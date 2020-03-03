为小康之年农业丰收打牢基础

习近平总书记近日对全国春季农业生产工作作出重要指示强调：“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。”疫情防控处在关键时期，抓好春季农业生产任务紧迫。今年春季农业生产重点在哪里？“菜篮子”如何保障？如何扎实推进春耕备耕？农业农村部部长韩长赋就有关问题接受了本报专访。

统筹抓好春耕备耕，赢得全年粮食丰收的主动权

“小康之年，搞好春耕生产，夺取农业丰收，巩固农业农村发展好势头，对于保持经济社会大局稳定具有重要意义。我们要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，在严格落实分区分级差异化防控措施的同时，不失时机抓好春季农业生产，做到‘两手抓’‘两不误’。”韩长赋说。

“惊蛰”将到，春耕备耕正从南到北陆续展开，农时不等人。韩长赋说，春播粮食面积占全年粮食面积的一半，事关两季收成，要迅速行动起来，抓紧做好备春耕工作，做到应农时、抢春播，赢得全年粮食丰收的主动权。

稳定粮食播种面积，就掌握了丰收主动权。今年春播粮食种植意向面积9亿亩左右。要通过政策组合拳和改革推动力，进一步激发农民种粮积极性，确保今年实现粮食总产量1.3万亿斤以上。

一方面，政策组合拳要不断发力，厚植丰收主动权的优势。要跟进落实稻谷小麦扶持政策，坚持投入不减，劲头不松，调动农民生产积极性，抢抓春播前关键时节，加快高标准农田建设，努力稳面积提产能。今年结构调整不再减少粮食面积，玉米要稳定，轮作休耕试点将作适当调整，粮改饲主要支持北方农牧交错带。

另一方面，要针对当前存在的问题，制定针对性的政策措施，为春耕保驾护航。疫情当前，要推动种子、化肥、农药农资生产企业加快复工复产、经营门店尽快开业，建立点对点保供运输“绿色通道”，确保春耕前能到店到村。还要搞好农机调配检修，组织好跨区作业，制定农机跨区作业方案和应急预案，保障农机顺利上路下田。

立足抗灾夺丰收，治早治小减损失

确保夏粮丰收到手，防灾减灾不能有丝毫懈怠。韩长赋表示，今年动植物疫病防控压力大，要及早做好应对准备。

抗旱防涝防冻保丰收，未雨绸缪。据气象部门预测，今年区域性、阶段性极端天气发生几率较高，要重点防范冬麦区“倒春寒”“干热风”，东北地区春涝和夏伏旱、长江流域的高温干旱，完善防范预案，落实各项措施，减轻灾害损失。

虫口夺粮，统防统治，治早治小。今年是一个暖冬，小麦条锈病等病虫基数偏大，发生较早，要强化四川、陕西、湖北、河南等小麦条锈病和江苏、安徽等赤霉病菌源区监测防治。专家预计，今年草地贪夜蛾发生范围涵盖华南、西南、江南、黄淮、华北、西北甚至东北玉米产区，暴发几率较大。韩长赋说，各地要紧盯虫情动向，落实防控责任和防控措施，加密布设监测网点，全方位全天候监测，治早治小，全力扑杀，确保不大面积成灾。

抓好重大动物疫情防控，推动春季动物防疫措施落实落地。韩长赋表示，防疫急需的疫苗等物资采购和运输，必须保证通畅，细化落实春季动物防疫措施，确保不发生区域性重大动物疫情。一方面，要坚持抓好非洲猪瘟防控，坚持疫情监测报告制度，严格落实物理隔离、运输屠宰监管等有效防控措施，稳妥推进分区防控试点，防止疫情反弹。另一方面，要加强高致病性禽流感等重大动物疫病防控，各地要提高警惕，紧盯重点区域、重点环节，落实好强制免疫措施和活畜禽调运前检测措施，构筑有效免疫屏障。

韩长赋强调，要配合搞好重点地区畜禽市场监测排查。按照联防联控机制分工，积极配合卫健、市场监管等部门，加强重点地区养殖场、畜禽交易市场等场所监测排查，做好清洗消毒工作，快速规范处置新发疫情。同时，加快落实乡镇动物防疫特聘计划，妥善解决防疫人员进村难、疫苗采购运送不畅等问题，确保集中免疫等防控措施落实落地。

组织好“菜篮子”产品生产，确保产得出、运得了、供得上

“菜篮子”事关民生，民生无小事。韩长赋说，要认真履职尽责，落实省负总责要求和“菜篮子”市长负责制，重点加强蔬菜、肉蛋奶生产，确保“菜篮子”产品有效供给。组织好“菜篮子”产品生产，保障当前供应。

目前，蔬菜生产形势总体较好。全国冬春蔬菜面积8400多万亩，产量1.7亿吨，比上年同期增长2%左右，近期光温条件总体适宜，利于蔬菜生长发育。当前，要认真落实国务院联防联控机制关于压实“菜篮子”市长负责制做好农产品稳产保供工作的通知要求，会同有关部门加快恢复正常生产流通秩序。要搞好菜田管理和采摘，引导适当扩种，增加“春淡”期间蔬菜供应。帮助“南菜北运”和设施蔬菜重点省以及规模经营主体打通流通堵点，加强与武汉等重点城市“菜篮子”产品点对点对接，切实保障供应。

一方面，要强化蔬菜生产保供，让蔬菜产品产得出、运得了、供得上。

推动强化生产指导服务，抓好规模主体帮扶。当前，要组织农机人员搞好技术服务，南方露地蔬菜要因时因地加强田间管理，及时排涝降渍，提早防控病虫害。北方设施蔬菜要注意防寒保温，加强光照，促进生长发育。加强生产调度监测，掌握在田蔬菜情况，合理安排品种结构、上市期，促进均衡供应。同时，要抓好规模主体帮扶，要加大对蔬菜生产龙头企业、合作社等规模生产基地支持力度。

推动加强产销衔接，保障供给渠道畅通。充分发挥流通企业、电商平台作用，畅通“菜篮子”产品销售。积极配合有关部门，将鲜活农产品运输产量纳入保障范围，重点地区还可以考虑给予适当补助。要切实保障质量安全，进一步加大监测监管力度，保证蔬菜质量安全。

另一方面，要统筹抓好畜禽水产生产，丰富“菜篮子”品种，让居民吃得好，吃得安全。

推进饲料、屠宰、加工企业尽快复工复产，搞好饲料、兽药、仔畜禽苗及种畜禽调运，落实活禽交易市场分类管理的要求，指导屠宰企业与养殖场户对接，推动压栏肉禽集中屠宰上市。部分地区水产品出现“压塘”现象，要推动加工企业尽快复产，拓宽销售渠道，解决“卖鱼难”问题。

要落实落细各项扶持政策，加快生猪生产恢复。当前生猪产能仍处于历史低位，今年特别是上半年生猪稳产保供任务十分艰巨。韩长赋说，各地要将国务院批准的生猪稳产保供承诺目标细化分解到县市，制定配套政策措施，确保如期实现。加快生猪生产恢复，要坚持“抓大带小”，实施好龙头企业带万户生猪产业扶贫项目，带动中小养殖户补栏增养。着力解决家禽养殖因疫情遇到的困难，支持养殖场户加快补栏、扩大生产，确保全年禽肉产量继续增加。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 11 版）

(责编：杨曦、庄红韬)