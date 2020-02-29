商务部开展在统筹推进疫情防控和商务工作中创先争优活动

人民网北京2月29日电 （栗翘楚）日前记者从商务部获悉，为激励广大党员、干部在新冠肺炎疫情防控最吃劲的关键阶段担当作为，商务部党组决定，在全部范围开展争创先进基层党组织、争当优秀共产党员、争当商务优秀青年活动。2月28日，直属机关党委、人事司发出号召，要求各级党组织和全体党员、干部在统筹推进新冠肺炎疫情防控和商务各项工作中创先争优。

《号召》从强化政治机关建设、争创先进基层党组织、争当优秀共产党员、争当商务优秀青年、做到科学防护等五个方面提出具体要求，强调各级党组织和全体党员、干部要深入贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会上的重要讲话精神，坚定必胜信念，担当作为，毫不放松抓紧抓实各项防控工作，在统筹推进各项工作中比学赶超，夺取疫情防控和商务事业高质量发展双胜利。

号召全文如下：

一、强化政治机关建设。各单位领导班子和领导干部，各基层党组织和广大党员、干部，要坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，深刻认识统筹推进疫情防控和商务各项工作的重要性和紧迫性，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，提高政治站位、强化政治担当、增强政治能力、严明政治纪律，变压力为动力，善于化危为机，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，以实际行动践行“三个表率”，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

二、争创先进基层党组织。坚持党建引领，主动履职，从实际出发组建党员突击队，设立党员责任区、党员先锋岗，充分发挥战斗堡垒作用，做到“哪里任务险重，哪里就有党组织坚强有力的工作”，让党旗在疫情防控斗争一线高高飘扬。认真贯彻落实部党组工作要求，全力保障生活必需品市场供应，做好各项商务外事工作，服务全国疫情防控大局。全力以赴稳外贸、稳外资、促消费，确保“6+1”重点任务落实落地。关心关爱党员干部，提高警惕，严防内部疫情；发挥党的群众工作优势，加强心理疏导，做好工作、生活和人文关怀保障。

三、争当优秀共产党员。牢记共产党员第一身份，增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，勇当先锋、敢打头阵，主动担当、积极作为。把人民群众身体健康和生命安全放在第一位，主动扛起责任，发扬分秒必争的精神与时间赛跑，保障生活必需品市场供应，深入了解企业困难和诉求，千方百计服务企业和民生，帮助企业复工复产，服务经济社会发展大局。提高工作本领，主动接受考验，在疫情防控斗争中锻炼敢于担当的“宽肩膀”“铁肩膀”，以实际行动践行初心使命，展现新时代商务人政治强、业务精、作风实的精神面貌。

四、争当商务优秀青年。全体团员、青年同志要继续发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，听党指挥，勇挑重担。在统筹推进疫情防控和商务工作中，充分发挥商务青年生力军和突击队作用，高质量、高效率完成好组织分配的工作任务，在实现全年商务发展目标任务中贡献青春力量。讲奉献、讲担当，积极参与青年志愿服务，科学、有序参与疫情防控工作，带头宣传科学防控知识，不信谣、不传谣，勇于同一切不利于疫情防控的言行作斗争，当好“战斗员”“宣传员”“保障员”，以实际行动亮身份、树形象。

五、做到科学防护。全面贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的要求，全面落实防控责任，严格落实各项防控措施，严格遵守北京市疫情防控有关规定。所有返京人员要按规定居家或集中观察，每日测量体温并报告健康状况。主动参与北京市及居住地社区疫情防控，自觉遵守属地有关规定，做好自我防护，发现异常情况第一时间报告，并按要求采取相应措施。

(责编：栗翘楚、孙阳)