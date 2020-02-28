人民网>>财经

人社部：今明两年将组织百万高校毕业生见习

2020年02月28日14:02  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月28日电 （栗翘楚）2020年2月28日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，针对今年的高校毕业生就业，人力资源和社会保障部副部长游均表示，人社部将会同教育部等部门积极应对形势的变化，迅速调整、推出一系列的政策和举措，其中包括今明两年将组织百万毕业生见习，丰富实践经验，提升就业能力。

一是拓宽就业渠道。加快完善落实就业创业政策，鼓励企业吸纳一批，引导基层就业一批，支持创业带动一批，并协同做好机关事业单位的招聘考录工作，千方百计挖掘提供充分的就业机会。

二是优化招聘服务。加大线上招聘，启动“e路同行、职等你来”网络招聘活动，推出线上指导，组织百名职业指导师开设就业指导的“云课堂”。提早谋划，一旦疫情解除，迅速组织动员全国各级各类公共就业服务机构、市场服务机构，密集推出行业化、特色化的现场招聘。

三是扩大见习规模。今明两年将组织百万毕业生见习，丰富他们的实践经验，提升他们的就业能力，增强他们的市场竞争能力。对企业开放见习岗位的，给予3-12个月的政策补贴。

四是强化困难帮扶。对离校未就业的毕业生，尽早与教育部门对接信息，开展实名服务，重点关注建档立卡贫困家庭、零就业家庭的毕业生，实行“一对一”的帮扶举措，政策服务全兜底。

游均表示，人社部还将始终关注湖北高校和湖北籍的毕业生，积极会同有关方面采取有针对性的援助措施，提供平等的就业机会。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved