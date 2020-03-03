广东规模以上企业九成复工（前沿观察）

广东省应急管理部门“党员突击队”队员正在检查复工企业机器生产安全情况。

石 磊摄

茂名石化实华股份有限公司党员带头，确保企业有序复工复产。

陈 敏摄

“一连几天，想企业所想，急企业所急，你们帮我们研究、协调、跑腿一次又一次……这么短的时间内，没法一一记住你们的面孔；印象最深刻的，唯有你们每个人胸前那枚党徽！”

发出这封感谢信的广东佛山市垠航无纺布有限公司，春节后就谋划复工复产。但这家中小企业自知疫情防控内部责任机制、应急预案等方面比较薄弱，老板一直不敢贸然开工。佛山市自然资源局组建不久的党群先锋队企业复工组获悉了公司的困难后，立即会同企业所在的龙江镇委、旺岗村委，帮企业制订和完善复工复产方案；建立防控内部责任机制和应急预案……3天后，公司顺利开工。

作为常住人口超过1.1亿的经济大省，复工复产是广东战“疫”的另一个战场。广东以党委领导，党建引领，党员带头，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。截至2月26日，全省已经有4.85万家规模以上企业复工，占规模以上企业总数约九成；102家重大制造业企业已经复工。

广大党员干部积极投身企业疫情防控和复工复产工作

“您好，请接受体温检测！”2月14日中午，珠海横琴总部大厦车辆入口处，身穿红色志愿马甲的李杰珠手持测温计，为进入大厦停车场的车主检测体温。李杰珠是在横琴总部大厦跨境办公的澳门大西洋银行横琴分行副行长，返岗后，当得知大厦联合党支部正在发动党员组建楼宇疫情防控“党员先锋队”，她便毫不犹豫地报了名。“身为党员，能为珠海企业安全复工尽上一份力，我很自豪！”李杰珠说。

火车跑得快，全靠车头带。在疫情防控取得积极成效、整体形势稳定向好后，广东快速研判：从2月8日企业复工“最早期限”前一天，省委常委会（扩大）会议进一步部署做好节后复工复产返粤人员疫情防控工作；到22日省委常委会明确“全力推动复工复产，努力把疫情影响降到最低”；再到24日9时起将“一级响应”调整为“二级响应”……广东省委靠前指挥、及早部署，为全省安全复工复产赢得了“先手棋”。

号令既出，闻风而动。2月17日，广东省委组织部印发通知，推动广大党员干部积极投身企业疫情防控和复工复产工作，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。紧密结合省委对疫情防控不同时期的部署安排，省委组织部先后下发了四个通知，在最广泛的组织动员下，各级党组织继续当好主心骨，广大党员干部身先士卒，踊跃投身到复工复产的热潮中。

在东莞，黄江镇数千家企业工厂车间一片繁忙景象。复工首日，广东领益智造股份有限公司数千名员工陆续返岗。走进生产车间，身着统一服装的员工在轰鸣机器声中来回穿梭，有条不紊地忙碌着。与往年不同，所有员工均戴着蓝色口罩。记者在公司门口看到，安保人员不仅对每一名进入人员检测体温，还对每一辆进入车辆消毒。

疫情来势汹汹，黄江组建服务企业的党员先锋队，以“一企一队”方式进驻重点企业，协助企业安全、有序、高效复工复产。“对不同风险级别员工，企业采用不同的门岗进入、就餐、宿舍管理制度。”作为先锋队队员，易国新每天奔忙于企业之间。

看准问题，靶向出击，高效解决企业复工难题

2月23日22时，广铁集团湛江东海岛货场钢厂专用线上灯火通明，处处都有铁路党员突击队登记、装车、消毒的身影。当日，8吨多钢材“乘坐”火车驶向佛山。

春节后，珠三角企业陆续复工复产，钢材等物资紧缺。东海岛货场党支部了解到湛江钢铁公司有货积存后，连续5天申请配送50辆空车进厂装车，紧急请求调运200多张铁路篷布和卷钢座架，截至2月24日，该货场已运送3784车21.6万多吨钢材进入广州、佛山等地，缓解企业燃眉之急。

