又有8个省市的所有贫困县摘帽

本报北京3月1日电 （记者顾仲阳）2月29日，河北、海南同一天宣布全省贫困县全部脱贫摘帽。国务院扶贫办最新统计显示，继去年底西藏宣布所有贫困县退出外，截至今年2月底，河北、山西、黑龙江、河南、湖南、海南、重庆、陕西等8个省市的所有贫困县已宣布脱贫摘帽。

截至2月底，2019年申请摘帽的贫困县中，中西部22个省区市中河北、山西、黑龙江、河南、湖南、海南、重庆、四川、西藏、陕西、新疆等11个省区市165个贫困县已脱贫摘帽。其中，河北、山西、黑龙江、河南、湖南、海南、重庆、西藏、陕西等9省区市内贫困县实现了全部脱贫摘帽。国务院扶贫办强调，贫困县脱贫摘帽以后，还有一部分剩余贫困人口需要继续攻坚，要坚持标准不降，力量不散，高质量完成剩余脱贫攻坚任务，做到不获全胜，决不收兵。据介绍，中部地区贫困县贫困发生率降至2%以下，西部地区降至3%以下，是贫困县退出的主要衡量标准。

(责编：杨曦、庄红韬)