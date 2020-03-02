中国经济理论创新成果和宝贵经验（学苑论衡）

新中国成立以来，在我国经济社会发展取得举世瞩目成就的基础上，我国经济理论实现了一系列重大创新。这些理论创新成果，不仅开拓了当代中国马克思主义政治经济学新境界，为中国经济发展提供理论支撑，而且为世界经济发展贡献了中国智慧。

中国经济理论创新取得丰硕成果

新中国成立以来，我国经济理论创新取得丰硕成果，可以概括为以下主要方面：丰富发展马克思主义关于社会主义发展阶段的学说，形成了中国特色社会主义初级阶段理论；丰富发展马克思主义生产力和生产关系、经济基础和上层建筑相互关系的学说，形成了中国特色社会主义社会基本矛盾、主要矛盾理论；丰富发展马克思主义关于社会主义经济制度的学说，形成了公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度理论；丰富发展马克思主义关于社会主义不断发展的学说，形成了中国特色社会主义改革理论；丰富发展马克思主义关于社会再生产的学说，形成了中国特色社会主义宏观经济运行和宏观调控理论；丰富发展马克思主义关于发展的学说，形成了中国特色社会主义经济发展理论；丰富发展马克思主义关于世界经济的学说，形成了中国特色社会主义对外开放理论、经济全球化理论；等等。

经过长期努力，党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。我们党坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是中国经济发展经验的凝结、时代发展的结晶，是中国特色社会主义政治经济学最新成果。

推动经济理论创新的宝贵经验

在中国经济理论创新发展中，我们积累了推动经济理论创新的宝贵经验。

坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合。马克思主义运用辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法论，揭示了人类社会发展和社会化大生产的一般规律，为经济理论创新提供了基本立场、基本观点和基本方法。新中国成立以来，我国经济学者坚持将马克思主义基本原理同中国具体实际和时代特征相结合，在实践创新的基础上推进广泛而深刻的理论创新。与时俱进是马克思主义的理论品质。在新时代继续推进经济理论创新，必须坚持将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合。

坚持实践第一的观点，在实践探索中不断推进理论创新。实践是认识的源泉，科学的理论只能来源于实践并在接受实践检验中不断完善和发展。我国经济学者坚持实践第一的观点，根据时代变化和实践发展，不断总结经验，实现理论创新和实践创新良性互动，在深化二者互动中创造并不断发展社会主义经济理论，再以创新的理论指导实践。中国特色社会主义事业是不断向前发展的事业，中国经济理论也是不断向前发展的经济理论。进一步完善和发展中国经济理论，要不断推进实践基础上的理论创新。

坚持党的领导，尊重人民群众创造。实践是人民群众的实践，人民群众是社会历史的主体，是历史的创造者，是社会变革的决定力量。没有人民的伟大实践，就没有中国的发展成就，也就没有中国经济理论的创新发展。理论工作者将人民群众的实践经验提炼升华为理论，服务经济社会发展。人民群众的实践、理论工作者的理论探索，都是在中国共产党领导下进行的。只有在中国共产党的领导下，人民群众的实践创造、理论工作者的理论创新才能融为一体，成为推动经济发展的强大现实力量。

在开放发展中学习借鉴人类文明成果。新中国成立以来特别是改革开放以来，我们坚持以我为主、为我所用，学习借鉴他国实践经验和经济学成果。实践证明，这样做是必要的、有益的。但在学习借鉴他国经验和理论时，一定要从坚持中国实际出发有分析地借鉴，决不可盲目照搬，这也是70多年实践反复证明了的宝贵经验。

中国经济理论创新的重大意义

理论源于实践，又指导实践。在中国实践基础上创造的经济理论对于中国经济发展具有重要指导作用，同时其中也包含着人类社会经济发展的一般规律。揭示这些规律的中国经济理论创新，可以为世界经济发展作出有益贡献。

拓展了发展中国家走向现代化的途径。中国是世界最大发展中国家，在短短几十年时间里，从一个落后的农业国迅速成长为世界第二大经济体，人均国内生产总值超过1万美元。从中国经济发展实践中总结提炼的中国经济理论，是坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展的理论，是顺应世界潮流推进改革开放的理论，是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进的理论。这些理论不仅是适合中国发展的理论，也包含着发展中国家发展的一般规律。

揭示了世界经济发展方向，为世界各国互利共赢发展贡献中国智慧。中国经济理论立足中国特色社会主义新时代，适应世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，科技进步日新月异的世界发展潮流，揭示经济全球化条件下人类经济社会发展的新趋势和发展规律呈现的新特点、新形式，回答了如何推动经济全球化健康发展，打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式等重大问题，为促进世界经济发展贡献了中国智慧。

政治经济学本质上是一门历史的科学。站在时代和实践发展的前沿，聆听时代的声音，回应时代和实践发展的要求，是政治经济学的历史使命。习近平新时代中国特色社会主义经济思想，回应时代关切，实现了马克思主义政治经济学的新飞跃，使马克思主义政治经济学进一步焕发出蓬勃生机和真理光芒。在这一思想指导下构建起来的中国特色社会主义政治经济学，为世界经济学宝库贡献了中国经济学版本。

（作者为南开大学政治经济学研究中心教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 09 版）

(责编：杨曦、庄红韬)