0.6%，比上年下降1.1个百分点。全年贫困地区[28]农村居民人均可支配收入11567元，比上年增长11.5%，扣除价格因素，实际增长8.0%。

二、农业

全年粮食种植面积11606万公顷，比上年减少97万公顷。其中，小麦种植面积2373万公顷，减少54万公顷；稻谷种植面积2969万公顷，减少50万公顷；玉米种植面积4128万公顷，减少85万公顷。棉花种植面积334万公顷，减少2万公顷。油料种植面积1293万公顷，增加6万公顷。糖料种植面积162万公顷，减少1万公顷。

全年粮食产量66384万吨，比上年增加594万吨，增产0.9%。其中，夏粮产量14160万吨，增产2.0%；早稻产量2627万吨，减产8.1%；秋粮产量49597万吨，增产1.1%。全年谷物产量61368万吨，比上年增产0.6%。其中，稻谷产量20961万吨，减产1.2%；小麦产量13359万吨，增产1.6%；玉米产量26077万吨，增产1.4%。

全年棉花产量589万吨，比上年减产3.5%。油料产量3495万吨，增产1.8%。糖料产量12204万吨，增产2.2%。茶叶产量280万吨，增产7.2%。

全年猪牛羊禽肉产量7649万吨，比上年下降10.2%。其中，猪肉产量4255万吨，下降21.3%；牛肉产量667万吨，增长3.6%；羊肉产量488万吨，增长2.6%；禽肉产量2239万吨，增长12.3%。禽蛋产量3309万吨，增长5.8%。牛奶产量3201万吨，增长4.1%。年末生猪存栏31041万头，下降27.5%；生猪出栏54419万头，下降21.6%。

全年水产品产量6450万吨，比上年下降0.1%。其中，养殖水产品产量5050万吨，增长1.0%；捕捞水产品产量1400万吨，下降5.0%。

全年木材产量9028万立方米，比上年增长2.5%。

全年新增耕地灌溉面积27万公顷，新增高效节水灌溉面积146万公顷。

三、工业和建筑业

全年全部工业增加值317109亿元，比上年增长5.7%。规模以上工业增加值增长5.7%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.8%；股份制企业增长6.8%，外商及港澳台商投资企业增长2.0%；私营企业增长7.7%。分门类看，采矿业增长5.0%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.0%。

图11 2015-2019年全部工业增加值及其增长速度[29]

全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长1.9%，纺织业增长1.3%，化学原料和化学制品制造业增长4.7%，非金属矿物制品业增长8.9%，黑色金属冶炼和压延加工业增长9.9%，通用设备制造业增长4.3%，专用设备制造业增长6.9%，汽车制造业增长1.8%，电气机械和器材制造业增长10.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%，电力、热力生产和供应业增长6.5%。

年末全国发电装机容量201066万千瓦，比上年末增长5.8%。其中[32]，火电装机容量119055万千瓦，增长4.1%；水电装机容量35640万千瓦，增长1.1%；核电装机容量4874万千瓦，增长9.1%；并网风电装机容量21005万千瓦，增长14.0%；并网太阳能发电装机容量20468万千瓦，增长17.4%。

全年规模以上工业企业利润61996亿元，比上年下降3.3%[33]。分经济类型看，国有控股企业利润16356亿元，比上年下降12.0%；股份制企业45284亿元，下降2.9%，外商及港澳台商投资企业15580亿元，下降3.6%；私营企业18182亿元，增长2.2%。分门类看，采矿业利润5275亿元，比上年增长1.7%；制造业51904亿元，下降5.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业4816亿元，增长15.4%。全年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元，比上年增加0.18元；营业收入利润率为5.86%，下降0.43个百分点。

全年全社会建筑业增加值70904亿元，比上年增长5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8381亿元，比上年增长5.1%，其中国有控股企业2585亿元，增长14.5%。

图12 2015-2019年建筑业增加值及其增长速度[35]

四、服务业

全年批发和零售业增加值95846亿元，比上年增长5.7%；交通运输、仓储和邮政业增加值42802亿元，增长7.1%；住宿和餐饮业增加值18040亿元，增长6.3%；金融业增加值77077亿元，增长7.2%；房地产业增加值69631亿元，增长3.0%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值32690亿元，增长18.7%；租赁和商务服务业增加值32933亿元，增长8.7%。全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长9.4%，营业利润增长5.4%。

图13 2015-2019年服务业增加值及其增长速度[36]

全年货物运输总量471亿吨，货物运输周转量199290亿吨公里。全年港口[36]完成货物吞吐量140亿吨，比上年增长5.7%，其中外贸货物吞吐量43亿吨，增长4.7%。港口集装箱吞吐量26107万标准箱，增长4.4%。

表4 2019年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度[38]

指标 单位 绝对数 比上年增长（%） 货物运输总量 亿吨 470.6 — 铁路 亿吨 43.2 7.2 公路 亿吨 343.5 — 水运 亿吨 74.7 6.3 民航 万吨 753.2 2.0 管道 亿吨 9.1 1.8 货物运输周转量 亿吨公里 199289.5 — 铁路 亿吨公里 30074.7 4.4 公路 亿吨公里 59636.4 — 水运 亿吨公里 103963.0 5.0 民航 亿吨公里 263.2 0.3 管道 亿吨公里 5352.2 1.0

