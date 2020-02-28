盛来运：稳中上台阶 进中增福祉——《2019年统计公报》评读

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。这一年，外部风险挑战明显增多，国内经济下行压力持续加大。面对内外矛盾叠加的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照新发展理念和推动高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，着力打好三大攻坚战，持续扩大高水平开放，全面做好“六稳”工作，我国经济运行总体平稳、稳中有进，主要预期目标较好实现，全面建成小康社会取得新的重大进展。最新发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》用一笔笔沉甸甸的数据，全景展现了新时代全国人民团结奋斗的新成就，谱写了经济社会持续发展的新篇章。

一、综合国力迈上新台阶，大国发展基础不断巩固

在全国人民共同努力下和一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施作用下，我国经济总量迈上新台阶，人均发展水平突破一万美元，产业发展和基础设施不断完善，综合国力继续增强，国际影响力持续扩大。

经济总量逼近100万亿元大关。初步核算，2019年我国国内生产总值990865亿元，按年平均汇率折算达到14.4万亿美元，稳居世界第二位；人均国内生产总值70892元，按年平均汇率折算达到10276美元，首次突破1万美元大关，与高收入国家差距进一步缩小。经济增速在世界主要经济体中名列前茅。2019年，我国国内生产总值比上年增长6.1%，明显高于全球经济增速，在经济总量1万亿美元以上的经济体中位居第一；对世界经济增长贡献率达30%左右，持续成为推动世界经济增长的主要动力源。

就业扩大物价总体稳定。2019年全国城镇新增就业1352万人，连续7年保持在1300万人以上；农民工总量29077万人，比上年增长0.8%。月度全国城镇调查失业率保持在5.0%—5.3%之间，低于5.5%左右预期目标。市场价格涨幅总体温和。2019年居民消费价格比上年上涨2.9%，低于全年预期目标。其中，扣除食品和能源的核心CPI上涨1.6%，涨幅比上年回落0.3个百分点。

产业发展水平继续提升。农业基础地位得到加强。2019年第一产业增加值70467亿元，比上年增长3.1%。粮食总产量66384万吨，创历史新高。2019年新增耕地灌溉面积27万公顷，新增高效节水灌溉面积146万公顷。工业持续发展。2019年工业增加值317109亿元，比上年增长5.7%，其中制造业增加值有望连续10年位居世界第一。主要产品产量稳居世界前列。2019年，集成电路产量2018亿块，增长8.9%；钢材产量12亿吨，增长6.3%。2019年末，全国发电装机容量201066万千瓦，比上年末增长5.8%。服务业增势较好。2019年服务业增加值534233亿元，比上年增长6.9%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长18.7%，租赁和商务服务业增长8.7%。

基础设施建设成绩斐然。交通运输设施不断完善。2019年末，高速铁路营业总里程超过3.5万公里，占全球高铁里程2/3以上；高速公路里程超过14万公里，稳居世界第一。邮政快递服务能力提升。2019年邮政行业业务总量达到16230亿元，比上年增长31.5%；快递业务量635.2亿件，增长25.3%。信息通信发展步伐加快。2019年移动互联网用户接入流量比上年增长71.6%。5G商用稳步推进，大数据、云计算、人工智能等现代信息技术快速发展，“网络强国”建设迈出坚实步伐。

二、供给侧结构性改革扎实推进，创新引领作用持续增强

坚持“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，持续深化供给侧结构性改革，大力实施创新驱动发展战略，着力推动大众创业万众创新，积极发挥科技创新示范带动作用，推进改革和创新“双轮”驱动，发展新活力不断迸发。

供给侧结构性改革成效明显。“三去一降一补”成果巩固。2019年全国工业产能利用率为76.6%，比上年提高0.1个百分点。年末商品房待售面积比上年末减少2593万平方米，规模以上工业企业资产负债率下降0.2个百分点。2019年教育、生态保护和环境治理业固定资产投资分别比上年增长17.7%和37.2%。“放管服”改革深入推进，微观主体活力不断增强。2019年新登记市场主体2377万户，日均新登记企业2万户，年末市场主体总数达1.2亿户。财政金融支持实体经济力度加大。2019年减税降费超过2.3万亿元。年末对实体经济发放的人民币贷款余额151.6万亿元，比上年末增长12.5%。

