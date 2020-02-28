新华社北京2月27日电 题：外贸外资长期向好趋势不会改变——透视我国多措并举稳住外贸外资基本盘

新华社记者刘红霞、张玉洁、魏圣曜、杨迪

“保障外贸产业链、供应链畅通运转”“抓好重大外资项目落地”“扩大金融等服务业对外开放”……在日前召开的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记就稳住外贸外资基本盘作出重要指示。

做好“六稳”工作，必须稳住外贸外资基本盘。相关部门和业内人士认为，只要我们变压力为动力，善于化危为机，我国外贸外资长期向好趋势不会改变。

稳外贸，千方百计为企业着想

“多亏湖南省贸促会，为公司延期出口发货提供强有力的证明，得到了外国客户的理解。”说起前些天的经历，湖南省机械设备进出口公司副总经理毛焕菊长舒一口气。

受疫情影响，毛焕菊所在公司一单菲律宾的业务没法如期出货，面临违约赔偿风险。焦虑之际，湖南省贸促会开具的一份不可抗力事实性证明，解了公司燃眉之急。

这家企业面临的困难不是孤例，所得到的支持也不是特例。记者了解到，为减少企业损失，中国贸促会及时出具与疫情相关的不可抗力事实性证明。截至2月21日，全国贸促系统共计97家商事证明机构累计出具相关不可抗力事实性证明3325件，涉及合同金额约2700亿元。

更多纾困解忧之举，正为企业复工复产不断筑牢基础。

——商务部日前印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，提出支持外贸、外资、商贸流通和电子商务企业有序复工复产等20条具体政策措施。

——为帮助企业加强出口风险管理，减少企业损失，商务部、中国出口信用保险公司联合对外发布通知，提出要进一步扩大短期出口信用保险覆盖面，提高承保效率，创新承保模式。

——海关总署近期接连推出一系列稳外贸举措，包括支持中欧班列发展“海关十条”、支持综合保税区高质量发展“海关六条”等，并要求全国海关进一步提高通关效率、降低外贸企业成本。

“出口退税、出口信用保险等对降低企业成本、分担企业风险作用明显。”对外经贸大学国际经济研究院副院长庄芮说，“我们已经看到一些相应举措，还可以继续完善财税政策，为外贸企业雪中送炭。”

在中国国际经济交流中心首席研究员张燕生看来，产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业都无法运转，作为货物贸易第一大国，中国外贸稳，也将有助于全球贸易稳。“要稳住外贸基本盘，必须着力保障外贸产业链、供应链畅通运转，尤其要优先保障在全球供应链中有重要影响的龙头企业和关键环节恢复生产供应。”

稳外资，招商安商稳商齐发力

投资签约，一定要现场握手、互换文本吗？不一定。

2月25日，山东省重点外商投资项目签约仪式以视频连线形式在16个地市同步举行，住友商事青岛中日绿色智慧城市项目、法国苏伊士环境集团固废综合处置项目等66个项目集中“视频签约”，预计总投资143.9亿美元，协议或合同外资42.7亿美元。

同一天，千里之外，包括孚创实业在内的21个外资重点项目与上海浦东新区“云签约”，总投资额超过17亿美元。

这样的场景，在各地出现。从“面对面”到“屏对屏”，从“见面签”到“在线签”，战“疫”之下，我国吸引外资不断探索新路径、开辟新图景。

商务部数据显示，1月份，全国新设立外商投资企业3485家，实际使用外资875.7亿元，同比增长4%，虽然增速较去年同期有所回落，但平稳势头基本得以延续。

值得一提的是，高技术制造业和高技术服务业实际使用外资继续保持较快增长。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业实际使用外资同比增长118.9%，高技术服务业实际使用外资同比增长45.5%。

“外资为什么持续对中国经济投下‘信任票’？”张燕生说，一方面，中国经济长期向好的基本面没有改变，另一方面，不断优化的营商环境也让中国“磁场”魅力不减。

“博世在华110年，现有近6万名员工……我们相信，疫情对中国经济的影响只是暂时的。我们将始终与勤劳可敬的中国人民站在一起。”德国博世集团董事会主席沃尔克马尔·邓纳尔的话，代表了不少投资中国、深耕中国的外企心声。

当前，上海、山东、湖南等地重点外资企业复工率超过80%。预计2月底，多数地方基本实现复工复产。

化危为机，与世界携手前行

新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。要稳住外贸外资基本盘，要求我们既要紧跟形势，又要跑在形势前头，打好政策提前量。

“多亏青白江海关落实7×24小时预约通关并开辟‘绿色通道’，木材能够第一时间从入境口岸清关。”成都及优通国际货运代理有限公司总经理玉正涵告诉记者，公司近期有180多票木材从俄罗斯经由中欧班列入境，高效通关为企业省下不少成本。

以中欧班列为抓手推进外贸市场多元化，我国已经做了一系列政策储备。玉正涵提到的7×24小时预约通关和“绿色通道”，正是我国稳住外贸基本盘的一个缩影。

今年1月1日起，外商投资法及其实施条例正式施行，外资企业对中国这个“世界市场”充满期待。

商务部部长助理任鸿斌2月24日表示，今年将继续扩大外资准入领域，提升电信、医疗、教育、文化、金融等领域的利用外资水平，压减全国和自贸试验区外资准入负面清单。

记者了解到，今年我国将加快自贸试验区改革开放创新试点，加强外资合法权益保护，建立健全外商投资服务体系，持续优化营商环境，增强外商长期投资经营的信心。

“疫情对我国外贸外资的影响是阶段性的。”任鸿斌说，“外贸长期向好发展趋势不会改变，我国吸收外资的综合优势没有改变。”

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