全年旅客运输总量176亿人次，比上年下降1.9%[39]。旅客运输周转量35349亿人公里，增长3.3%。

表5 2019年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 指标 单位 绝对数 比上年增长（%） 旅客运输总量 亿人次 176.0 -1.9 铁路 亿人次 36.6 8.4 公路 亿人次 130.1 -4.8 水运 亿人次 2.7 -2.6 民航 亿人次 6.6 7.9 旅客运输周转量 亿人公里 35349.1 3.3 铁路 亿人公里 14706.6 4.0 公路 亿人公里 8857.1 -4.6 水运 亿人公里 80.2 0.8 民航 亿人公里 11705.1 9.3

年末全国民用汽车保有量26150万辆（包括三轮汽车和低速货车762万辆），比上年末增加2122万辆，其中私人汽车保有量22635万辆，增加1905万辆。民用轿车保有量14644万辆，增加1193万辆，其中私人轿车保有量13701万辆，增加1112万辆。

全年完成邮政行业业务总量[40]16230亿元，比上年增长31.5%。邮政业全年完成邮政函件业务21.7亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量635.2亿件，快递业务收入7498亿元。全年完成电信业务总量[41]106789亿元，比上年增长62.9%。年末全国电话用户总数179238万户，其中移动电话用户160134万户。移动电话普及率上升至114.4部/百人。固定互联网宽带接入用户[42]44928万户，比上年末增加4190万户，其中固定互联网光纤宽带接入用户[43]41740万户，增加4907万户。全年移动互联网用户接入流量1220亿GB，比上年增长71.6%。全年软件和信息技术服务业[44]完成软件业务收入71768亿元，按可比口径计算，比上年增长15.4%。

五、国内贸易

全年社会消费品零售总额411649亿元，比上年增长8.0%。按经营地统计，城镇消费品零售额351317亿元，增长7.9%；乡村消费品零售额60332亿元，增长9.0%。按消费类型统计，商品零售额364928亿元，增长7.9%；餐饮收入额46721亿元，增长9.4%。

在限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长10.2%，饮料类增长10.4%，烟酒类增长7.4%，服装、鞋帽、针纺织品类增长2.9%，化妆品类增长12.6%，金银珠宝类增长0.4%，日用品类增长13.9%，家用电器和音像器材类增长5.6%，中西药品类增长9.0%，文化办公用品类增长3.3%，家具类增长5.1%，通讯器材类增长8.5%，建筑及装潢材料类增长2.8%，石油及制品类增长1.2%，汽车类下降0.8%。

全年实物商品网上零售额85239亿元，按可比口径计算，比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点。

六、固定资产投资

全年全社会固定资产投资[45]560874亿元，比上年增长5.1%。其中，固定资产投资（不含农户）551478亿元，增长5.4%。分区域看[46]，东部地区投资比上年增长4.1%，中部地区投资增长9.5%，西部地区投资增长5.6%，东北地区投资下降3.0%。

在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资12633亿元，比上年增长0.6%；第二产业投资163070亿元，增长3.2%；第三产业投资375775亿元，增长6.5%。民间固定资产投资[47]311159亿元，增长4.7%。基础设施投资[48]增长3.8%。六大高耗能行业投资增长4.7%。

表6 2019年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度 行 业 比上年增长（%） 行 业 比上年增长（%） 总计 5.4 金融业 10.4 农、林、牧、渔业 0.7 房地产业[49] 9.1 采矿业 24.1 租赁和商务服务业 15.8 制造业 3.1 科学研究和技术服务业 17.9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.5 水利、环境和公共设施管理业 2.9 建筑业 -19.8 居民服务、修理和其他服务业 -9.1 批发和零售业 -15.9 教育 17.7 交通运输、仓储和邮政业 3.4 卫生和社会工作 5.3 住宿和餐饮业 -1.2 文化、体育和娱乐业 13.9 信息传输、软件和信息技术服务业 8.6 公共管理、社会保障和社会组织 -15.6

表7 2019年固定资产投资新增主要生产与运营能力 指标 单位 绝对数 新增220千伏及以上变电设备 万千伏安 23042 新建铁路投产里程 公里 8489 其中：高速铁路[50] 公里 5474 增、新建铁路复线投产里程 公里 6448 电气化铁路投产里程 公里 7919 新改建公路里程 公里 327626 其中：高速公路 公里 8313 港口万吨级码头泊位新增通过能力 万吨/年 12022 新增民用运输机场 个 3 新增光缆线路长度 万公里 434

全年房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%。其中住宅投资97071亿元，增长13.9%；办公楼投资6163亿元，增长2.8%；商业营业用房投资13226亿元，下降6.7%。

全年全国各类棚户区改造开工316万套，基本建成254万套。全国农村地区建档立卡贫困户危房改造63.8万户[51]。

表8 2019年房地产开发和销售主要指标及其增长速度 指标 单位 绝对数 比上年增长（%） 投资额 亿元 132194 9.9 其中：住宅 亿元 97071 13.9 房屋施工面积 万平方米 893821 8.7 其中：住宅 万平方米 627673 10.1 房屋新开工面积 万平方米 227154 8.5 其中：住宅 万平方米 167463 9.2 房屋竣工面积 万平方米 95942 2.6 其中：住宅 万平方米 68011 3.0 商品房销售面积 万平方米 171558 -0.1 其中：住宅 万平方米 150144 1.5 本年到位资金 亿元 178609 7.6 其中：国内贷款 亿元 25229 5.1 个人按揭贷款 亿元 27281 15.1

七、对外经济

全年货物进出口总额315505亿元，比上年增长3.4%。其中，出口172342亿元，增长5.0%；进口143162亿元，增长1.6%。货物进出口顺差29180亿元，比上年增加5932亿元。对“一带一路”[52]沿线国家进出口总额92690亿元，比上年增长10.8%。其中，出口52585亿元，增长13.2%；进口40105亿元，增长7.9%。