科技创新引领作用增强。创新环境不断改善。2019年我国位列全球创新指数排名第14位，比上年上升3位。创新投入较快增长。2019年全国研究与试验发展（R&D）经费支出比上年增长10.5%，与国内生产总值之比为2.19%。创新成果不断涌现。嫦娥四号探测器世界上首次成功登陆月球背面，长征五号遥三运载火箭成功发射，雪龙2号首航南极，北斗导航全球组网进入冲刺期。2019年发明专利申请量140.1万件，每万人口发明专利拥有量达13.3件，提前完成“十三五”规划确定的目标任务。

发展新动能茁壮成长。新产业新模式新产品快速发展，成为推动经济增长、结构调整的新动力。2019年工业战略性新兴产业增加值比上年增长8.4%，快于规模以上工业2.7个百分点；战略性新兴服务业企业营业收入增长12.7%，快于规模以上服务业3.3个百分点；服务机器人产量增长38.9%。线上线下两翼齐飞，网络新势力加速形成。2019年实物商品网上零售额比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额比重达20.7%。

三、经济结构持续优化，发展协调性稳步提高

大力推动产业升级，着力扩大内需拉动力，统筹城乡区域发展，加快构建区域良性互动机制，我国结构调整和转型升级取得新进展。

三大产业升级发展。农业种植结构调整优化。2019年油菜籽、花生、蔬菜等经济作物播种面积增加，优质稻谷面积扩大，大豆播种面积比上年增长10.9%。制造业向中高端迈进。2019年装备制造业、高技术制造业增加值增速分别快于规模以上工业1.0和3.1个百分点，占规模以上工业比重分别达32.5%和14.4%。服务业“稳定器”作用进一步增强。2019年服务业增加值占国内生产总值比重为53.9%，比上年提高0.6个百分点；对经济增长贡献率为59.4%，高于第二产业22.6个百分点。

内需结构持续改善。在国际环境复杂、外部需求波动的情况下，内需特别是消费对于稳定经济运行的压舱石作用明显。2019年内需对经济增长贡献率为89.0%，其中最终消费支出贡献率为57.8%，比资本形成总额高26.6个百分点。社会消费品零售总额达411649亿元，比上年增长8.0%，规模首次突破40万亿元。弱项短板领域投资得到加强。2019年高技术产业和社会领域投资分别比上年增长17.3%和13.2%，

城乡区域协调发展成效明显。新型城镇化稳步推进。2019年末，常住人口城镇化率为60.60%，比上年末提高1.02个百分点；户籍人口城镇化率为44.38%，提高1.01个百分点。重大区域发展战略统筹推进，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展按下快进键，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略，区域协同发展格局进一步优化。2019年，中部、西部地区生产总值分别比上年增长7.3%和6.7%，快于全国1.2和0.6个百分点；京津冀地区生产总值增长6.1%，长江经济带地区生产总值增长6.9%，长江三角洲地区生产总值增长6.4%。

四、生态文明加快建设，绿色发展取得新成效

全国上下深入贯彻绿色发展理念，加大生态环境保护和污染防治力度，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续提高资源利用效率，神州大地的“颜值”和“气质”持续提升，绿色低碳环保的生产生活方式加快形成。

资源利用效率不断提升。节能降耗减排成效显现。2019年全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%，万元国内生产总值二氧化碳排放下降4.1%，万元国内生产总值用水量下降6.1%。清洁能源使用更加广泛。2019年煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%，提高1.3个百分点。

生态保护改善加强。生态系统保护和修复力度加大，水土流失综合治理扎实推进。2019年，完成造林面积707万公顷，森林抚育面积773万公顷，新增水土流失治理面积5.4万平方公里。截至年底，国家级自然保护区474个。

环境质量总体改善。人民群众享受到更多蓝天碧水。2019年，全国337个地级及以上城市空气质量平均优良天数比例为82%。细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市平均浓度比上年下降2.4%。全国地表水优良（Ⅰ—Ⅲ类）水质断面比例比上年上升3.9个百分点，劣V类断面比例下降3.3个百分点。在开展城市区域声环境监测的322个城市中，声环境质量好的城市占2.5%，较好的占66.8%。

五、全面开放力度加大，对外经贸逆势增长

面对全球贸易保护主义、单边主义抬头，全球化遭遇“逆风”，我国坚定维护多边贸易体制，实行更加积极主动的开放战略，提升贸易便利化水平，持续优化营商环境，以开放促改革、促发展，全方位开放水平不断提高，对外经贸发展取得新成绩。

