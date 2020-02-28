人社部：今明两年将组织百万高校毕业生见习

人民网北京2月28日电 （栗翘楚）2020年2月28日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，针对今年的高校毕业生就业，人力资源和社会保障部副部长游均表示，人社部将会同教育部等部门积极应对形势的变化，迅速调整、推出一系列的政策和举措，其中包括今明两年将组织百万毕业生见习，丰富实践经验，提升就业能力。

一是拓宽就业渠道。加快完善落实就业创业政策，鼓励企业吸纳一批，引导基层就业一批，支持创业带动一批，并协同做好机关事业单位的招聘考录工作，千方百计挖掘提供充分的就业机会。

二是优化招聘服务。加大线上招聘，启动“e路同行、职等你来”网络招聘活动，推出线上指导，组织百名职业指导师开设就业指导的“云课堂”。提早谋划，一旦疫情解除，迅速组织动员全国各级各类公共就业服务机构、市场服务机构，密集推出行业化、特色化的现场招聘。

三是扩大见习规模。今明两年将组织百万毕业生见习，丰富他们的实践经验，提升他们的就业能力，增强他们的市场竞争能力。对企业开放见习岗位的，给予3-12个月的政策补贴。

四是强化困难帮扶。对离校未就业的毕业生，尽早与教育部门对接信息，开展实名服务，重点关注建档立卡贫困家庭、零就业家庭的毕业生，实行“一对一”的帮扶举措，政策服务全兜底。

游均表示，人社部还将始终关注湖北高校和湖北籍的毕业生，积极会同有关方面采取有针对性的援助措施，提供平等的就业机会。

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