表9 2019年货物进出口总额及其增长速度

指标 金额（亿元） 比上年增长（%） 货物进出口总额 315505 3.4 货物出口额 172342 5.0 其中：一般贸易 99546 7.8 加工贸易 50729 -3.7 其中：机电产品 100631 4.4 高新技术产品 50427 2.1 货物进口额 143162 1.6 其中：一般贸易 86599 3.1 加工贸易 28778 -7.4 其中：机电产品 62596 -1.8 高新技术产品 43978 -0.8 货物进出口顺差 29180 —

表10 2019年主要商品出口数量、金额及其增长速度

商品名称 单位 数量 比上年增长 （%） 金额 （亿元） 比上年增长 （%） 钢材 万吨 6429 -7.3 3699 -7.1 纺织纱线、织物及制品 — — — 8283 5.5 服装及衣着附件 — — — 10447 0.3 鞋类 万吨 451 0.6 3290 6.3 家具及其零件 — — — 3730 5.3 箱包及类似容器 万吨 307 -2.9 1878 5.1 玩具 — — — 2152 29.6 塑料制品 万吨 1424 8.5 3333 16.2 集成电路 亿个 2187 0.7 7008 25.3 自动数据处理设备及其部件 万台 148430 0.8 11415 0.5 手持或车载无线电话机 万台 99433 -11.1 8611 -7.8 集装箱 万个 242 -29.0 459 -33.0 液晶显示板 万个 150780 -14.2 1475 -3.4 汽车 万辆 122 6.1 1049 8.0

表11 2019年主要商品进口数量、金额及其增长速度

商品名称 单位 数量 比上年增长（%） 金额 （亿元） 比上年增长（%） 谷物及谷物粉 万吨 1785 -12.8 358 -7.0 大豆 万吨 8851 0.5 2437 -2.6 食用植物油 万吨 953 51.5 438 39.9 铁矿砂及其精矿 万吨 106895 0.5 6995 39.6 煤及褐煤 万吨 29967 6.3 1605 -1.1 原油 万吨 50572 9.5 16627 4.6 成品油 万吨 3056 -8.7 1175 -11.7 天然气 万吨 9656 6.9 2875 12.8 初级形状的塑料 万吨 3691 12.4 3670 -1.3 纸浆 万吨 2720 9.7 1178 -9.3 钢材 万吨 1230 -6.5 973 -10.2 未锻轧铜及铜材 万吨 498 -6.0 2240 -9.2 集成电路 亿个 4451 6.6 21079 2.4 汽车 万辆 105 -7.6 3332 0.0

表12 2019年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重

国家和地区 出口额 （亿元） 比上年增长 （%） 占全部出口比重 （%） 进口额 （亿元） 比上年增长 （%） 占全部进口比重 （%） 欧盟 29564 9.6 17.2 19063 5.5 13.3 东盟 24797 17.8 14.4 19456 9.8 13.6 美国 28865 -8.7 16.7 8454 -17.1 5.9 日本 9875 1.7 5.7 11837 -0.6 8.3 中国香港 19243 -3.6 11.2 626 10.9 0.4 韩国 7648 6.6 4.4 11960 -11.4 8.4 中国台湾 3799 18.3 2.2 11934 1.9 8.3 巴西 2453 10.8 1.4 5501 7.4 3.8 俄罗斯 3434 8.5 2.0 4208 7.5 2.9 印度 5156 2.1 3.0 1239 -0.2 0.9 南非 1141 6.4 0.7 1784 -0.8 1.2

全年服务进出口[53]总额54153亿元，比上年增长2.8%。其中，服务出口19564亿元，增长8.9%；服务进口34589亿元，下降0.4%。服务进出口逆差15025亿元。

全年外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）新设立企业40888家，比上年下降32.5%。实际使用外商直接投资金额9415亿元，增长5.8%，折1381亿美元，增长2.4%。其中“一带一路”沿线国家对华直接投资新设立企业5591家，增长24.8%；对华直接投资金额（含通过部分自由港对华投资）576亿元，增长36.0%，折84亿美元，增长30.6%。全年高技术产业实际使用外资2660亿元，增长25.6%，折391亿美元，增长21.7%。

表13 2019年外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）及其增长速度

行业 企业数 （家） 比上年增长 （%） 实际使用金额 （亿元） 比上年增长 （%） 总计 40888 -32.5 9415 5.8 其中：农、林、牧、渔业 495 -33.2 38 -27.9 制造业 5396 -12.3 2416 -11.0 电力、热力、燃气及水生产和供应业 295 3.9 239 -17.6 交通运输、仓储和邮政业 591 -21.6 309 -1.6 信息传输、软件和信息技术服务业 4295 -40.5 999 29.4 批发和零售业 13837 -39.5 614 -4.5 房地产业 1050 -0.3 1608 8.0 租赁和商务服务业 5777 -36.5 1499 20.6 居民服务、修理和其他服务业 361 -25.6 37 -0.4

全年对外非金融类直接投资额7630亿元，比上年下降4.3%，折1106亿美元，下降8.2%。其中，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资额150亿美元，下降3.8%。

表14 2019年对外非金融类直接投资额及其增长速度 行业 金额 （亿美元） 比上年增长 （%） 总计 1106.0 -8.2 其中：农、林、牧、渔业 15.4 -13.0 采矿业 75.2 -18.5 制造业 200.8 6.7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.2 -20.5 建筑业 85.1 15.6 批发和零售业 125.7 18.6 交通运输、仓储和邮政业 55.5 -4.3 信息传输、软件和信息技术服务业 61.2 -10.5 房地产业 48.2 22.0 租赁和商务服务业 355.6 -20.3

