人社部：已通过专车专列等方式运送超80万人农民工返岗

人民网北京2月28日电 （栗翘楚）2020年2月28日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，针对农民工返岗复工，人力资源和社会保障部副部长游均表示，截至目前，已通过组织专车、专列、包厢、专机等方式，“点对点”运送农民工返岗超80万人。
游均表示，按照中央统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的要求，在全面做好疫情防控前提下，为帮助低风险地区的农民工尽快返岗复工，人社部采取了以下几项措施：
一是搭平台。我们开通了农民工“点对点”用工对接信息平台，支持各类企业在线填报员工的返岗需求，支持各地人社部门第一时间掌握这些信息，实现输入地和输出地的信息及时对接。开设专区专栏，动态更新企业开复工的情况，帮助劳动者及时掌握返岗的信息。
二是建机制。我们会同公安、交通、卫生健康、国铁集团成立了农民工安全有序返岗复工“点对点”服务协调小组，健全信息沟通机制，定期会商机制，加强调度，及时协调跨地区返岗困难问题，为用工集中的地区、用工集中的企业提供保障。截至目前，已通过组织专车、专列、包厢、专机等方式，“点对点”运送农民工返岗超80万人。
三是强服务。持续开展线上春风行动，推进人岗不见面精准对接，实现就业需求线上报、就业岗位线上找、就业服务线上办。发布企业用工和农民工返岗的服务指南，帮助分区分级安全有序返岗复工。许多农民工的输入省份还派专人到劳务输出地，直接帮助已开工的企业招工，政府出钱、出人帮助新招聘员工到岗。
四是保重点。聚焦重点企业，全力以赴，优先保障。建立24小时重点企业用工调度保障机制，动态调整企业清单，设立人社服务专员，通过帮助返岗，余缺调剂，本地挖潜，劳务输出等各种方式解决用工缺口。截至目前，共为7600家重点企业解决了用工需求。
同时，我们还加强与卫生健康部门协调配合，加强农民工返岗的行前检测、全程防护、定期测温、安全上岗等一系列防疫保障措施，确保农民工安全出行、平安就业。
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