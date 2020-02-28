人社部：以“五个优先”“两个重点”加大就业扶贫政策支持力度

人民网北京2月28日电 （栗翘楚）2020年2月28日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，人力资源和社会保障部副部长游均表示，人社部将围绕“五个优先”“两个重点”加大就业扶贫的政策支持力度。
“五个优先”：一是优先复工。积极推动带贫效果显著的扶贫龙头企业、扶贫车间、合作社等经营主体优先复工复产，带动贫困劳动力就业增收。二是优先外出。将贫困劳动力作为有组织劳务输出的优先保障对象，做好人员组织，交通运输，安全防疫等工作，实现“点对点、一站式”集中运送到岗。三是优先吸纳。鼓励防疫物资、生活必需品生产相关重点企业，以及各类涉农经营主体优先吸纳贫困劳动力，落实好各项补贴政策。四是优先安置。开发一批防疫相关临时性公益岗位，对受疫情影响无法离乡、无业可扶、无力脱贫的贫困劳动力予以托底安置。五是优先服务。将贫困劳动力作为线上春风行动的重点服务对象，加强关心关爱，实施“一对一”帮扶，做到服务无盲区、关怀全送到。免费开展线上培训，提升贫困劳动力的技能水平。
“两个重点”：一是对三区三州等深度贫困地区，政策资金要倾斜，岗位投放更密集，劳务输出更有序。二是对湖北等疫情严重的地区，更加注重关心关怀，在资金上、政策上、保障上给予照顾。
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