全年对外承包工程完成营业额11928亿元，比上年增长6.6%，折1729亿美元，增长2.3%。其中，对“一带一路”沿线国家完成营业额980亿美元，增长9.7%，占对外承包工程完成营业额比重为56.7%。对外劳务合作派出各类劳务人员49万人。

八、财政金融

全年全国一般公共预算收入190382亿元，比上年增长3.8%。其中税收收入157992亿元，比上年增加1589亿元，增长1.0%。全国一般公共预算支出238874亿元，比上年增长8.1%。

注：图中2015年至2018年数据为全国一般公共预算收入决算数，2019年为执行数。

年末广义货币供应量（M2）余额198.6万亿元，比上年末增长8.7%；狭义货币供应量（M 1 ）余额57.6万亿元，增长4.4%；流通中货币（M 0 ）余额7.7万亿元，增长5.4%。

全年社会融资规模增量[54]25.6万亿元，按可比口径计算，比上年多3.1万亿元；年末社会融资规模存量[55]251.3万亿元，按可比口径计算，比上年末增长10.7%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额151.6万亿元，增长12.5%。年末全部金融机构本外币各项存款余额198.2万亿元，比年初增加15.7万亿元，其中人民币各项存款余额192.9万亿元，增加15.4万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额158.6万亿元，增加16.8万亿元，其中人民币各项贷款余额153.1万亿元，增加16.8万亿元。

表15 2019年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度

指标 年末数（亿元） 比上年末增长（%） 各项存款 1981643 8.6 其中：境内住户存款 821296 13.4 其中：人民币 813017 13.5 境内非金融企业存款 621147 5.4 各项贷款 1586021 11.9 其中：境内短期贷款 472380 6.6 境内中长期贷款 971805 13.7

年末主要农村金融机构（农村信用社、农村合作银行、农村商业银行）人民币贷款余额190688亿元，比年初增加20866亿元。全部金融机构人民币消费贷款余额439669亿元，增加61667亿元。其中，个人短期消费贷款余额99226亿元，增加14519亿元；个人中长期消费贷款余额340443亿元，增加47148亿元。

全年沪深交易所A股累计筹资[56]13534亿元，比上年增加2076亿元。首次公开发行A股201只，筹资2490亿元，比上年增加1112亿元，其中科创板股票70只，筹资824亿元；A股再融资（包括公开增发、定向增发、配股、优先股、可转债转股）11044亿元，增加964亿元。全年各类主体通过沪深交易所发行债券（包括公司债、可转债、可交换债、政策性金融债、地方政府债和企业资产支持证券）筹资71987亿元，比上年增加15109亿元。全国中小企业股份转让系统[57]挂牌公司8953家，全年挂牌公司累计股票筹资265亿元。

全年发行公司信用类债券[58]10.71万亿元，比上年增加2.92万亿元。

全年保险公司原保险保费收入[59]42645亿元，比上年增长12.2%。其中，寿险业务原保险保费收入22754亿元，健康险和意外伤害险业务原保险保费收入8241亿元，财产险业务原保险保费收入11649亿元。支付各类赔款及给付12894亿元。其中，寿险业务给付3743亿元，健康险和意外伤害险业务赔款及给付2649亿元，财产险业务赔款6502亿元。

九、居民收入消费和社会保障

全年全国居民人均可支配收入30733元，比上年增长8.9%，扣除价格因素，实际增长5.8%。全国居民人均可支配收入中位数[60]26523元，增长9.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入42359元，比上年增长7.9%，扣除价格因素，实际增长5.0%。城镇居民人均可支配收入中位数39244元，增长7.8%。农村居民人均可支配收入16021元，比上年增长9.6%，扣除价格因素，实际增长6.2%。农村居民人均可支配收入中位数14389元，增长10.1%。按全国居民五等份收入分组[61]，低收入组人均可支配收入7380元，中间偏下收入组人均可支配收入15777元，中间收入组人均可支配收入25035元，中间偏上收入组人均可支配收入39230元，高收入组人均可支配收入76401元。全国农民工人均月收入3962元，比上年增长6.5%。

全年全国居民人均消费支出21559元，比上年增长8.6%，扣除价格因素，实际增长5.5%。其中，人均服务性消费支出[62]9886元，比上年增长12.6%，占居民人均消费支出的比重为45.9%。按常住地分，城镇居民人均消费支出28063元，增长7.5%，扣除价格因素，实际增长4.6%；农村居民人均消费支出13328元，增长9.9%，扣除价格因素，实际增长6.5%。全国居民恩格尔系数为28.2%，比上年下降0.2个百分点，其中城镇为27.6%，农村为30.0%。

年末全国参加城镇职工基本养老保险人数43482万人，比上年末增加1581万人。参加城乡居民基本养老保险人数53266万人，增加874万人。参加基本医疗保险人数135436万人，增加978万人。其中，参加职工基本医疗保险人数32926万人，增加1245万人；参加城乡居民基本医疗保险人数102510万人。参加失业保险人数20543万人，增加899万人。年末全国领取失业保险金人数228万人。参加工伤保险人数25474万人，增加1600万人，其中参加工伤保险的农民工8616万人，增加530万人。参加生育保险人数21432万人，增加997万人。年末全国共有861万人享受城市最低生活保障，3456万人享受农村最低生活保障，439万人享受农村特困人员[63]救助供养，全年临时救助[64]918万人次。全年资助7782万人参加基本医疗保险，实施门诊和住院救助6180万人次。全年国家抚恤、补助退役军人和其他优抚对象861万人。

