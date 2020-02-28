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人社部：通过“六个一批”促进农民工就业

2020年02月28日14:15  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月28日电 （栗翘楚）2020年2月28日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，针对农民工就业，人力资源和社会保障部副部长游均表示，人社部在做好疫情防控的前提下，将通过“六个一批”来促进农民工就业。

一是支持返岗复工一批。当前东部一些企业的用工还是短缺，而中西部地区农民工滞留在家乡，所以我们建立点对点、一站式的服务通道，通过专车专列包车厢等方式，成规模、成批次组织低风险地区的农民工尽快返岗复工。

二是帮助招聘录用一批。持续开展线上的招聘活动，大力推行网上面试、视频招聘，组织开展定向的劳务协作，帮助企业新招录一批农民工。

三是动员投身农业解决一批。引导返乡农民工就地参加春耕备耕，参与农业基础设施建设，到新型农业经营主体就业。

四是鼓励重大项目吸纳一批。深入挖掘当地重大工程、重大项目的用工潜力，鼓励优先吸纳本地农民工和贫困劳动力。

五是扶持创业带动一批。为懂技术、懂市场的农民工提供线上的创业培训、创业服务和资金支持，鼓励农民工创业就业。

六是开发公益岗位安置一批。对暂时无法外出、生活困难的农民工，开发一批环卫保洁、防疫消杀等临时性公益岗位托底安置，保障他们的基本生活。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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