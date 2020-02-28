人社部：今明两年将组织百万高校毕业生见习

人民网北京2月28日电 （栗翘楚）2020年2月28日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，针对今年的高校毕业生就业，人力资源和社会保障部副部长游均表示，人社部将会同教育部等部门积极应对形势的变化，迅速调整、推出一系列的政策和举措，其中包括今明两年将组织百万毕业生见习，丰富实践经验，提升就业能力。
一是拓宽就业渠道。加快完善落实就业创业政策，鼓励企业吸纳一批，引导基层就业一批，支持创业带动一批，并协同做好机关事业单位的招聘考录工作，千方百计挖掘提供充分的就业机会。
二是优化招聘服务。加大线上招聘，启动“e路同行、职等你来”网络招聘活动，推出线上指导，组织百名职业指导师开设就业指导的“云课堂”。提早谋划，一旦疫情解除，迅速组织动员全国各级各类公共就业服务机构、市场服务机构，密集推出行业化、特色化的现场招聘。
三是扩大见习规模。今明两年将组织百万毕业生见习，丰富他们的实践经验，提升他们的就业能力，增强他们的市场竞争能力。对企业开放见习岗位的，给予3-12个月的政策补贴。
四是强化困难帮扶。对离校未就业的毕业生，尽早与教育部门对接信息，开展实名服务，重点关注建档立卡贫困家庭、零就业家庭的毕业生，实行“一对一”的帮扶举措，政策服务全兜底。
游均表示，人社部还将始终关注湖北高校和湖北籍的毕业生，积极会同有关方面采取有针对性的援助措施，提供平等的就业机会。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】