年末全国共有各类提供住宿的社会服务机构3.7万个，其中养老机构3.4万个，儿童服务机构663个。社会服务床位[65]790.1万张，其中养老服务床位761.4万张，儿童服务床位9.7万张。年末共有社区服务中心2.6万个，社区服务站16.7万个。

十、科学技术和教育

全年研究与试验发展（R&D）经费支出21737亿元，比上年增长10.5%，与国内生产总值之比为2.19%，其中基础研究经费1209亿元。国家科技重大专项共安排234个课题，国家自然科学基金共资助45192个项目。截至年底，正在运行的国家重点实验室515个，累计建设国家工程研究中心133个，国家工程实验室217个，国家企业技术中心1540家。国家科技成果转化引导基金累计设立21支子基金，资金总规模313亿元。国家级科技企业孵化器[65]1177家，国家备案众创空间[67]1888家。全年境内外专利申请438.0万件，比上年增长1.3%；授予专利权259.2万件，增长5.9%；PCT专利申请受理量[68]为6.1万件。截至年底，有效专利972.2万件，其中境内有效发明专利186.2万件，每万人口发明专利拥有量13.3件。全年商标申请783.7万件，比上年增长6.3%；商标注册640.6万件，增长27.9%。全年共签订技术合同48.4万项，技术合同成交金额22398亿元，比上年增长26.6%。

表16 2019年专利申请、授权和有效专利情况 指标 专利数（万件） 比上年增长（%） 专利申请数 438.0 1.3 其中：境内专利申请 417.2 1.2 其中：发明专利申请 140.1 -9.2 其中：境内发明专利 123.1 -10.8 专利授权数 259.2 5.9 其中：境内专利授权 245.8 6.0 其中：发明专利授权 45.3 4.8 其中：境内发明专利 35.4 4.3 年末有效专利数 972.2 16.0 其中：境内有效专利 869.2 17.5 其中：有效发明专利 267.1 12.9 其中：境内有效发明专利 186.2 16.3

全年成功完成32次宇航发射。长征五号遥三运载火箭和高分七号卫星成功发射，长征系列运载火箭发射突破300次大关。嫦娥四号探测器世界上首次实现月球背面软着陆和巡视探测。固体运载火箭海上发射圆满完成。北斗三号全球系统核心星座完成部署，雪龙2号首航南极，首艘国产航母正式列装。

年末全国共有国家质检中心835家。全国现有产品质量、体系和服务认证机构596个，累计完成对72万家企业的认证。全年制定、修订国家标准2021项，其中新制定1448项。全年制造业产品质量合格率[69]为93.86%。

全年研究生教育招生91.7万人，在学研究生286.4万人，毕业生64.0万人。普通本专科招生914.9万人，在校生3031.5万人，毕业生758.5万人。中等职业教育[70]招生600.4万人，在校生1576.5万人，毕业生493.4万人。普通高中招生839.5万人，在校生2414.3万人，毕业生789.2万人。初中招生1638.8万人，在校生4827.1万人，毕业生1454.1万人。普通小学招生1869.0万人，在校生10561.2万人，毕业生1647.9万人。特殊教育招生14.4万人，在校生79.5万人，毕业生9.8万人。学前教育在园幼儿4713.9万人。九年义务教育巩固率为94.8%，高中阶段毛入学率为89.5%。

十一、文化旅游、卫生健康和体育

年末全国文化和旅游系统共有艺术表演团体2072个，博物馆3410个。全国共有公共图书馆3189个，总流通[71]87774万人次；文化馆3325个。有线电视实际用户2.12亿户，其中有线数字电视实际用户1.98亿户。年末广播节目综合人口覆盖率为99.1%，电视节目综合人口覆盖率为99.4%。全年生产电视剧254部10646集，电视动画片94659分钟。全年生产故事影片850部，科教、纪录、动画和特种影片[72]187部。出版各类报纸315亿份，各类期刊22亿册，图书102亿册（张），人均图书拥有量[73]7.29册（张）。年末全国共有档案馆4136个，已开放各类档案14341万卷（件）。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入86624亿元，按可比口径计算，比上年增长7.0%。

全年国内游客60.1亿人次，比上年增长8.4%；国内旅游收入57251亿元，增长11.7%。入境游客14531万人次，增长2.9%。其中，外国人3188万人次，增长4.4%；香港、澳门和台湾同胞11342万人次，增长2.5%。在入境游客中，过夜游客6573万人次，增长4.5%。国际旅游收入1313亿美元，增长3.3%。国内居民出境16921万人次，增长4.5%。其中因私出境16211万人次，增长4.6%；赴港澳台出境10237万人次，增长3.2%。

年末全国共有医疗卫生机构101.4万个，其中医院3.4万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.2万个；基层医疗卫生机构96.0万个，其中乡镇卫生院3.6万个，社区卫生服务中心（站）3.5万个，门诊部（所）26.7万个，村卫生室62.1万个；专业公共卫生机构1.7万个，其中疾病预防控制中心3456个，卫生监督所（中心）3106个。年末卫生技术人员1010万人，其中执业医师和执业助理医师382万人，注册护士443万人。医疗卫生机构床位892万张，其中医院697万张，乡镇卫生院138万张。全年总诊疗人次[74]85.2亿人次，出院人数[75]2.7亿人。

全国共有体育场地[76]316.2万个，体育场地面积[77]25.9亿平方米，人均体育场地面积1.86平方米。全年我国运动员在33个运动大项中获得128个世界冠军，共创16项世界纪录。全年我国残疾人运动员在53项国际赛事中获得350个世界冠军。