对外贸易稳中提质。贸易规模再创新高。2019年我国货物进出口总额31.6万亿元，比上年增长3.4%，连续两年超过30万亿元，有望蝉联世界第一。贸易结构继续优化。2019年一般贸易进出口占货物进出口总额比重达59.0%，比上年提高1.2个百分点。服务贸易规模稳步扩张。2019年服务进出口总额比上年增长2.8%，服务贸易逆差收窄10.5%。其中，服务出口总额在服务进出口总额中的比重达36.1%，比上年提高2.0个百分点。

利用外资继续扩大。广阔的市场空间和不断优化的营商环境，使我国持续成为外商投资的热土。在全球跨境投资大幅下降的情况下，2019年我国实际使用外商直接投资金额9415亿元，比上年增长5.8%。自贸试验区引资作用增强，新设6个自贸试验区和增设上海自贸区临港新片区，18个自贸区落地外资企业6242家、利用外资1436亿元，占全国比重均超过15%。

共建“一带一路”成果丰硕。2019年，我国对“一带一路”沿线国家进出口总额92690亿元，比上年增长10.8%。其中，出口增长13.2%，进口增长7.9%。双向投资深入发展。2019年，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资额150亿美元，占对外总投资比重比上年提高0.6个百分点；“一带一路”沿线国家对华直接投资金额84亿美元，增长30.6%。

六、社会事业全面进步，人民生活持续改善

坚持共享发展、发展为民，各地区各部门持续增加民生投入，加快推动各项社会事业发展，居民收入继续提高，贫困人口进一步减少，社会保障持续完善，教育文化卫生体育等事业得到加强，为增进民生福祉奠定坚实基础。

居民收入与经济增长基本同步。多措并举促进城乡居民增收，落实个人所得税专项附加扣除政策，居民人均收入水平首次突破3万元。2019年全国居民人均可支配收入30733元，比上年实际增长5.8%，与GDP增长基本同步，快于人均GDP增速。居民收入差距进一步缩小。2019年城乡居民人均可支配收入比值为2.64，比上年缩小0.05。

脱贫攻坚成效突出。贫困人口减少。2019年，1109万农村贫困人口脱贫，连续7年减贫1000万人以上；贫困发生率为0.6%，比上年下降1.1个百分点，向着消除绝对贫困迈出一大步。贫困地区居民收入较快增长。2019年贫困地区农村居民人均可支配收入11567元，比上年增长11.5%；扣除价格因素实际增长8.0%，快于全国农村居民人均可支配收入实际增速1.8个百分点。

社会保障体系继续完善。养老和医疗保险参保人数增加。2019年末，全国参加城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、基本医疗保险人数分别比上年末增加1581万、874万和978万人。社会帮扶力度不断加大。2019年临时救助918万人次，资助7782万人参加基本医疗保险，实施门诊和住院救助6180万人次。困难群体住房保障持续推进。2019年全国各类棚户区改造开工316万套，基本建成254万套。

社会事业繁荣发展。教育文化持续加强。2019年，九年义务教育巩固率为94.8%，比上年提高0.6个百分点；高中阶段毛入学率为89.5%，提高0.7个百分点。2019年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入86624亿元，比上年增长7.0%。医疗卫生机构和人员增加。2019年末，全国共有医疗卫生机构101.4万个，比上年增加1.7万个；卫生技术人员1010万人，增加57万人。竞技体育迭创佳绩，群众体育蓬勃发展，体育健身设施更加完善。根据第七次全国体育场地普查结果，全国共有体育场地316万个，人均体育场地面积1.86平方米。

综合来看，在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，中国经济巨轮坚定前行，高质量发展蹄疾步稳，充分彰显了中国经济稳定向好的基本面和中国特色社会主义制度优势，也充分展示了大国经济持续发展的韧性、潜力和活力。这是以习近平同志为核心的党中央举旗定向、掌舵领航的结果，是各地区各部门攻坚克难、真抓实干的结果，也是全党全国各族人民坚定信心、团结奋斗的结果。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，保持经济持续健康发展意义重大。必须清醒地看到，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界上最大发展中国家的国际地位没有变，发展不平衡不充分的问题依然突出，医疗、教育、住房等公共服务领域存在不少短板，需要我们持续努力，久久为功。当前，面对新冠肺炎疫情对我国人民生产生活造成的不利影响，我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信心，同舟共济，按照党中央、国务院决策部署，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，坚决打赢疫情防控的总体战、阻击战，下更大力度做好“六稳”工作，保持经济持续健康发展，确保全面建成小康社会圆满收官！

(责编：杨曦、庄红韬)