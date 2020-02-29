两部门发布支持个体工商户复工复业增值税政策

人民网北京2月29日电 据财政部网站消息，财政部、税务总局28日联合发布关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告。公告称，为支持广大个体工商户在做好新冠肺炎疫情防控同时加快复工复业，自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

(责编：庄红韬、孙阳)