十二、资源、环境和应急管理

全年全国国有建设用地供应总量[78]62.4万公顷，比上年下降3.6%。其中，工矿仓储用地14.7万公顷，增长10.3%；房地产用地[79]14.2万公顷，下降1.4%；基础设施用地33.5万公顷，下降9.5%。

全年水资源总量28670亿立方米。全年总用水量5991亿立方米，比上年下降0.4%。其中，生活用水增长1.9%，工业用水下降2.1%，农业用水下降0.5%，生态补水增长0.5%。万元国内生产总值用水量[80]67立方米，比上年下降6.1%。万元工业增加值用水量42立方米，下降7.2%。人均用水量429立方米，比上年下降0.8%。

全年完成造林面积707万公顷，其中人工造林面积365万公顷，占全部造林面积的51.6%。森林抚育面积773万公顷。截至年底，国家级自然保护区474个。新增水土流失治理面积5.4万平方公里。

初步核算，全年能源消费总量[81]48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%，原油消费量增长6.8%，天然气消费量增长8.6%，电力消费量增长4.5%。煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%，上升1.3个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降2.1%，单位合成氨综合能耗下降2.4%，吨钢综合能耗下降1.3%，单位电解铝综合能耗下降2.2%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.3%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降4.1%。

近岸海域1257个海水水质监测点中，达到国家一、二类海水水质标准的监测点占76.6%，三类海水占7.0%，四类、劣四类海水占16.4%。

在监测的337个地级及以上城市中，空气质量达标的城市占46.6%，未达标的城市占53.4%。细颗粒物（PM2.5）未达标城市（基于2015年PM2.5年平均浓度未达标的城市）年平均浓度40微克/立方米，比上年下降2.4%。

在开展城市区域声环境监测的322个城市中，声环境质量好的城市占2.5%，较好的占66.8%，一般的占28.9%，较差的占1.9%。

全年平均气温为10.34℃，比上年上升0.25℃。共有5个台风登陆。

全年农作物受灾面积1926万公顷，其中绝收280万公顷。全年因洪涝和地质灾害造成直接经济损失1923亿元，因旱灾造成直接经济损失457亿元，因低温冷冻和雪灾造成直接经济损失28亿元，因海洋灾害造成直接经济损失117亿元。全年大陆地区共发生5.0级以上地震20次，成灾13次，造成直接经济损失约59亿元。全年共发生森林火灾2345起，受灾森林面积1.4万公顷。

全年各类生产安全事故共死亡29519人。工矿商贸企业就业人员10万人生产安全事故死亡人数1.474人，比上年下降4.7%；煤矿百万吨死亡人数0.083人，下降10.8%。道路交通事故万车死亡人数1.80人，下降6.7%。

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[1]本公报中数据均为初步统计数。各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

[2]国内生产总值、三次产业及相关行业增加值、地区生产总值、人均国内生产总值和国民总收入绝对数按现价计算，增长速度按不变价格计算。根据第四次全国经济普查结果，对国内生产总值、三次产业及相关行业增加值等相关指标的历史数据进行了修订。

[3]国民总收入，原称国民生产总值，是指一个国家或地区所有常住单位在一定时期内所获得的初次分配收入总额，等于国内生产总值加上来自国外的初次分配收入净额。

[4]万元国内生产总值能耗按2015年价格计算，根据第四次全国经济普查结果对历史数据进行了修订。

[5]全员劳动生产率为国内生产总值（按2015年价格计算）与全部就业人员的比率，根据第四次全国经济普查结果对历史数据进行了修订。

[6]见注释[2]。

[7]见注释[4]。

[8]见注释[5]。

[9]人户分离的人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年及以上的人口。

[10]流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。市辖区内人户分离的人口是指一个直辖市或地级市所辖区内和区与区之间，居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。

[11]2019年年末，0-14岁（含不满15周岁）人口为23492万人，15-59岁（含不满60周岁）人口为91125万人。

[12]年度农民工数量包括年内在本乡镇以外从业6个月及以上的外出农民工和在本乡镇内从事非农产业6个月及以上的本地农民工。

[13]农产品生产者价格是指农产品生产者直接出售其产品时的价格。

[14]居住类价格包括租赁房房租、住房保养维修及管理、水电燃料等价格。

[15]产能利用率是指实际产出与生产能力（均以价值量计量）的比率。企业的实际产出是指企业报告期内的工业总产值；企业的生产能力是指报告期内，在劳动力、原材料、燃料、运输等保证供给的情况下，生产设备（机械）保持正常运行，企业可实现并能长期维持的产品产出。

[16]由于统计调查制度规定的口径调整、统计执法、剔除重复数据、企业改革剥离、第四次全国经济普查核实调整等因素，2019年规模以上工业企业财务指标增速及变化按可比口径计算。

[17]工业战略性新兴产业包括新一代信息技术产业，高端装备制造产业，新材料产业，生物产业，新能源汽车产业，新能源产业，节能环保产业和数字创意产业等八大产业中的工业相关行业。2019年工业战略性新兴产业增加值增速按可比口径计算。

[18]高技术制造业包括医药制造业，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业，计算机及办公设备制造业，医疗仪器设备及仪器仪表制造业，信息化学品制造业。

[19]装备制造业包括金属制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，汽车制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业。

[20]规模以上服务业统计范围包括年营业收入1000万元及以上，或年末从业人员50人及以上的交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业（不含房地产开发经营），租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，教育，卫生和社会工作；年营业收入500万元及以上，或年末从业人员50人及以上的居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业法人单位。