一手抓疫情防控，一手抓复工复产，是对精准施策、能力本领的考验。“落实‘两手抓’，尤须把准方向、看准问题、找准举措、抓准落实，将党的领导体现在‘准’字上，力戒形式主义、官僚主义。”广东省委组织部副部长武延军说。

广东早在2月6日就印发文件，从保障用工、减轻负担等5个方面提出20条具体扶持政策；各地市、各部门也相继出台并实施减租减税减负的举措，真金白银地支持各类生产企业复工复产。复工复产大潮中，各级党组织和党员干部坚持靶向出击，实实在在为企业排忧解难。

“感谢你们及时帮我们接回工人，这对企业复工太重要了！”2月18日20时，两台“粤运快车”稳稳地停在肇庆广东声凯乐器有限公司门口，乘客有序下车，一一接受登记和体温检查后，步入厂区宿舍。受疫情威胁，外来务工人员回粤返岗难度大，严重影响企业复工进度。接到声凯公司求助后，广东省交通集团肇庆粤运公司17日中午即派出两台大巴前往江西宁都，往返1200多公里，帮助企业“点对点”接回急需的47名员工，最大限度降低了人员流动中的交叉感染风险。

“经红外测温仪数据显示，低压侧开关柜总开关C相达到75度，建议尽快检查，消除该隐患。”2月17日，在惠州亿纬锂能股份有限公司，仲恺高新区供电局党员突击队进行用电检查后建议。近日，惠州市各类企业陆续复工，用电量稳步攀升。南方电网惠州供电局强化电网设施运维，确保各企业用电设备时刻处于最优运行状态。

广州按照“一厂一小组”原则，18个由市发改委、工信局等单位党员组成的“驻点五人小组”每天驻扎在全市的防控物资工厂，协调解决企业问题，帮助企业扩产转产，保障防控物资供应。截至2月17日，企业累计提出174个问题，已解决118个。花都区委组织部选拔部门和街道党员骨干组成党员突击队，蹲点为保为康公司提供“一对一”全天候贴身服务，仅耗时36小时就从外地运回20吨原材料、12台生产设备，缓解了材料设备紧缺问题。

在疫情防控阻击战一线考察识别干部

“我自愿加入中国共产党，拥护党的纲领……”截至2月25日，广东全省共6270人在防控一线递交入党申请书。其中，63名先进分子被各级党组织吸纳入党，958名表现较好的干部和工作人员成为入党积极分子。

一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜。广东各级党组织落实中央“在疫情防控阻击战一线考察识别干部”的要求，搭建制度平台，形成长效机制，层层传导责任，激励引导党员干部带头担当。

疫情发生后，深圳市、区两级共选派3万多名干部下沉社区一线，强化社区防疫力量，大大提升了基层干部的干劲。为应对复工复产后流动人口增多、防控难度增大的现实情况，大鹏新区党工委决定抽调办事处机关部分党员，组建“党员流动服务岗”。

“您好！请问您是今天返回大鹏复工的吗？”“耽误您两分钟，请配合我们做一个登记……”2月24日下午，“党员流动服务岗”的12名党员干部正式上岗，分两个班次、全天覆盖，灵活、便捷地流动在街头巷尾。看到公交车上走下的携带行李的人员，企业、工厂周边推箱子、拉行李的人员，他们就走上前去询问情况、做好登记，及时向办事处防控办做好信息反馈，确认有人员返岗的企业、工厂确实做了复工复产备案，形成工作闭合回路。

2月26日，广东省委“两新”工委印发通知，全面动员全省各级“两新”党组织充分发挥战斗堡垒作用，激励引导“两新”党员挺身而出，为复工复产注入强大动力。

日前，记者走进位于广东顺德的格兰仕公司生产车间，眼前呈现一派热火朝天的生产景象。格兰仕集团党委副书记、副总裁邹能基介绍，春节前，格兰仕已设立了疫情防控指挥部，分片区落实疫情防控责任人，收集并记录员工最新健康情况、去向等信息，形成一人一档。复工复产前，集团党委组织党员干部完成了对所有生产车间、办公场所、饭堂、宿舍等公共区域的全面杀菌消毒，储备了充足的口罩、消毒液等防控防疫物资。目前，格兰仕顺德总部员工复工率达81%。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 19 版）

(责编：杨曦、庄红韬)