[21]战略性新兴服务业包括新一代信息技术产业，高端装备制造产业，新材料产业，生物产业，新能源汽车产业，新能源产业，节能环保产业和数字创意产业等八大产业中的服务业相关行业，以及新技术与创新创业等相关服务业。2019年战略性新兴服务业企业营业收入增速按可比口径计算。

[22]高技术产业投资包括医药制造、航空航天器及设备制造等六大类高技术制造业投资和信息服务、电子商务服务等九大类高技术服务业投资。

[23]工业技术改造投资是指工业企业利用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升，实现内涵式发展的投资活动。

[24]网上零售额是指通过公共网络交易平台（主要从事实物商品交易的网上平台，包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额。

[25]东部地区是指北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区是指山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区是指内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区是指辽宁、吉林和黑龙江3省。

[26]减贫人口等于当年贫困人口减去上年贫困人口，也相当于当年脱贫人口减去当年返贫人口。

[27]贫困发生率是指贫困人口占目标调查人口的比重。

[28]贫困地区包括集中连片特困地区和片区外的国家扶贫开发工作重点县，原共有832个县。2017年开始将新疆阿克苏地区纳入贫困监测范围。

[29]见注释[2]。

[30]2018年部分产品产量数据根据第四次全国经济普查结果进行了修订，2019年产量增速按可比口径计算。

[31]火电包括燃煤发电量，燃油发电量，燃气发电量，余热、余压、余气发电量，垃圾焚烧发电量，生物质发电量。

[32]钢材产量数据中含企业之间重复加工钢材约25200万吨。

[33]少量发电装机容量（如地热等）公报中未列出。

[34]见注释[16]。

[35]见注释[2]。

[36]见注释[2]。

[37]2019年港口统计范围由规模以上港口调整为全国所有港口，相关指标增速按可比口径计算。

[38]交通运输部根据专项调查，调整2019年公路货物运输量、公路货物运输周转量统计口径，数据与上年不可比。

[39]旅客运输总量包括铁路、公路、水运、民航营业性旅客运输量，其中公路旅客运输量占70%以上。近年来，随着人们出行方式的变化，居民自驾出行、网络约车及拼车人数增长较快，分流了公路客运量，导致旅客运输总量下降。

[40]邮政行业业务总量按2010年价格计算。

[41]电信业务总量按2015年价格计算。

[42]固定互联网宽带接入用户是指报告期末在电信企业登记注册，通过xDSL、FTTx+LAN、FTTH/O以及其他宽带接入方式和普通专线接入公众互联网的用户。

[43]固定互联网光纤宽带接入用户是指报告期末在电信企业登记注册，通过FTTH或FTTO方式接入公众互联网的用户。

[44]软件和信息技术服务业包括软件开发，集成电路设计，信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务，信息处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，数字内容服务和其他信息技术服务等行业。

[45]根据第四次全国经济普查、统计执法检查和统计调查制度规定，对2018年固定资产投资数据进行修订，2019年增速按可比口径计算。

[46]见注释[25]。

[47]民间固定资产投资是指具有集体、私营、个人性质的内资企事业单位以及由其控股（包括绝对控股和相对控股）的企业单位建造或购置固定资产的投资。

[48]基础设施投资包括交通运输、邮政业，电信、广播电视和卫星传输服务业，互联网和相关服务业，水利、环境和公共设施管理业投资。

[49]房地产业投资除房地产开发投资外，还包括建设单位自建房屋以及物业管理、中介服务和其他房地产投资。

[50]高速铁路是指线路最大速度200公里/小时及以上的铁路和200公里/小时以下仅运行动车组列车的铁路。

[51]数据为截至2019年年底全国建档立卡贫困户农村危房改造中央任务开工数。

[52]“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。

[53]服务进出口按照《国际收支手册（第六版）》标准统计，增速按可比口径计算。

[54]社会融资规模增量是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金额。2019年，社会融资规模统计口径有所调整。

[55]社会融资规模存量是指一定时期末（月末、季末或年末）实体经济从金融体系获得的资金余额。

[56]沪深交易所股票筹资额按上市日统计，筹资额包括了可转债实际转股金额，2018年、2019年可转债实际转股金额分别为80亿元和995亿元。

[57]全国中小企业股份转让系统又称“新三板”，是2012年经国务院批准的全国性证券交易场所。全年全国中小企业股份转让系统挂牌公司累计筹资不含优先股，股票筹资按发行报告书的披露日统计。

[58]公司信用类债券包括非金融企业债务融资工具、企业债券以及公司债、可转债等。

[59]原保险保费收入是指保险企业确认的原保险合同保费收入。

[60]人均收入中位数是指将所有调查户按人均收入水平从低到高（或从高到低）顺序排列，处于最中间位置调查户的人均收入。

[61]全国居民五等份收入分组是指将所有调查户按人均收入水平从高到低顺序排列，平均分为五个等份，处于最高20%的收入群体为高收入组，依此类推依次为中间偏上收入组、中间收入组、中间偏下收入组、低收入组。

[62]服务性消费支出是指调查户用于本家庭生活方面的各种非商品性服务费用。

[63]农村特困人员是指无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的农村老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。

[64]临时救助是国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。

[65]社会服务床位数除收养性机构外，还包括救助类机构、社区类机构的床位。

[66]国家级科技企业孵化器是指符合《科技企业孵化器管理办法》规定的，以促进科技成果转化、培育科技企业和企业家精神为宗旨，提供物理空间、共享设施和专业化服务的科技创业服务机构，且经过科技部批准认定的科技企业孵化器。

[67]国家备案众创空间是指符合《发展众创空间工作指引》规定的新型创新创业服务平台，且按照《国家众创空间备案暂行规定》经科技部火炬中心审核备案的众创空间。

[68]PCT专利申请受理量是指国家知识产权局作为PCT专利申请受理局受理的PCT专利申请数量。PCT(Patent Cooperation Treaty)即专利合作条约，是专利领域的一项国际合作条约。

[69]制造业产品质量合格率是指以产品质量检验为手段，按照规定的方法、程序和标准实施质量抽样检测，判定为质量合格的样品数占全部抽样样品数的百分比，统计调查样本覆盖制造业的29个行业。

[70]中等职业教育包括普通中专、成人中专、职业高中和技工学校。

[71]总流通人次是指本年度内到图书馆场馆接受图书馆服务的总人次，包括借阅书刊、咨询问题以及参加各类读者活动等。

[72]特种影片是指采用与常规影院放映在技术、设备、节目方面不同的电影展示方式，如巨幕电影、立体电影、立体特效（4D）电影、动感电影、球幕电影等。

[73]人均图书拥有量是指在一年内全国平均每人能拥有的当年出版图书册数。

[74]总诊疗人次指所有诊疗工作的总人次数，包括门诊、急诊、出诊、预约诊疗、单项健康检查、健康咨询指导（不含健康讲座）人次。

[75]出院人数指报告期内所有住院后出院的人数，包括医嘱离院、医嘱转其他医疗机构、非医嘱离院、死亡及其他人数，不含家庭病床撤床人数。

[76]体育场地相关数据来源于第七次全国体育场地普查结果，体育场地普查调查对象不包括军队、铁路系统所属体育场地，数据为截至2018年底。

[77]体育场地面积指体育训练、比赛、健身场地的有效面积。

[78]国有建设用地供应总量是指报告期内市、县人民政府根据年度土地供应计划依法以出让、划拨、租赁等方式与用地单位或个人签订出让合同或签发划拨决定书、完成交易的国有建设用地总量。

[79]房地产用地是指商服用地和住宅用地的总和。

[80]万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量按2015年价格计算。

[81]根据第四次全国经济普查结果，对能源消费总量等相关指标历史数据进行了修订。

资料来源：

本公报中户籍人口城镇化率、民用汽车、道路交通事故数据来自公安部；城镇新增就业、登记失业率、社会保障、技工学校数据来自人力资源和社会保障部；外汇储备、汇率数据来自国家外汇管理局；市场主体、质量检验、国家标准制定修订、制造业产品质量合格率数据来自国家市场监督管理总局；减税降费数据来自国家税务总局；水产品产量、新增高效节水灌溉面积数据来自农业农村部；木材产量、造林面积、森林抚育面积、国家级自然保护区数据来自国家林业和草原局；新增耕地灌溉面积、水资源、新增水土流失治理面积数据来自水利部；发电装机容量、新增220千伏及以上变电设备、电力消费量数据来自中国电力企业联合会；港口货物吞吐量、港口集装箱吞吐量、公路运输、水运、新改建公路里程、港口万吨级码头泊位新增通过能力数据来自交通运输部；铁路运输、新建铁路投产里程、增新建铁路复线投产里程、电气化铁路投产里程数据来自中国国家铁路集团有限公司；民航、新增民用运输机场数据来自中国民用航空局；管道数据来自中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司；邮政业务数据来自国家邮政局；通信业、软件业务收入、新增光缆线路长度等数据来自工业和信息化部；棚户区改造、农村地区建档立卡贫困户危房改造数据来自住房和城乡建设部；货物进出口数据来自海关总署；服务进出口、外商直接投资、对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等数据来自商务部；财政数据来自财政部；货币金融、公司信用类债券数据来自中国人民银行；境内交易场所筹资数据来自中国证券监督管理委员会；保险业数据来自中国银行保险监督管理委员会；医疗保险、生育保险、资助参加基本医疗保险、实施门诊和住院救助数据来自国家医疗保障局；城乡低保、农村特困人员救助供养、临时救助、社会服务数据来自民政部；优抚对象数据来自退役军人事务部；国家科技重大专项、国家重点实验室、国家科技成果转化引导基金、国家级科技企业孵化器、国家备案众创空间、技术合同等数据来自科学技术部；国家自然科学基金项目数据来自国家自然科学基金委员会；国家工程研究中心、国家工程实验室、国家企业技术中心等数据来自国家发展和改革委员会；专利、商标数据来自国家知识产权局；宇航发射数据来自国家国防科技工业局；教育数据来自教育部；艺术表演团体、博物馆、公共图书馆、文化馆、图书、旅游数据来自文化和旅游部；电视、广播数据来自国家广播电视总局；电影数据来自国家电影局；报纸、期刊数据来自国家新闻出版署；档案数据来自国家档案局；居民出境数据来自国家移民管理局；医疗卫生数据来自国家卫生健康委员会；体育数据来自国家体育总局；残疾人运动员数据来自中国残疾人联合会；国有建设用地供应、海洋灾害造成直接经济损失数据来自自然资源部；万元国内生产总值二氧化碳排放、环境监测等数据来自生态环境部；平均气温、登陆台风数据来自中国气象局；农作物受灾面积、洪涝和地质灾害造成直接经济损失、旱灾造成直接经济损失、低温冷冻和雪灾造成直接经济损失、森林火灾、受灾森林面积、安全生产数据来自应急管理部；地震次数、地震灾害造成直接经济损失数据来自中国地震局；其他数据均来自国家统计局。

(责编：杨曦、庄红韬)